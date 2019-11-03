Шоу-бизнес
StarHit.ruДочь Евы Польны попала в реанимацию без сознания
По сообщениям СМИ, дочь певицы Евы Польны попала в реанимацию в критическом состоянии. Она находится в закрытой клинике в бессознательном состоянии. Журналисты утверждают, что у нее был тяжелейший приступ астмы.
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с чего всё началось
СМИ со ссылкой на Telegram-канал Baza сообщили о том, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера Эвелин попала в больницу в критическом состоянии.Passion.ru08:06
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Транспорт
В России водителям установили новые штрафы с 1 ноября
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с 1 ноября вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым грузовые автомобили, автобусы и легковые авто, рассчитанные на 8 или больше пассажирских мест, должны быть с тахографоми.
Новости Рязани вчера в 03:48
Политика
Песков прокомментировал решение Дании по «Северному потоку — 2»
«Согласования Дании ждали долго, оно было очень важным, но не жизненно важным для проекта», — цитирует Интерфакс Пескова.
RT на русском 11:10
Происшествия
В Гонконге мужчина порезал ножом протестующих и откусил одному ухо
В Гонконге мужчина порезал ножом протестующих в результате политического спора, сообщает South China Morning Post.
Газета.Ru 12:42
Происшествия
В Таганроге локализовали пожар на предприятии
РИА Новости 10:58
Экономика
Пенсионный фонд объяснил, как индексируются пенсии
Перерасчет реализуется автоматически, без необходимости обращения в Пенсионный фонд и подачи заявлений.
Московский Комсомолец 08:37
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
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РИА Новости 01 ноября в 18:04
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В офисе Зеленского опровергли информацию о драке Богдана и главы СБУ
Информация о драке руководителя офиса президента Украины Андрея Богдана с главой СБУ Иваном Бакановым "является выдуманной от начала и до конца", заявил замглавы офиса украинского президента Кирилл Тимошенко.
РИА Новости 04:27
Политика
Венесуэла высылает дипломатический корпус Сальвадора
"Правительство Боливарианской Республики сообщает, что приняло решение объявить персонами нон грата всех членов дипломатического корпуса Сальвадора", - говорится в заявлении.
ТАСС 10:31
Фигурное катание
Золотую медаль Косторной по ошибке отдали американской фигуристке
Золотую медаль, которую предполагалось вручить 16-летней россиянке Алене Косторной, Феррари отдал американке Мэрайе Белл, показавшей третий результат.
РБК 07:57
Игры
Авторы Terminator: Resistance показали начало игры и боевые сцены
Оба сняты в разрешении 4K при частоте кадров 60. В первом ролике показано начало игры.
Игромания.ру вчера в 06:22
Шоу-бизнес
Ирина Старшенбаум рассказала о новом романе
Напомним, после расставания с Ириной Старшенбаум Александр Петров закрутил роман со Стасей Милославской.
RuNews24.ru 09:23
Политика
Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал показанный Владимиром Путиным на встрече в Светлогорске кулак "чудесно сформулированной рекомендацией".
РИА Новости 11:25
Армия и оружие
На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету
Сверхзвуковую ракету "Молния", которую "невозможно сбить", разработали на Украине.
Газета.Ru 10:12
Кино
Мединский не видит оснований запрещать фильм «Джокер» в России
Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что фильм "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли, вышедший в российский прокат 3 октября, не противоречит требованиям законодательства РФ, поэтому оснований для его запрета в стране нет.
Инфорос 31 октября в 07:37
Хоккей
Хоккеистов Овечкина и Ковальчука заподозрили в наличии гражданства США
У хоккеистов Александра Овечкина и Ильи Ковальчука может быть два паспорта — России и США.
Росбалт 12:45
Общество
Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев
Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв — в частности, цифровые отпечатки голоса.
РИА Новости вчера в 07:50
Кино
Россияне назвали лучшие фильмы ужасов десятилетия
Российская газета 06:15
Шоу-бизнес
Алла Пугачева на концерте в Минске обещала вернуться на сцену в 80 лет
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева с успехом дала свой прощальный концерт в Минске.
РЕН ТВ вчера в 15:10
Общество
Названы ухудшающие настроение продукты
Врач-диетолог Елена Соломатина перечислила продукты, которые не рекомендуется употреблять при плохом настроении.
Газета.Ru 09:12
Политика
Голикова назвала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах
Председатель правительства РФ Татьяна Голикова в интервью телеканалу "Россия 1" заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах была проведена неудачно.
Газета.Ru 11:43
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СК возбудил уголовное дело из-за интервью детей с геем
РБК вчера в 10:04
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«Авангард» прервал победную серию московского «Динамо» в КХЛ
Омский "Авангард" одержал победу над московским "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Газета.Ru 12:32
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Стало известно о салюте после гибели главы ингушского центра «Э»
После гибели главы Центра противодействия экстремизму Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева в селении Экажево недалеко от Назрани запустили фейерверки и автоматные очереди, сообщает 3 ноября Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 12:07
Общество
«Нафтогаз Украины» подал против «Газпрома» новый иск
"Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
РИА Новости вчера в 10:53
Гаджеты
IPhone 12 станет революционным обновлением дизайна Apple
За последние годы смартфоны новой линейки IPhone 12 станут самым крупным обновлением дизайна продукции компании Apple.
Профиль 01 ноября в 15:39
Наука
Ученые рассказали о связи женского храпа с онкологией
Комсомольская правда вчера в 16:35
Политика
Киев вызвал посла Франции из-за слов Макрона об «украинских бандах»
МИД Украины вызвал посла Франции для разъяснений после появления в СМИ цитата из интервью Эмманюэля Макрона, в котором он рассуждает о проблеме нелегальной миграции.
РБК 01 ноября в 16:36