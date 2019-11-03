с чего всё началось

По сообщениям СМИ, дочь певицы Евы Польны попала в реанимацию в критическом состоянии. Она находится в закрытой клинике в бессознательном состоянии. Журналисты утверждают, что у нее был тяжелейший приступ астмы.

Дочь Евы Польны попала в реанимацию без сознания

Транспорт В России водителям установили новые штрафы с 1 ноября Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с 1 ноября вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым грузовые автомобили, автобусы и легковые авто, рассчитанные на 8 или больше пассажирских мест, должны быть с тахографоми.

Политика Песков прокомментировал решение Дании по «Северному потоку — 2» «Согласования Дании ждали долго, оно было очень важным, но не жизненно важным для проекта», — цитирует Интерфакс Пескова.

Происшествия В Гонконге мужчина порезал ножом протестующих и откусил одному ухо В Гонконге мужчина порезал ножом протестующих в результате политического спора, сообщает South China Morning Post.

Экономика Пенсионный фонд объяснил, как индексируются пенсии Перерасчет реализуется автоматически, без необходимости обращения в Пенсионный фонд и подачи заявлений.

Общество «Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара» "Роскосмос" расторг контракт с Центром Хруничева на производство ракеты-носителя "Ангара-1.2", следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Политика В офисе Зеленского опровергли информацию о драке Богдана и главы СБУ Информация о драке руководителя офиса президента Украины Андрея Богдана с главой СБУ Иваном Бакановым "является выдуманной от начала и до конца", заявил замглавы офиса украинского президента Кирилл Тимошенко.

Политика Венесуэла высылает дипломатический корпус Сальвадора "Правительство Боливарианской Республики сообщает, что приняло решение объявить персонами нон грата всех членов дипломатического корпуса Сальвадора", - говорится в заявлении.

Фигурное катание Золотую медаль Косторной по ошибке отдали американской фигуристке Золотую медаль, которую предполагалось вручить 16-летней россиянке Алене Косторной, Феррари отдал американке Мэрайе Белл, показавшей третий результат.

Игры Авторы Terminator: Resistance показали начало игры и боевые сцены Оба сняты в разрешении 4K при частоте кадров 60. В первом ролике показано начало игры.

Шоу-бизнес Ирина Старшенбаум рассказала о новом романе Напомним, после расставания с Ириной Старшенбаум Александр Петров закрутил роман со Стасей Милославской.

Политика Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией» Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал показанный Владимиром Путиным на встрече в Светлогорске кулак "чудесно сформулированной рекомендацией".

Кино Мединский не видит оснований запрещать фильм «Джокер» в России Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что фильм "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли, вышедший в российский прокат 3 октября, не противоречит требованиям законодательства РФ, поэтому оснований для его запрета в стране нет.

Хоккей Хоккеистов Овечкина и Ковальчука заподозрили в наличии гражданства США У хоккеистов Александра Овечкина и Ильи Ковальчука может быть два паспорта — России и США.

Общество Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв — в частности, цифровые отпечатки голоса.

Общество Названы ухудшающие настроение продукты Врач-диетолог Елена Соломатина перечислила продукты, которые не рекомендуется употреблять при плохом настроении.

Политика Голикова назвала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах Председатель правительства РФ Татьяна Голикова в интервью телеканалу "Россия 1" заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах была проведена неудачно.

Хоккей «Авангард» прервал победную серию московского «Динамо» в КХЛ Омский "Авангард" одержал победу над московским "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Происшествия Стало известно о салюте после гибели главы ингушского центра «Э» После гибели главы Центра противодействия экстремизму Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева в селении Экажево недалеко от Назрани запустили фейерверки и автоматные очереди, сообщает 3 ноября Telegram-канал Mash.

Общество «Нафтогаз Украины» подал против «Газпрома» новый иск "Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

Гаджеты IPhone 12 станет революционным обновлением дизайна Apple За последние годы смартфоны новой линейки IPhone 12 станут самым крупным обновлением дизайна продукции компании Apple.