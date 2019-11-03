По сообщениям СМИ, дочь певицы Евы Польны попала в реанимацию в критическом состоянии. Она находится в закрытой клинике в бессознательном состоянии. Журналисты утверждают, что у нее был тяжелейший приступ астмы.

Дочь Евы Польны попала в реанимацию без сознания

Наука Названа жизненно важная функция холестерина в организме Специалисты из Международной группы Лундского университета в Швеции и из университета Шарджи из ОАЭ выяснили, какую жизненно важную функцию выполняет холестерин в организме.

Автоспорт Хэмилтон стал шестикратным чемпионом «Формулы-1» Ранее Хэмилтон становился чемпионом "Формулы-1" в 2008, 2014, 2015, 2017 и 2018 гг. Что касается Гран-при США, его победителем стал Боттас.

Политика В Кремле заявили о готовности Путина к нормандскому саммиту Президент заинтересован в проведении встречи с лидерами ФРГ, Франции и Украины, сообщил Дмитрий Песков Владимир Путин готов принять участие в нормандском саммите в случае острой необходимости.

Политика Соперница Трампа на выборах обвинила его в захвате сирийской нефти Глава американского государства Дональд Трамп использует военных США для захвата нефти, которая принадлежит сирийскому народу, заявила конгрессвумен Тулси Габбард, претендующая на пост президента США.

Здоровье Переболели: российские аптеки стали продавать меньше лекарств В первые девять месяцев 2019 года российские аптеки продали лекарств на 1,5% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

Футбол «Балтика» потерпела второе подряд поражение Потерпев поражение, «Балтика» опустилась с пятого на шестое место в турнирной таблице ФНЛ, пропустив вперед «Нефтехимик».