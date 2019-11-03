Шоу-бизнес
StarHit.ruДочь Евы Польны попала в реанимацию без сознания
По сообщениям СМИ, дочь певицы Евы Польны попала в реанимацию в критическом состоянии. Она находится в закрытой клинике в бессознательном состоянии. Журналисты утверждают, что у нее был тяжелейший приступ астмы.
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Происшествия
У берегов Бенина пираты похитили девять моряков с норвежского судна
Наука
Названа жизненно важная функция холестерина в организме
Специалисты из Международной группы Лундского университета в Швеции и из университета Шарджи из ОАЭ выяснили, какую жизненно важную функцию выполняет холестерин в организме.
Автоспорт
Хэмилтон стал шестикратным чемпионом «Формулы-1»
Ранее Хэмилтон становился чемпионом "Формулы-1" в 2008, 2014, 2015, 2017 и 2018 гг. Что касается Гран-при США, его победителем стал Боттас.
Политика
Бабченко сообщил, что покинул Украину
Политика
В Кремле заявили о готовности Путина к нормандскому саммиту
Президент заинтересован в проведении встречи с лидерами ФРГ, Франции и Украины, сообщил Дмитрий Песков Владимир Путин готов принять участие в нормандском саммите в случае острой необходимости.
Происшествия
В Ивановской области произошел пожар в отеле на воде
Пожар на дебаркадере "Мирная пристань", в котором располагается отель и ресторан на воде, произошел в воскресенье вечером в Кинешме Ивановской области.
Шоу-бизнес
Актера Александра Семчева госпитализировали в тяжелом состоянии
Российского актера Александра Семчева госпитализировали в тяжелом состоянии после сердечного приступа.
Происшествия
В Кировской области 6-летний мальчик выжил в двух ДТП за один день
Какие травмы получил шестилетний ребенок во втором ДТП, сейчас устанавливается.
Политика
Голикова признала неудачной оптимизацию медицины в российских регионах
«Во многих регионах оптимизация была проведена неудачно, прямо скажем», — сказала Голикова.
Футбол
«Реал Сосьедад» обыграл «Гранаду» и поднялся на третье место в Примере
«Реал Сосьедад» набрал 22 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Гранада» с 20-ю баллами осталась на шестой строчке.
Политика
Соперница Трампа на выборах обвинила его в захвате сирийской нефти
Глава американского государства Дональд Трамп использует военных США для захвата нефти, которая принадлежит сирийскому народу, заявила конгрессвумен Тулси Габбард, претендующая на пост президента США.
Здоровье
Переболели: российские аптеки стали продавать меньше лекарств
В первые девять месяцев 2019 года российские аптеки продали лекарств на 1,5% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.
Футбол
«Балтика» потерпела второе подряд поражение
Потерпев поражение, «Балтика» опустилась с пятого на шестое место в турнирной таблице ФНЛ, пропустив вперед «Нефтехимик».
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за интервью детей с геем
Экономика
Власти РФ назвали плюсы новой системы накопительных пенсий
Участники новой системы накопительной пенсии — гарантированного пенсионного плана (ГПП) — смогут стать наследниками средств на этапе выплаты пенсии.
Политика
Жириновский обвинил украинцев в нежелании иметь свое государство
Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский заявил, что украинцы не желают иметь свое государство.
Происшествия
При стрельбе в Москве погиб глава центра «Э» по Ингушетии
В результате стрельбы на западе Москвы погиб начальник Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Элджеркиев, передает ТАСС.
Космос
Новая экскурсия стартует в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ
Общество
Названы ухудшающие настроение продукты
Врач-диетолог Елена Соломатина перечислила продукты, которые не рекомендуется употреблять при плохом настроении.
Авто
АвтоВАЗ объяснил причину хлипкого кузова своих автомобилей
Эксперты компании объяснили причину хлипкой обвертки своих машин, чтобы развенчать распространенные заблуждения.
Шоу-бизнес
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.
Музыка
В шоу «Голос» не взяли Руслана Алехно
Экономика
Состояние Илона Маска за неделю увеличилось на $2 млрд
Состояние американского бизнесмена Илона Маска за неделю увеличилось на $2 млрд до $22,9 млрд благодаря прибыли его компании Tesla, сообщает Forbes.
Общество
В Нью-Йорке запретят продавать фуа-гра
Власти Нью-йорка приняли законопроект, запрещающий продажу фуа-гра (печени утки или гуся) в продуктовых магазинах и ресторанах, сообщает «Газета.ру».
Музыка
Шнуров пообещал уходить со сцены в стиле Пугачевой
Общество
Почему не надо говорить «да», если звонят с незнакомого номера
В последнее время в соцсетях люди все чаще жалуются на странные звонки с незнакомых номеров.