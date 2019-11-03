Шоу-бизнес
StarHit.ruДочь Евы Польны попала в реанимацию без сознания
По сообщениям СМИ, дочь певицы Евы Польны попала в реанимацию в критическом состоянии. Она находится в закрытой клинике в бессознательном состоянии. Журналисты утверждают, что у нее был тяжелейший приступ астмы.
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Футбол
«Витесс» Слуцкого терпит второе поражение подряд в Эредивизие
В матче 12-го тура Эредивизие "Витесс" под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого потерпел второе поражение подряд в первенстве.
Soccer.ru 08:31
Автоспорт
Хэмилтон стал шестикратным чемпионом «Формулы-1»
Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал шестикратным чемпионом "Формулы-1".
Газета.Ru 15:49
Общество
Мать девочки из США с родимым пятном на всё лицо поблагодарила россиян
Мама маленькой американки Луны Феннер с родимым пятном на всё лицо поблагодарила всех россиян.
Rusvesna.su 01:55
Шоу-бизнес
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.
Вокруг ТВ 15:41
Футбол
Игрок «Тоттенхэма» нанёс серьезную травму футболисту «Эвертона»
Форвард лондонского клуба «Тоттенхэм» Сон Хын Мин в матче 11-го тура английской Премьер-лиги нанес серьезную травму полузащитнику «Эвертона» Андре Гомешу.
REGNUM 14:42
Политика
Песков назвал показанный Путиным кулак «чудесной рекомендацией»
Директор парка заявил, что стоимость проекта по строительству велодорожки оценивается в 451 млн рублей, на что Путин в шутку показал ему кулак.
RT на русском 13:05
Фигурное катание
Золотую медаль Косторной по ошибке отдали американской фигуристке
Золотую медаль, которую предполагалось вручить 16-летней россиянке Алене Косторной, Феррари отдал американке Мэрайе Белл, показавшей третий результат.
РБК 07:57
Политика
Трамп заявил о планах подписать часть торговой сделки с Китаем в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что после завершения переговоров по первой фазе торговой сделки с Китаем эта часть соглашения будет заключена в Соединённых Штатах.
RT на русском 14:55
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак показал женщину, воспитывающую их дочь Софию
Ани Лорак, невзирая на болезненный развод, проявила мудрость зрелой женщины и не стала препятствовать встречам экс-супруга и любимой дочки.
Вечерний курьер 03:32
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone
Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
РБК 15:45
Происшествия
При стрельбе в Москве погиб глава центра «Э» по Ингушетии
В результате стрельбы на западе Москвы погиб начальник Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Элджеркиев, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 11:39
Игры
Blizzard выпустила ролик в честь 25-летия Warcraft
В 2004 году Blizzard выпустила MMORPG World of Warcraft, ставшую одной из самых прибыльных игр в истории.
Cyber.sports.ru 12:41
Футбол
«Бавария» уволила главного тренера
Мюнхенская "Бавария" отправила в отставку главного тренера Нико Ковача, передает официальный сайт клуба.
Газета.Ru 15:10
Здоровье
Диетолог рассказала о пользе рыбных консервов
Известия 12:20
Общество
Екатеринбург вошёл в тройку городов России по качеству городской среды
REGNUM 01 ноября в 21:23
Политика
Бабченко признал, что покинул Украину
РИА Новости 05:43
Общество
Диетологи посоветовали укреплять иммунитет квашеной капустой
Лучшим продуктом для укрепления иммунитета является квашеная капуста, а вот эффективность чеснока — под вопросом.
Известия вчера в 21:11
Культура
Путин поздравил Александра Градского с юбилеем
Президент РФ Владимир Путин поздравил народного артиста России Александра Градского с 70-летием.
Life.ru 03:46
Армия и оружие
В Британии опасаются активизации российских и китайских шпионов
Британские военные высказывают опасения, что участившиеся случаи подлета беспилотников к военным объектам Министерства обороны страны могут говорить об активизации российских и китайских шпионов.
Военное обозрение 06:13
Политика
В Кремле прокомментировали решение Дании по «Северному потоку»
В Кремле прокомментировали решение Копенгагена по строительству газпровода «Северный поток - 2». По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, проект мог быть реализован и без согласования с Данией.
Рифей-Пермь 12:36
Авто
Составлен рейтинг самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей
В тройку лидеров списка самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей входит Nissan Almera 2005-2006 годов выпуска.
МедиаПоток 09:38
Общество
Гороскоп «КП»: Чего боятся знаки зодиака
Лев Львы больше всего на свете боятся публичного позора.
КП - Калининград 01 ноября в 10:52