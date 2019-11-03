По сообщениям СМИ, дочь певицы Евы Польны попала в реанимацию в критическом состоянии. Она находится в закрытой клинике в бессознательном состоянии. Журналисты утверждают, что у нее был тяжелейший приступ астмы.

Дочь Евы Польны попала в реанимацию без сознания

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