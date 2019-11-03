Шоу-бизнес

StarHit.ruStarHit.ruДочь Евы Польны попала в реанимацию без сознания

По сообщениям СМИ, дочь певицы Евы Польны попала в реанимацию в критическом состоянии. Она находится в закрытой клинике в бессознательном состоянии. Журналисты утверждают, что у нее был тяжелейший приступ астмы.
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Ева Польна
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Российская певица, композитор и автор песен. Экс-солистка российской группы «Гости из будущего». Самая ротируемая исполнительница на радиостанциях России и стран СНГ 2013 года. Обладательница девяти премий «Золотой граммофон». Пишет шуточные стихи под псевдонимом «Жозефина Аскольдовна Воздержак».
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