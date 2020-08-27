По словам Разина, Галкин тратит на Пугачеву 10 млн рублей в месяц

На Примадонну уходит около 10 миллионов рублей ежемесячно, и, как уверен продюсер, если бы у Галкина не было таких денег, Алла Борисовна с ним надолго бы не задержалась и съехала из замка.