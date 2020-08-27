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Газета.Ru
Газета.Ru

Шарапова вошла в топ-25 богатейших женщин России

Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова вошла в топ-25 богатейших женщин России по версии журнала Forbes. Экс-спортсменка заработала благодаря собственному бренду жевательных конфет и шоколада порядка $20 млн в 2019 году. Ее общее состояние в данный момент составляет около $200 млн.В источнике
С чего всё началось
Forbes

25 богатейших женщин России — 2020

Хотя рейтинг 25 богатейших женщин отличается постоянством, в этом году в списке появились сразу два новичка. Именно благодаря им, несмотря на вызванный пандемией коронавируса экономический кризис, суммарное состояние участниц рейтинга установило новый рекорд — $10,7 млрд.
Forbes01:00
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Богатейшие женщины России

Коммерсантъ04:38
Интерфакс

Батурина вновь возглавила рейтинг богатейших россиянок

Интерфакс05:01
Lenta.ru

Богатейшие россиянки установили рекорд

Lenta.ru04:12
РБК

Дочь Федуна вошла в тройку богатейших россиянок

РБК05:16
URA.Ru

Forbes раскрыл имена богатейших женщин России

URA.Ru03:00
ТАСС

Елена Батурина снова возглавила рейтинг богатейших женщин России по версии Forbes

ТАСС02:29
Forbes

В рейтинге богатейших женщин России появились две новые участницы

Forbes02:11

Путин оценил решение своей дочери испытать вакцину от коронавируса

Мы прошли доклинические и клинические испытания на животных, на добровольцах. И совершенно очевидно сегодня для наших специалистов, что эта вакцина формирует устойчивый иммунитет, появляются антитела, как и у моей дочери появились, и она безвредна. Слава богу, дочь моя чувствует себя хорошо.
Владимир Путин
Lenta.ru07:16
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Песков оценил включение двух НИИ Минобороны РФ в черный список США

Ранее в четверг посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что российская сторона считает решение американских властей внести в свой черный список два НИИ — Министерства обороны России и ГосНИИ органической химии и технологии — беспочвенным.
Известия06:48
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Подозреваемый в убийстве подросток посещал митинг Трампа в январе

Подозреваемый в убийстве двух человек в ходе беспорядков в городе Кеноша в американском штате Висконсин 17-летний Кайл Риттенхауз в январе 2020 года посещал митинг президента США Дональда Трампа в штате Айова.
2:41
Известия22:24
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Минобороны объяснило инцидент между военными России и США в Сирии

Международную коалицию во главе с США в Сирии предупредили заранее о следовании колонны российской военной полиции, заявил в телефонном разговоре с председателем объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Миллом начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов.
РИА Новости05:35
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Минобороны: дедовщина в российской армии полностью ликвидирована

В среду, 26 августа, на полях международной военной выставки «Армия-2020», замглавы российского военного ведомства генерал-полковник Андрей Картаполов рассказал о том, как обстоят дела с дедовщиной в вооруженных силах страны.
1:32
ГЛАС.RUвчера в 03:56
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В США разрешили применение 15-минутного теста на коронавирус

Вашингтон, 27 августа 2020, 03:36 — REGNUM Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США выдало разрешение на использование нового экспресс-теста на коронавирус SARS-CoV-2, который при стоимости $5 выдаёт результат через 15 минут.
REGNUM00:31

Лукашенко пригрозил протестующим студентам призывом в армию

Оппозиция «подзуживает» студентов выходить на акции протеста в сентябре, но власти дадут поручения руководству вузов на этот счёт, заявил в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Национальная служба новостей06:57
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