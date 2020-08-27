Дочь Федуна вошла в тройку богатейших россиянок
Смотрите также
«АвтоВАЗ» начал производство новой версии универсала Granta Cross
Путин сообщил о создании резерва из силовиков для помощи Белоруссии
В Минобороны объяснили инцидент между военными России и США в Сирии
Модернизированный танк Т-14 «Армата» получит новую пушку
Саакашвили сообщил, что возвращается в Грузию
МВД сообщило о проверке в связи с госпитализацией Навального
Группа из 30 человек напала на здание посольства Ливии в Минске
ФСБ показала видео задержания подозреваемого в госизмене военного
Путин пообещал появление еще одной вакцины от коронавируса в сентябре
В Госдуме предложили ликвидировать Пенсионный фонд России
Путин прибыл в Крым на открытие трассы «Таврида»
«ПСЖ» провел встречу с окружением Месси
В Кремле ответили на просьбу о переводе Фургала под домашний арест
Россиянин пригрозил полицейскому обгадить патрульную машину и попал на видео
Суд приговорил новозеландского стрелка к пожизненному заключению
Ветеран ВМС США назвал уязвимое место России в случае войны с НАТО
В СМИ нашли сходство между отравлением Навального и бизнесмена Гебрева
Российские операторы начали уходить от безлимитных тарифов
Кабмин дополнительно выделит 34 млрд рублей на выплаты на детей
Лукашенко заявил о желании Польши присоединить Гродненскую область
Ротенберги возглавили список богатейших семей России по версии Forbes
Собчак вновь стала самым богатым Instagram-блогером России
Путин сообщил о создании резерва из силовиков для помощи Белоруссии
Путин пообещал появление еще одной вакцины от коронавируса в сентябре
В Минобороны объяснили инцидент между военными России и США в Сирии
ФСБ показала видео задержания подозреваемого в госизмене военного
МВД сообщило о проверке в связи с госпитализацией Навального
Дочь Федуна вошла в тройку богатейших россиянок
Группа из 30 человек напала на здание посольства Ливии в Минске
«ПСЖ» провел встречу с окружением Месси
Путин прибыл в Крым на открытие трассы «Таврида»
Российские операторы начали уходить от безлимитных тарифов
ЦБ и Visa предупредили об утечке данных 55 тыс. банковских карт
В Госдуме предложили ликвидировать Пенсионный фонд России
«АвтоВАЗ» начал производство новой версии универсала Granta Cross
На третьем месте с состоянием $700 млн оказалась дочь вице-президента ЛУКОЙЛа и совладельца футбольного клуба «Спартак» Леонида Федуна Екатерина Федун. В топ-25 богатейших женщин России по версии Forbes она попала впервые.В источнике
С чего всё началось
25 богатейших женщин России — 2020
Хотя рейтинг 25 богатейших женщин отличается постоянством, в этом году в списке появились сразу два новичка. Именно благодаря им, несмотря на вызванный пандемией коронавируса экономический кризис, суммарное состояние участниц рейтинга установило новый рекорд — $10,7 млрд.
Forbes01:00
Подробнее о событии