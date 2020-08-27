Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
РБК
РБК

Дочь Федуна вошла в тройку богатейших россиянок

На третьем месте с состоянием $700 млн оказалась дочь вице-президента ЛУКОЙЛа и совладельца футбольного клуба «Спартак» Леонида Федуна Екатерина Федун. В топ-25 богатейших женщин России по версии Forbes она попала впервые.В источнике
С чего всё началось
Forbes

25 богатейших женщин России — 2020

Хотя рейтинг 25 богатейших женщин отличается постоянством, в этом году в списке появились сразу два новичка. Именно благодаря им, несмотря на вызванный пандемией коронавируса экономический кризис, суммарное состояние участниц рейтинга установило новый рекорд — $10,7 млрд.
Forbes01:00
Подробнее о событии
РБК

Дочь Федуна вошла в тройку богатейших россиянок

РБК05:16
URA.Ru

Forbes раскрыл имена богатейших женщин России

URA.Ru03:00
Коммерсантъ

Богатейшие женщины России

Коммерсантъ04:38
РИА Новости

Дочь Леонида Федуна вошла в тройку богатейших россиянок

РИА Новости03:19
Интерфакс

Батурина вновь возглавила рейтинг богатейших россиянок

Интерфакс05:01
ТАСС

Елена Батурина снова возглавила рейтинг богатейших женщин России по версии Forbes

ТАСС02:29
Forbes

В рейтинге богатейших женщин России появились две новые участницы

Forbes02:11

Путин пообещал Белоруссии защитить ее суверенитет

У России есть определенные обязательства перед Белоруссией в рамках многосторонних и двусторонних соглашений по защите суверенитета и стабильности, и Москва готова их исполнить, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 1" (ВГТРК).
Интерфакс06:43
1

В интернете разочаровались стрельбами танков на «Армии-2020»

Кубинка, Московская область, 27 августа 2020, 15:47 — REGNUM Стрельбу с помощью танковых управляемых ракет по неподвижным целям в полигонных условиях показали 26 августа на форуме «Армия-2020» несколько российских танков.
REGNUM08:47
45

Доллар ожидают нехорошие последствия

ФРС на форуме в Джексон-хоул изложит своё видение нынешнего долгового тупика 27 и 28 августа в Канзасе, штат Миссури, по инициативе Федеральной резервной системы (ФРС) США состоится 44-й ежегодный симпозиум по экономической политике 2020 года с интригующим названием: "Предстоящее десятилетие: последствия для денежно-кредитной политики".
Еженедельник Звездавчера в 04:00
5

В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
Газета.Ruвчера в 08:44
376

Минобороны объяснило инцидент между военными России и США в Сирии

Международную коалицию во главе с США в Сирии предупредили заранее о следовании колонны российской военной полиции, заявил в телефонном разговоре с председателем объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Миллом начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов.
РИА Новости05:35
599

Четверо детей пострадали в ДТП в Екатеринбурге

"По предварительной информации, в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на регулируемом пешеходном переходе, пострадали четыре несовершеннолетних ребенка: два мальчика 4 и 14 лет, две девочки 7 и 9 лет", - сообщили в прокуратуре.
ТАСС06:47
1