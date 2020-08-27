Четверо детей пострадали в ДТП в Екатеринбурге

"По предварительной информации, в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на регулируемом пешеходном переходе, пострадали четыре несовершеннолетних ребенка: два мальчика 4 и 14 лет, две девочки 7 и 9 лет", - сообщили в прокуратуре.