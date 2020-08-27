Дочь Федуна вошла в тройку богатейших россиянок
Смотрите также
Минобороны обвинило военных США в попытке блокировать патруль в Сирии
Полиция задержала подозреваемых в обстреле автобуса под Харьковом
В Минске отпустили ранее задержанных российских журналистов
Путин назвал сроки восстановления России от коронавируса
«Зенит» опубликовал информацию по травме Дриусси
Дима Билан попал в больницу и нахамил подписчикам
ГП России запросила у Германии сведения об исследовании Навального
СБУ предложила запретить участие в выборах сотрудничающим с Россией
СМИ увидели сходство отравления Навального и болгарского бизнесмена
Правительство выделит дополнительно 34 млрд рублей на выплаты детям
В Британии представили серийную версию простого в управлении аэротакси
В Сочи водитель оскорбил сотрудника ДПС и ударил служебную машину
ФСБ показала видео задержания подозреваемого в госизмене военного
Ротенберги возглавили список богатейших семей России по версии Forbes
Ксения Собчак заняла первое место в российском рейтинге Forbes
Путин заявил о создании резерва силовиков на случай помощи Белоруссии
Минобороны обвинило военных США в попытке блокировать патруль в Сирии
Полиция задержала подозреваемых в обстреле автобуса под Харьковом
Путин принял участие в открытии трассы «Таврида» в Крыму
В Минске отпустили ранее задержанных российских журналистов
Познер вступился за врачей из-за ситуации с Навальным
ФСБ показала видео задержания подозреваемого в госизмене военного
Черчесов сообщил, что Соболев уладил конфликт с Дзюбой
Дочь Федуна вошла в тройку богатейших россиянок
На третьем месте с состоянием $700 млн оказалась дочь вице-президента ЛУКОЙЛа и совладельца футбольного клуба «Спартак» Леонида Федуна Екатерина Федун. В топ-25 богатейших женщин России по версии Forbes она попала впервые.В источнике
С чего всё началось
25 богатейших женщин России — 2020
Хотя рейтинг 25 богатейших женщин отличается постоянством, в этом году в списке появились сразу два новичка. Именно благодаря им, несмотря на вызванный пандемией коронавируса экономический кризис, суммарное состояние участниц рейтинга установило новый рекорд — $10,7 млрд.
Forbes01:00
Подробнее о событии