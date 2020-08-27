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РБК
РБК

Дочь Федуна вошла в тройку богатейших россиянок

На третьем месте с состоянием $700 млн оказалась дочь вице-президента ЛУКОЙЛа и совладельца футбольного клуба «Спартак» Леонида Федуна Екатерина Федун. В топ-25 богатейших женщин России по версии Forbes она попала впервые.В источнике
С чего всё началось
Forbes

25 богатейших женщин России — 2020

Хотя рейтинг 25 богатейших женщин отличается постоянством, в этом году в списке появились сразу два новичка. Именно благодаря им, несмотря на вызванный пандемией коронавируса экономический кризис, суммарное состояние участниц рейтинга установило новый рекорд — $10,7 млрд.
Forbes01:00
Подробнее о событии
Forbes

25 богатейших женщин России — 2020. Рейтинг Forbes

Forbes14:00
РБК

Дочь Федуна вошла в тройку богатейших россиянок

РБК05:16
URA.Ru

Forbes раскрыл имена богатейших женщин России

URA.Ru03:00
Коммерсантъ

Богатейшие женщины России

Коммерсантъ04:38
РИА Новости

Дочь Леонида Федуна вошла в тройку богатейших россиянок

РИА Новости03:19
Интерфакс

Батурина вновь возглавила рейтинг богатейших россиянок

Интерфакс05:01
ТАСС

Елена Батурина снова возглавила рейтинг богатейших женщин России по версии Forbes

ТАСС02:29

Минобороны обвинило военных США в попытке блокировать патруль в Сирии

ДТП в Сирии, в котором пострадали американские военные, произошло по их вине, так как они попытались блокировать путь российского патруля, заявили в Минобороны по итогам переговоров начальников генштабов двух стран, сообщает «Интерфакс».
Минобороны обвинило военных США в попытке блокировать патруль в Сирии
Ведомости04:28
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Найден первый в мире пациент, который мог победить ВИЧ без терапии

Вирусологи считают, что женщину можно назвать первым в истории человеком, чей иммунитет справился с ВИЧ без терапии и трансплантации костного мозга (как было в случае с пациентами, которых врачи смогли полностью избавить от вируса).
РИА Новости13:48
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Студентам не придётся сдавать тест на коронавирус

"Согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции в вузах, утвержденных 29 июля 2020 года, сдача анализов на наличие COVID-19 студентами, преподавателями и сотрудниками перед учебным годом не требуется", - сообщили в пресс-службе.
Российская газета12:56

В Минске отпустили ранее задержанных российских журналистов

Минск, 27 августа 2020, 21:14 — REGNUM Российских журналистов, ранее задержанных в центре Минска, где оппозиция снова попыталась провести акцию протеста против президента Александра Лукашенко, отпустили на свободу.
REGNUM14:14
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США ввели санкции против разработчиков вакцины от коронавируса

26 августа 2020 года США внесли в санкционные списки пять российских научно-исследовательских институтов, включая 48-й ЦНИИ Министерства обороны РФ, который участвовал в работе над вакциной от SARS-CoV-2.
Саминвестор07:06
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«Зенит» опубликовал информацию по травме Дриусси

"Зенит" опубликовал предварительную информацию по травме своего форварда Себастьяна Дриусси.24-летний нападающий избежал повреждения крестообразной связки, при этом у него выявлено серьезное повреждение медиальной коллатеральной связки правого колена.В течение недели игроку будет поставлен окончательный диагноз, после чего станут известны точные сроки его восстановления.
Soccer.ru12:04

СМИ увидели сходство отравления Навального и болгарского бизнесмена

Немецкие врачи из клиники «Шарите», которые занимаются лечением оппозиционера Алексея Навального, связались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году.
РБК17:37
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Персонализация карты «Тройка» поможет управлять транспортными потоками

Чтобы сделать карту «Тройка» персонализированной, пассажиры могут зарегистрироваться в личном кабинете обновлённого мобильного приложения «Метро Москвы», которое можно протестировать уже сейчас.
Радио 112:11
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СК отказался возбуждать уголовное дело из-за сломанной руки Френкеля

Следственный комитет (СК) не увидел повода для возбуждения уголовного дела по факту сломанной руки корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля во время голосования по поправкам в Конституцию в Петербурге.
МР7.ру13:28

В Сочи водитель оскорбил сотрудника ДПС и ударил служебную машину

Позднее в пресс-службе УВД Сочи прокомментировали инцидент, водитель автомобиля Mercedes-Benz проигнорировал требование сотрудника ДПС об остановке, после чего попытался скрыться, но был задержан.
Живая Кубань04:54
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