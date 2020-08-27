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РБК
РБК

Дочь Федуна вошла в тройку богатейших россиянок

На третьем месте с состоянием $700 млн оказалась дочь вице-президента ЛУКОЙЛа и совладельца футбольного клуба «Спартак» Леонида Федуна Екатерина Федун. В топ-25 богатейших женщин России по версии Forbes она попала впервые.В источнике
С чего всё началось
Forbes

25 богатейших женщин России — 2020

Хотя рейтинг 25 богатейших женщин отличается постоянством, в этом году в списке появились сразу два новичка. Именно благодаря им, несмотря на вызванный пандемией коронавируса экономический кризис, суммарное состояние участниц рейтинга установило новый рекорд — $10,7 млрд.
Forbes01:00
Подробнее о событии
РБК

Дочь Федуна вошла в тройку богатейших россиянок

РБК05:16
Интерфакс

Батурина вновь возглавила рейтинг богатейших россиянок

Интерфакс05:01
ТАСС

Елена Батурина снова возглавила рейтинг богатейших женщин России по версии Forbes

ТАСС02:29
РИА Новости

Дочь Леонида Федуна вошла в тройку богатейших россиянок

РИА Новости03:19
URA.Ru

Forbes раскрыл имена богатейших женщин России

URA.Ru03:00
Коммерсантъ

Богатейшие женщины России

Коммерсантъ04:38
Forbes

В рейтинге богатейших женщин России появились две новые участницы

Forbes02:11

Москвичи взамен депозитов стали покупать квартиры

В силу последней причины на рынок выходит все больше покупателей, которые фактически не нуждаются в решении жилищного вопроса, — рекордно низкие ставки по вкладам вызывают у них сильную негативную реакцию из серии «да я лучше в квартиру вложусь, чем получать такие проценты», — пояснил директор департамента вторичного рынка «Инком-Недвижимости» Сергей Шлома.
РБК04:01
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Мишустин обсудил с премьером Белоруссии экономическое сотрудничество

Лукашенко нанесут удар через белорусский рубль Как сообщается на сайте российского правительства, в телефонном разговоре двух премьеров шла речь о торгово-экономического сотрудничестве и укрепления взаимодействия на уровне Союзного государства.
Национальная служба новостей10:16

Дочь Шувалова поступила в МГУ на коммерческой основе

Как следует из документа, Анастасия Шувалова зачислена на факультет психологии МГУ на коммерческой основе и будет проходить обучение по специальности «клиническая психология» с 1 сентября 2020 года по 30 июня 2026 года.
Forbesвчера в 13:35
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