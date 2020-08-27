Шарапова вошла в топ-25 богатейших женщин России
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Шарапова вошла в топ-25 богатейших женщин России
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Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова вошла в топ-25 богатейших женщин России по версии журнала Forbes. Экс-спортсменка заработала благодаря собственному бренду жевательных конфет и шоколада порядка $20 млн в 2019 году. Ее общее состояние в данный момент составляет около $200 млн.В источнике
С чего всё началось
25 богатейших женщин России — 2020
Хотя рейтинг 25 богатейших женщин отличается постоянством, в этом году в списке появились сразу два новичка. Именно благодаря им, несмотря на вызванный пандемией коронавируса экономический кризис, суммарное состояние участниц рейтинга установило новый рекорд — $10,7 млрд.
Forbes01:00
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