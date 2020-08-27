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Газета.Ru
Газета.Ru

Шарапова вошла в топ-25 богатейших женщин России

Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова вошла в топ-25 богатейших женщин России по версии журнала Forbes. Экс-спортсменка заработала благодаря собственному бренду жевательных конфет и шоколада порядка $20 млн в 2019 году. Ее общее состояние в данный момент составляет около $200 млн.В источнике
С чего всё началось
Forbes

25 богатейших женщин России — 2020

Хотя рейтинг 25 богатейших женщин отличается постоянством, в этом году в списке появились сразу два новичка. Именно благодаря им, несмотря на вызванный пандемией коронавируса экономический кризис, суммарное состояние участниц рейтинга установило новый рекорд — $10,7 млрд.
Forbes01:00
Подробнее о событии
Forbes

25 богатейших женщин России — 2020. Рейтинг Forbes

Forbes14:00
Коммерсантъ

Богатейшие женщины России

Коммерсантъ04:38
Интерфакс

Батурина вновь возглавила рейтинг богатейших россиянок

Интерфакс05:01
РБК

Дочь Федуна вошла в тройку богатейших россиянок

РБК05:16
РИА Новости

Дочь Леонида Федуна вошла в тройку богатейших россиянок

РИА Новости03:19
URA.Ru

Forbes раскрыл имена богатейших женщин России

URA.Ru03:00
ТАСС

Елена Батурина снова возглавила рейтинг богатейших женщин России по версии Forbes

ТАСС02:29

В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUM01:37
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Студентам не придётся сдавать тест на коронавирус

"Согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции в вузах, утвержденных 29 июля 2020 года, сдача анализов на наличие COVID-19 студентами, преподавателями и сотрудниками перед учебным годом не требуется", - сообщили в пресс-службе.
Российская газета12:56

СМИ увидели сходство отравления Навального и болгарского бизнесмена

Немецкие врачи из клиники «Шарите», которые занимаются лечением оппозиционера Алексея Навального, связались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году.
РБК17:37
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Volkswagen запустила производство нового электрокроссовера ID.4

В 15-минутном ролике немецкий концерн демонстрирует первый выпущенный экземпляр серийного Volkswagen ID.4. Это событие произошло на собственном немецком заводе в Цвикау: там, где также выпускается электрическая модель ID.3. В видеоролике новый генеральный директор Volkswagen Ральф Брандштеттер особо выделяет этот памятный момент.
SpeedMe03:42
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В Днепропетровской области никто не пришел на пропагандистский фильм «Схидняк» в день независимости

Задумка украинских прокатчиков по показу отечественного военного пропагандистского фильма "Схидняк" в день независимости 24 августа не увенчалась успехом.
ИА Новороссия04:28

Навального и Соболь обязали выплатить 88 млн иска лично Пригожину

Ранее Алексей Навальный объявил о ликвидации ФБК из-за решения суда, согласно которому оппозиционер, его соратница Любовь Соболь и сам фонд должны выплатить компании «Московский школьник» почти 88 млн рублей.
МР7.рувчера в 00:17
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