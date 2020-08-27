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РИА Новости
РИА Новости

Дочь Леонида Федуна вошла в тройку богатейших россиянок

Дочь совладельца нефтяной компании "Лукойл" Леонида Федуна Екатерина Федун впервые вошла в список 25 самых богатых в России женщин по версии журнала Forbes. Она оказалась там сразу на третьем месте, ее состояние оценивается в 700 миллионов долларов.В источнике
С чего всё началось
Forbes

25 богатейших женщин России — 2020

Хотя рейтинг 25 богатейших женщин отличается постоянством, в этом году в списке появились сразу два новичка. Именно благодаря им, несмотря на вызванный пандемией коронавируса экономический кризис, суммарное состояние участниц рейтинга установило новый рекорд — $10,7 млрд.
Forbes01:00
Подробнее о событии
РБК

Дочь Федуна вошла в тройку богатейших россиянок

РБК05:16
Forbes

В рейтинге богатейших женщин России появились две новые участницы

Forbes02:11
Коммерсантъ

Богатейшие женщины России

Коммерсантъ04:38
РИА Новости

Дочь Леонида Федуна вошла в тройку богатейших россиянок

РИА Новости03:19
URA.Ru

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ТАСС

Елена Батурина снова возглавила рейтинг богатейших женщин России по версии Forbes

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