Шоу-бизнес

РИА НовостиРИА НовостиДочь Михаила Калашникова назвала себя младшей сестрой автомата АК-47

Конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников часто шутил, что в его жизни было два важных изобретения - автомат АК-47 и дочка, вспоминает его дочь Елена.
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Дочь Михаила Калашникова считает себя младшей сестрой АК-47

Политика Сегодня03:16

Дочь оружейника Калашникова рассказала о двух важных изобретениях своего отца

ТК Звезда02:40

Дочь Михаила Калашникова назвала себя младшей сестрой автомата АК-47

РИА Новости01:18

Дочь Калашникова назвала себя «младшей сестрой» АК-47

Взгляд.ру00:26
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Происшествия

В российской школе сорвали массовую бойню с бомбами, мачете и булавой

Кунгурский городской суд (Пермский край) вынес приговор в отношении несовершеннолетнего студента местного колледжа, который планировал массовое убийство в школе.
Lenta.ru 08 ноября в 18:24
Политика

Посол Украины прокомментировал задержание националиста Мазура в Польше

Посол Украины в Польше Андрей Дещица прокомментировал задержание зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО* Игоря Мазура в Польше.
RT на русском вчера в 18:29
Общество

Всех белух из «китовой тюрьмы» в Приморье выпустили на волю

Специалисты выпустили на волю последних белух, которых содержали в бухте Средней в Приморье, сообщили в Тихоокеанском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии.
Коммерсантъ 02:46
Общество

На острие прогресса: в чем состояла тактика Михаила Калашникова

Исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося конструктора Михаила Калашникова.
Известия вчера в 16:01
Политика

Песков рассказал о графике Путина на полях саммита БРИКС

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о графике двусторонних встреч президента Владимира Путина на саммите БРИКС.
NewInform 02:44
Футбол

Защитник «Локомотива» Игнатьев хочет остаться в клубе до конца карьеры

Защитник московского "Локомотива" Владислав Игнатьев хочет остаться в столичном клубе до конца карьеры.
Газета.Ru вчера в 03:36
Армия и оружие

ВСУ Украины обстреляли участок разведения сил в Петровском

9 ноября ополченцы ДНР и украинские военные произвели разведение сил сторон вооруженного конфликта на участке Богдановка–Петровское.
Известия 02:57
Общество

Соловьев ответил на слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ

Газета.Ru 02:46
Общество

Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР

Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.
РИА Новости вчера в 06:50
Общество

Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке

Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
REGNUM 08 ноября в 09:40
Политика

В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград

На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета вчера в 21:15
Происшествия

Подозреваемый в убийстве доцент СПбГУ находится в тяжёлом состоянии

Подозреваемый в убийстве девушки историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов находится в больнице в тяжёлом состоянии.
RT на русском 02:49
Общество

В Минздраве назвали причины убыли населения

Главный репродуктолог Минздрава Олег Аполихин заявил, что современная молодежь не ставит в приоритет создание семьи, что ведет к убыли населения.
Аргументы и Факты вчера в 11:05
Политика

В Брюсселе началась трехсторонняя встреча России, Украины и ЕК по газу

Трехсторонние консультации на экспертном уровне по транзиту российского газа в ЕС через Украину после 2019 года началась в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 08 ноября в 08:00
Шоу-бизнес

Экс-любовница Гуфа Яна Шевцова сыграла свадьбу

Бывшая участница проекта «Дом-2», называвшая себя любовницей рэпера Гуфа Яна Шевцова, сыграла долгожданную свадьбу.
Bimru.ru 03:11
Экономика

Эстонский Danske Bank предлагал богатым россиянам спрятать состояние в золоте

Эстонский филиал Danske Bank в середине 2012 года предлагал богатым клиентам из России спрятать их состояние в золоте, пишет Bloomberg со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.
Forbes 02:35
Общество

Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России

RT на русском вчера в 09:44
Общество

Синоптик рассказал о переносе климатической зимы в Москве на месяц

Климатическая зима, которая должна была наступить в Москве в воскресенье, 10 ноября, откладывается до конца ноября.
RT на русском 01:00
Технологии

В США научились делать водку из воды и воздуха

Профиль 08 ноября в 12:42
Культура

Родные Децла прокомментировали документальный фильм о рэпере

7 ноября в сети появился документальный фильм о рэпере Децле (настоящее имя – Кирилл Толмацкий) «С закрытыми окнами» от режиссера Романа Супера.
Uznayvse.ru 08 ноября в 05:47
Политика

В Испании начались парламентские выборы

В Испании стартовали досрочные парламентские выборы -- уже вторые в этом году.
Коммерсантъ 03:00
Транспорт

Начались продажи билетов на поезд в Крым

Начались продажи билетов на поезда до Крыма.
УтроNews 08 ноября в 01:41
Общество

Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl

В Москве умер 38-летний Павел Пичугин, более известный как Паша FaceControl, сообщают RT со ссылкой на его знакомых и «Звезда» со ссылкой на Андрея Ширмана (DJ Smash).
Коммерсантъ вчера в 16:04
Единоборства

Макгрегор высмеял задушенного на турнире UFC брата Нурмагомедова

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор в Twitter высмеял россиянина Абубакара Нурмагомедова за поражение на турнире UFC Fight Night 163 в Москве.
Lenta.ru 02:34
Здоровье

Названы первые симптомы проблем с щитовидной железой у женщин

Медики озвучили главные симптомы наличия у женщин проблем с щитовидной железой.
Актуальные Новости 00:48
Хоккей

Юниорская сборная России выиграла Мировой кубок вызова

Российская газета 01:25
Футбол

Александр Головин принес «Монако» победу над «Дижоном»

"Монако" выиграл в 13 туре чемпионата Франции у "Дижона" со счетом 1:0. Единственный мяч на счету полузащитника сборной России Александра Головина.
Вести.Ru вчера в 16:09
Единоборства

Билли Джо Сондерс нокаутировал Косереса и защитил титул чемпиона WBO

Чемпион WBO в суперсреднем весе Билли Джо Сондерс нокаутировал Марсело Косереса и защитил титул чемпиона мира.
Чемпионат 02:16
Происшествия

Разыскиваемый за убийство в Австралии россиянин найден мертвым

Lenta.ru 02:15
Шоу-бизнес

Разин сообщил об улучшении состояния здоровья Заворотнюк

Состояние здоровья российской актрисы Анастасии Заворотнюк улучшилось.
РБК вчера в 20:02
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Конструктор оружия
Русский и советский конструктор стрелкового оружия, доктор технических наук, генерал-лейтенант, изобрёл всемирно известный автомат Калашникова (АК).
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