Общество
РИА НовостиДочь Михаила Калашникова назвала себя младшей сестрой автомата АК-47
Конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников часто шутил, что в его жизни было два важных изобретения - автомат АК-47 и дочка, вспоминает его дочь Елена.
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Единоборства
UFC Fight Night: россиянин Волков посвятил победу над Харди матери
РЕН ТВ вчера в 16:49
Общество
Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl
В Москве умер 38-летний Павел Пичугин, более известный как Паша FaceControl, сообщают RT со ссылкой на его знакомых и «Звезда» со ссылкой на Андрея Ширмана (DJ Smash).
Коммерсантъ вчера в 16:04
Политика
Глава МИД Польши прокомментировал задержание националиста Мазура
Решение о судьбе задержанного в Польше националиста Игоря Мазура примут в соответствии с международным правом, заявил польский министр иностранных дел Яцек Чапутович.
РИА Новости 03:52
Происшествия
Следствие попросит об аресте подозреваемого в убийстве доцента СПбГУ
Меру пресечения доценту Санкт-Петербургского государственного университета Олегу Соколову, который подозревается в убийстве девушки, будут избирать в понедельник, 11 ноября.
RT на русском 04:23
Футбол
«Нижний Новгород» предложил «Торпедо» сыграть на его стадионе
Как стало известно matchtv.ru, «Нижний Новгород» сделал предложение «Торпедо» провести их очный матч 13 ноября в рамках 23 тура первенства ФНЛ на его арене.
Sportbox.RU 05:09
Армия и оружие
Украинские моряки испытали возле Одессы американские катера
Военнослужащие ВМС Украины около Одессы провели испытания катеров типа Island, предоставленных Соединёнными Штатами.
RT на русском вчера в 22:45
Фигурное катание
Туктамышева презентовала новый показательный номер под песню Леди Гаги
Спортсменка впервые исполнила на публике заявленный на сезон показательный номер под композицию певицы Леди Гаги и Бредли Купера из кинофильма «Звезда родилась» — Shallow.
Нева Спорт 04:35
Политика
В Китае спрогнозировали захват Калининградской области за два дня
В случае военного конфликта между НАТО и Россией в Прибалтике военные альянса могут захватить Калининградскую область не за две недели, а всего за пару суток, пишет Eastday.com.
Lenta.ru вчера в 16:09
Общество
Систему поощрения аккуратных водителей протестируют в следующем году
Система поощрения аккуратных водителей может быть протестирована в следующем году, заявил журналистам вице-премьер России Максим Акимов.
РИА Новости вчера в 12:16
Футбол
Кристиян Бистрович: Не надо смотреть, что «Сочи» замыкает таблицу
Полузащитник ЦСКА поделился мнением о сопернике красно-синих в 16-м туре. «Армейцам» предстоит сыграть в гостях против «Сочи».
Bookmaker-ratings.ru 05:33
Здоровье
Выявлен компонент, виновный в заболеваниях вейперов
У 29 человек из легких взяли образцы жидкости. Специалисты обнаружили ацетат витамина Е во всех пробах.
Live24 04:54
Культура
Полина Гагарина со слезами ушла с «Голоса»
Судьба 44-летнего Дмитрия Клинаева, потерявшего в аварии своего 18-летнего сына Егора Клинаева, на столько тронула певицу, что она не смогла сдержать слез прямо во время эфира и покинула его.
СоцИнформБюро 06:12
Культура
Нетребко прервала гастроли ради юбилейного концерта Пахмутовой
Народная артистка России Анна Нетребко приняла решение прервать свой европейский тур и прилетает в Москву, чтобы принять участие в юбилейном концерте легендарной Александры Пахмутовой, — цитирует сообщение ТАСС.
News.ru вчера в 14:36
Общество
Соловьев ответил на слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление юмориста Максима Галкина о том, что на российском телевидении якобы присутствует цензура.
Газета.Ru 02:46
Кино
На «Золотой глобус» претендуют сразу шесть российских фильмов
Росбалт вчера в 00:00
Общество
Леониду Якубовичу провели операцию
Известный российский телеведущий Леонид Якубович был прооперирован в одной из клиник Москвы.
Известия 02:35
Театры
Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве
На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
Газета.Ru 08 ноября в 10:17
Футбол
Воронежский «Факел» вновь крупно проиграл на выезде
Воронежский «Факел» потерпел очередное крупное поражение — в матче 22-го тура первенства ФНЛ команда Владимира Бесчастных со счётом 0:3 уступила калининградской «Балтике».
МОЁ! Оnline Воронеж 02:47
Общество
Минюст предложил регулировать звонки от роботов-коллекторов
Звонки от роботов-коллекторов могут приравнять к взаимодействию должников с людьми.
Коммерсантъ 04:28
Политика
В Киеве на фоне политскандала начался съезд партии «Слуга народа»
Источник в политсиле сообщил изданию LB.ua, что несколько депутатов из «Слуги народа», избранные в Раду от партии по одномандатным округам, заявили, что не получили приглашения на съезд.
Известия 06:27
Происшествия
При сходе лавины в Хакасии погиб мужчина
В Хакасии обнаружено тело мужчины, попавшего под сошедшую лавину. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе МЧС России.
ТАСС 05:03
Политика
Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП
«За развал страны отвечают те, кто организовал путч в августе 1991 года, а после путча использовал ослабленную позицию президента СССР», — отметил Горбачев.
REGNUM вчера в 09:57
Космос
Астрономы нашли край Вселенной и назвали ее истинную форму
Discover24 вчера в 05:21
Происшествия
В Екатеринбурге строители спасли провалившуюся под лед собаку
Строители, работавшие в ночь на воскресенье на территории Шарташского парка в Екатеринбурге, при помощи экскаватора спасли собаку, которая провалилась под лед, сообщил РИА Новости инспектор парка Артур Хвостов.
РИА Новости 03:02
Шоу-бизнес
Уральская экс-любовница Гуфа вышла замуж
19-летняя жительница Екатеринбурга Яна Шевцова, известная своими отношениями с рэпером Гуфом, вышла замуж.
URA.Ru 05:22
Хоккей
Задоров показал лицо после операции на сломанной челюсти
Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо Эвеланш" Никита Задоров показал свое лицо после перенесенной операции на сломанной челюсти.
Газета.Ru вчера в 21:34
Политика
Путин опередил Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса
Президент России Владимир Путин занял первую строчку в рейтинге доверия жителей Донбасса после проведения опроса.
Газета.Ru 06:10
Шоу-бизнес
Юлия Барановская примерила свадебное платье
В социальной сети Instagram Юлия Барановская показала фанатам кадры, на которых она примерила свадебное платье.
Дни24 вчера в 06:00