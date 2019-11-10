Конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников часто шутил, что в его жизни было два важных изобретения - автомат АК-47 и дочка, вспоминает его дочь Елена.

Хоккей Ротенберг: тренеры сборной России по хоккею перенимают опыт у Черчесова Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг заявил, что тренерский штаб сборной России по хоккею в некоторых случаях перенимает опыт наставника национальной футбольной команды Станислава Черчесова.

Здоровье Врач рассказал, в каком случае на холоде может остановиться сердце Врач-терапевт Виктор Лишин рассказал, чем опасно для организма переохлаждение, и при какой температуре возникает угроза для жизни человека.

Политика Путин и Соловьев возглавили рейтинг доверия в ЛНР и ДНР По данным издания «ПолитНавигатор», респонденты в качестве лидера выбрали президента России Владимира Путина, второе место получил журналист и телеведущий Владимир Соловьев.

Общество В России могут начать поощрять аккуратных водителей в 2020 году Вице-премьер России Максим Акимов заявил о возможном запуске системы поощрения аккуратного стиля вождения в тестовом режиме в стране в 2020 году.

Шоу-бизнес Саша Савельева показала фото, сделанное на 7-м месяце беременности Саша Савельева показала фото, сделанное на 7-м месяце беременности Саша призналась, что долго думала, стоит ли делиться этими кадрами с подписчиками.

Политика Горбачев назвал виновников распада СССР Бывший лидер СССР Михаил Горбачев назвал виновных в распаде Советского Союза.

Здоровье Роспотребназдор разработал новые подходы для лечения гепатита В Роспотребнадзор разработал новые подходы в лечении хронического гепатита В на основе геномного редактирования, это позволит полностью вылечить болезнь без воздействия на геном человека, сообщила глава ведомства Анна Попова.

Политика Посол Украины прокомментировал задержание в Польше националиста Мазура Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что Киев намерен потребовать от польского суда освобождения украинского националиста Игоря Мазура, задержанного по запросу России.

Политика Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета Украинский журналист Руслан Горовой рассказал на своей странице в Facebook, как встретил россиян на борту самолета и попросил их ответить на вопрос о принадлежности Крыма.

Армия и оружие Группа бомбардировщиков B-52 ВВС США покинула Европу Группа из четырех стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress ВВС США покинула территорию Европы после базирования на британской авиабазе Фэйрфорд в течение месяца.

Происшествия В Австралии разыскивают россиянина по подозрению в убийстве Полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс проводит масштабную операцию по розыску россиянина Владимира Кондакова, подозреваемого в убийстве в Сиднее застройщика Альберта Метледжа, сообщает телерадиокорпорация ABC со ссылкой на правоохранительные органы.

Финансы Жители России за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей Объём средств физических лиц на счетах Сбербанка за октябрь 2019 года уменьшился примерно 79 млрд рублей, сообщила 8 ноября пресс-служба банка.

Происшествия Полиция проверит анонимные сообщения о «минировании» двух ТЦ в Москве В столичных правоохранительных органах подтвердили информацию о проверку анонимных сообщений о якобы заминированных торговых центрах на западе и северо-востоке Москвы.

Наука Есть ли разница между книгой и аудиокнигой: смысл на слух Стоит заметить, что «словарь» не хранится в одной определенной области мозга, а размазан по всей коре.

Политика Украинского журналиста обвинили в «работе на ФСБ» в телеэфире Координатор общественной организации «Всеукраинское волонтерское движение» и «ветеран» операции в Донбассе Тарас Елейко в прямом эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» обвинил журналиста Руслана Коцабу в «работе на ФСБ» и схватил его за ухо.

Общество В России изменили порядок расчета тарифов на вывоз мусора В России меняют правила расчета тарифа коммунальной услуги за вывоз мусора.

Происшествия В Смоленской области погиб глава района при тушении пожара Глава Холм-Жирковского района Смоленской области погиб, помогая тушить пожар в частном доме в своем муниципалитете.

Политика Оппозиция в Боливии захватила государственные радиостанцию и телеканал Сторонники оппозиции Боливии захватили контроль над государственной радиостанцией Patria Nueva (RPN) и национальным телеканалом Bolivia TV (BTV).

Политика Госдеп разблокировал помощь Украине до распоряжения Трампа Госдепартамент США в сентябре принял решение возобновить выделение финансовой помощи Украине до того, как президент Дональд Трамп отдал соответствующее распоряжение.