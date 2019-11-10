Общество

РИА НовостиРИА НовостиДочь Михаила Калашникова назвала себя младшей сестрой автомата АК-47

Конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников часто шутил, что в его жизни было два важных изобретения - автомат АК-47 и дочка, вспоминает его дочь Елена.
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Автору символа России исполнилось 100 лет

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Дочь Калашникова назвала себя «младшей сестрой» АК-47

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Дочь Михаила Калашникова назвала себя младшей сестрой автомата АК-47

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Человек и автомат: 100 лет со дня рождения Михаила Калашникова

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Хоккей

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Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг заявил, что тренерский штаб сборной России по хоккею в некоторых случаях перенимает опыт наставника национальной футбольной команды Станислава Черчесова.
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Врач-терапевт Виктор Лишин рассказал, чем опасно для организма переохлаждение, и при какой температуре возникает угроза для жизни человека.
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Путин и Соловьев возглавили рейтинг доверия в ЛНР и ДНР

По данным издания «ПолитНавигатор», респонденты в качестве лидера выбрали президента России Владимира Путина, второе место получил журналист и телеведущий Владимир Соловьев.
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В России могут начать поощрять аккуратных водителей в 2020 году

Вице-премьер России Максим Акимов заявил о возможном запуске системы поощрения аккуратного стиля вождения в тестовом режиме в стране в 2020 году.
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Саша Савельева показала фото, сделанное на 7-м месяце беременности Саша призналась, что долго думала, стоит ли делиться этими кадрами с подписчиками.
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Горбачев назвал виновников распада СССР

Бывший лидер СССР Михаил Горбачев назвал виновных в распаде Советского Союза.
РЕН ТВ вчера в 09:17
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Роспотребназдор разработал новые подходы для лечения гепатита В

Роспотребнадзор разработал новые подходы в лечении хронического гепатита В на основе геномного редактирования, это позволит полностью вылечить болезнь без воздействия на геном человека, сообщила глава ведомства Анна Попова.
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Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе

Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru 08 ноября в 12:19
Армия и оружие

Украина и ДНР начали разведение сил в Петровском

RT на русском вчера в 10:36
Политика

Посол Украины прокомментировал задержание в Польше националиста Мазура

Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что Киев намерен потребовать от польского суда освобождения украинского националиста Игоря Мазура, задержанного по запросу России.
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В США научились делать водку из воды и воздуха

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В Би-би-си ответили на заявления об искажении слов Рамзана Кадырова

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Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета

Украинский журналист Руслан Горовой рассказал на своей странице в Facebook, как встретил россиян на борту самолета и попросил их ответить на вопрос о принадлежности Крыма.
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Группа бомбардировщиков B-52 ВВС США покинула Европу

Группа из четырех стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress ВВС США покинула территорию Европы после базирования на британской авиабазе Фэйрфорд в течение месяца.
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Транспорт

За сутки на поезда в Крым купили более 5 тыс. билетов

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Происшествия

В Австралии разыскивают россиянина по подозрению в убийстве

Полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс проводит масштабную операцию по розыску россиянина Владимира Кондакова, подозреваемого в убийстве в Сиднее застройщика Альберта Метледжа, сообщает телерадиокорпорация ABC со ссылкой на правоохранительные органы.
РИА Новости 07 ноября в 03:13
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Жители России за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей

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REGNUM 08 ноября в 16:35
Происшествия

Полиция проверит анонимные сообщения о «минировании» двух ТЦ в Москве

В столичных правоохранительных органах подтвердили информацию о проверку анонимных сообщений о якобы заминированных торговых центрах на западе и северо-востоке Москвы.
Вечерняя Москва вчера в 15:11
Наука

Есть ли разница между книгой и аудиокнигой: смысл на слух

Стоит заметить, что «словарь» не хранится в одной определенной области мозга, а размазан по всей коре.
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Украинского журналиста обвинили в «работе на ФСБ» в телеэфире

Координатор общественной организации «Всеукраинское волонтерское движение» и «ветеран» операции в Донбассе Тарас Елейко в прямом эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» обвинил журналиста Руслана Коцабу в «работе на ФСБ» и схватил его за ухо.
РБК 00:21
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В России изменили порядок расчета тарифов на вывоз мусора

В России меняют правила расчета тарифа коммунальной услуги за вывоз мусора.
Газета.Ru вчера в 03:52
Происшествия

В Смоленской области погиб глава района при тушении пожара

Глава Холм-Жирковского района Смоленской области погиб, помогая тушить пожар в частном доме в своем муниципалитете.
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Индия начнет собирать российские танки

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Оппозиция в Боливии захватила государственные радиостанцию и телеканал

Сторонники оппозиции Боливии захватили контроль над государственной радиостанцией Patria Nueva (RPN) и национальным телеканалом Bolivia TV (BTV).
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Госдеп разблокировал помощь Украине до распоряжения Трампа

Госдепартамент США в сентябре принял решение возобновить выделение финансовой помощи Украине до того, как президент Дональд Трамп отдал соответствующее распоряжение.
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Происшествия

СК проводит проверку после смертельного ДТП в Красноярском крае

В Красноярском крае следователи начали проверку после дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса и грузового автомобиля, в котором погибли два человека.
REGNUM вчера в 23:52
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Калашников Михаил Тимофеевич
Конструктор оружия
Русский и советский конструктор стрелкового оружия, доктор технических наук, генерал-лейтенант, изобрёл всемирно известный автомат Калашникова (АК).
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