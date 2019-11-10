Общество
РИА НовостиДочь Михаила Калашникова назвала себя младшей сестрой автомата АК-47
Конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников часто шутил, что в его жизни было два важных изобретения - автомат АК-47 и дочка, вспоминает его дочь Елена.
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Хоккей
Ротенберг: тренеры сборной России по хоккею перенимают опыт у Черчесова
Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг заявил, что тренерский штаб сборной России по хоккею в некоторых случаях перенимает опыт наставника национальной футбольной команды Станислава Черчесова.
RT на русском 01:52
Единоборства
Александр Волков: Важнее было победить, чем победить красиво
Allboxing.ru вчера в 22:34
Здоровье
Врач рассказал, в каком случае на холоде может остановиться сердце
Врач-терапевт Виктор Лишин рассказал, чем опасно для организма переохлаждение, и при какой температуре возникает угроза для жизни человека.
РИА Новости вчера в 08:17
Происшествия
Женщина, убитая историком СПбГУ Соколовым, оказалась его студенткой
Интерфакс вчера в 07:36
Политика
Путин и Соловьев возглавили рейтинг доверия в ЛНР и ДНР
По данным издания «ПолитНавигатор», респонденты в качестве лидера выбрали президента России Владимира Путина, второе место получил журналист и телеведущий Владимир Соловьев.
Политическая Экспертиза вчера в 05:20
Общество
В России могут начать поощрять аккуратных водителей в 2020 году
Вице-премьер России Максим Акимов заявил о возможном запуске системы поощрения аккуратного стиля вождения в тестовом режиме в стране в 2020 году.
RT на русском вчера в 13:26
Шоу-бизнес
Саша Савельева показала фото, сделанное на 7-м месяце беременности
Саша Савельева показала фото, сделанное на 7-м месяце беременности Саша призналась, что долго думала, стоит ли делиться этими кадрами с подписчиками.
Вокруг ТВ 08 ноября в 22:01
Политика
Горбачев назвал виновников распада СССР
Бывший лидер СССР Михаил Горбачев назвал виновных в распаде Советского Союза.
РЕН ТВ вчера в 09:17
Здоровье
Роспотребназдор разработал новые подходы для лечения гепатита В
Роспотребнадзор разработал новые подходы в лечении хронического гепатита В на основе геномного редактирования, это позволит полностью вылечить болезнь без воздействия на геном человека, сообщила глава ведомства Анна Попова.
РИА Новости вчера в 23:28
Армия и оружие
Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе
Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru 08 ноября в 12:19
Армия и оружие
Украина и ДНР начали разведение сил в Петровском
RT на русском вчера в 10:36
Политика
Посол Украины прокомментировал задержание в Польше националиста Мазура
Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что Киев намерен потребовать от польского суда освобождения украинского националиста Игоря Мазура, задержанного по запросу России.
РИА Новости вчера в 22:23
Технологии
В США научились делать водку из воды и воздуха
Профиль 08 ноября в 12:42
Политика
В Би-би-си ответили на заявления об искажении слов Рамзана Кадырова
РБК 08 ноября в 10:48
Политика
Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета
Украинский журналист Руслан Горовой рассказал на своей странице в Facebook, как встретил россиян на борту самолета и попросил их ответить на вопрос о принадлежности Крыма.
Газета.Ru вчера в 13:44
Армия и оружие
Группа бомбардировщиков B-52 ВВС США покинула Европу
Группа из четырех стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress ВВС США покинула территорию Европы после базирования на британской авиабазе Фэйрфорд в течение месяца.
Известия вчера в 05:42
Транспорт
За сутки на поезда в Крым купили более 5 тыс. билетов
Невские Новости вчера в 05:23
Происшествия
В Австралии разыскивают россиянина по подозрению в убийстве
Полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс проводит масштабную операцию по розыску россиянина Владимира Кондакова, подозреваемого в убийстве в Сиднее застройщика Альберта Метледжа, сообщает телерадиокорпорация ABC со ссылкой на правоохранительные органы.
РИА Новости 07 ноября в 03:13
Финансы
Жители России за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей
Объём средств физических лиц на счетах Сбербанка за октябрь 2019 года уменьшился примерно 79 млрд рублей, сообщила 8 ноября пресс-служба банка.
REGNUM 08 ноября в 16:35
Происшествия
Полиция проверит анонимные сообщения о «минировании» двух ТЦ в Москве
В столичных правоохранительных органах подтвердили информацию о проверку анонимных сообщений о якобы заминированных торговых центрах на западе и северо-востоке Москвы.
Вечерняя Москва вчера в 15:11
Наука
Есть ли разница между книгой и аудиокнигой: смысл на слух
Стоит заметить, что «словарь» не хранится в одной определенной области мозга, а размазан по всей коре.
Популярная механика вчера в 06:15
Политика
Украинского журналиста обвинили в «работе на ФСБ» в телеэфире
Координатор общественной организации «Всеукраинское волонтерское движение» и «ветеран» операции в Донбассе Тарас Елейко в прямом эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» обвинил журналиста Руслана Коцабу в «работе на ФСБ» и схватил его за ухо.
РБК 00:21
Общество
В России изменили порядок расчета тарифов на вывоз мусора
В России меняют правила расчета тарифа коммунальной услуги за вывоз мусора.
Газета.Ru вчера в 03:52
Происшествия
В Смоленской области погиб глава района при тушении пожара
Глава Холм-Жирковского района Смоленской области погиб, помогая тушить пожар в частном доме в своем муниципалитете.
Газета.Ru вчера в 02:51
Политика
Оппозиция в Боливии захватила государственные радиостанцию и телеканал
Сторонники оппозиции Боливии захватили контроль над государственной радиостанцией Patria Nueva (RPN) и национальным телеканалом Bolivia TV (BTV).
Известия вчера в 21:53
Политика
Госдеп разблокировал помощь Украине до распоряжения Трампа
Госдепартамент США в сентябре принял решение возобновить выделение финансовой помощи Украине до того, как президент Дональд Трамп отдал соответствующее распоряжение.
Известия вчера в 17:11
Происшествия
СК проводит проверку после смертельного ДТП в Красноярском крае
В Красноярском крае следователи начали проверку после дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса и грузового автомобиля, в котором погибли два человека.
REGNUM вчера в 23:52