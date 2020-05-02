Политика

РосбалтРосбалтДочь Назарбаева отстранили от должности главы сената Казахстана

Старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига отправлена в отставку с поста спикера сената парламента республики. Решение принял президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, его цитирует «Акорда». Токаев уже подписал соответствующий указ.
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с чего всё началось
Утром 2 мая на сайте президентской администрации Казахстана появилось краткое сообщение
: «Указом главы государства прекращены полномочия депутата Сената Парламента Республики Казахстан Назарбаевой Дариги Нурсултановны».
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