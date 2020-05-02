Политика
РосбалтДочь Назарбаева отстранили от должности главы сената Казахстана
Старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига отправлена в отставку с поста спикера сената парламента республики. Решение принял президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, его цитирует «Акорда». Токаев уже подписал соответствующий указ.
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с чего всё началось
Утром 2 мая на сайте президентской администрации Казахстана появилось краткое сообщение: «Указом главы государства прекращены полномочия депутата Сената Парламента Республики Казахстан Назарбаевой Дариги Нурсултановны».Коммерсантъ13:56
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Политика
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На руке Ким Чен Ына обнаружили загадочный след
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"Сорок человек с коронавирусом в Приморье находятся в тяжелом состоянии, четырех из них уже подключили к аппаратам ИВЛ", - говорится в сообщении.
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Оптовый поставщик масок ООО «Витта компани» во время эпидемии коронавируса повысила цены на медицинские маски на 957%.
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Западные спецслужбы обвинили Китай в уничтожении данных о коронавирусе
Ссылаясь на 15-страничное досье, подготовленное западными спецслужбами, газета пишет, что Китай скрывал любые новости о коронавирусе, заставляя высказывающихся врачей замолчать или "исчезнуть" .
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В ДНР заявили, что сбили украинский беспилотник
Подразделения ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики в субботу сбили беспилотник украинских силовиков, который пытался атаковать населенный пункт в пригороде Донецка, заявил журналистам представитель Народной милиции ДНР.
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Глава Минстроя России Владимир Якушев заразился коронавирусом
Напомним, ранее коронавирусом заразился премьер-министр России Михаил Мишустин.
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Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,0 зафиксировали у берегов Камчатки
Газета.Ru вчера в 21:01
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Дочь брошенного у подъезда в Москве пенсионера обратилась в Следственный комитет
Дочь московского пенсионера с подтвержденным коронавирусом, которого медики бросили возле подъезда, Елена Печурина обратилась в Следственный комитет России с просьбой проверить действия врачей.
Известия 11:56
Общество
Борис Джонсон рассказал о плане на случай смерти от коронавируса
Правительство Великобритании разработало резервный план на случай смерти премьер-министра Бориса Джонсона, когда тот боролся за жизнь с коронавирусом.
Lenta.ru 19:36
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Вестибюли еще 45 станций московского метро временно закроют
Вестибюли еще 45 станций Московского метрополитена временно закроют с 3 мая в связи с низкой нагрузкой.
Вечерняя Москва вчера в 14:26
Армия и оружие
В погоне за эксклюзивом на Донбассе журналисты попали в руки СБУ
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Дмитрия Астраханя.
Rusvesna.su 09:55
Общество
Число заболевших коронавирусом в Приморье почти достигло 500
Общее количество заразившихся в крае достигло 494 человека, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Владивосток-Новости 21:30
Кино
Сценарист фильмов ужасов про куклу Чаки покончил с собой
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Аргументы и Факты 20:55
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Названа дата выхода нового фильма о Трансформерах
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Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 13:15
Армия и оружие
Нарушавший морскую границу РФ буксир «Яны Капу» ВМСУ осуществил переход в Одессу
Стало известно о переходе рейдового буксира ВМС Украины «Яны Капу» в Одессу.
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Общество
Названы признаки «карантинной депрессии»
Россиянам, которые думают, что депрессия во время самоизоляции – это надуманная проблема, которая никак не влияет на жизнь, Айна Громова напоминает, что запущенные случаи могут привести к плачевным результатам, поэтому нужно сразу обращать внимание на тревожные сигналы.
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«Сассуоло» первым в Серии А объявил о возобновлении тренировок
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Раскрыты занятия россиян в период самоизоляции
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Lenta.ru 22:00
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Украина обвинила РФ в помехах при расследовании одесской трагедии
«Россия является единственной стороной, которая не заинтересована в установлении объективной картины гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года», — передает слова МИД РИА «Новости».
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Холдинг Berkshire Hathaway распродал свои акции авиакомпаний США
Американская холдинговая компания Berkshire Hathaway в свете пандемии распродала все имевшиеся у нее акции авиаперевозчиков США.
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Конгресс США отказался пройти быстрое тестирование на коронавирус
Американские конгрессмены отказались пройти тестирование на коронавирус. Проверить здоровье парламентариев предложил Белый дом.
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Проценко рассказал, как переболел коронавирусом
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, как переболел новым типом коронавируса COVID-19.
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