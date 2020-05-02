с чего всё началось

Старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига отправлена в отставку с поста спикера сената парламента республики. Решение принял президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, его цитирует «Акорда». Токаев уже подписал соответствующий указ.

Политика Коронавирус сорвал триумф Путина: Команду безликих управленцев уже возглавил другой В очередной раз в западных СМИ появляется материал, цель которого продемонстрировать победу коронавируса над российской властью.

Происшествия В Приморье 40 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии "Сорок человек с коронавирусом в Приморье находятся в тяжелом состоянии, четырех из них уже подключили к аппаратам ИВЛ", - говорится в сообщении.

Армия и оружие В ДНР заявили, что сбили украинский беспилотник Подразделения ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики в субботу сбили беспилотник украинских силовиков, который пытался атаковать населенный пункт в пригороде Донецка, заявил журналистам представитель Народной милиции ДНР.

Общество Борис Джонсон рассказал о плане на случай смерти от коронавируса Правительство Великобритании разработало резервный план на случай смерти премьер-министра Бориса Джонсона, когда тот боролся за жизнь с коронавирусом.

Транспорт Вестибюли еще 45 станций московского метро временно закроют Вестибюли еще 45 станций Московского метрополитена временно закроют с 3 мая в связи с низкой нагрузкой. 382

Армия и оружие В погоне за эксклюзивом на Донбассе журналисты попали в руки СБУ «Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Дмитрия Астраханя.

Общество Число заболевших коронавирусом в Приморье почти достигло 500 Общее количество заразившихся в крае достигло 494 человека, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Кино Сценарист фильмов ужасов про куклу Чаки покончил с собой Как сообщает Variety, коллега сценариста Дон Манчини заявил, что ошеломлен известием о кончине Лафии, который с самого начала был важнейшим элементом «семьи Чаки». 3

Общество Названы признаки «карантинной депрессии» Россиянам, которые думают, что депрессия во время самоизоляции – это надуманная проблема, которая никак не влияет на жизнь, Айна Громова напоминает, что запущенные случаи могут привести к плачевным результатам, поэтому нужно сразу обращать внимание на тревожные сигналы. 6

Армия и оружие Пьяный боец ВСУ поджег блиндаж и получил ожоги Пьяный пожилой боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения операции объединенных сил поджег по неосторожности блиндаж и получил ожоги средней степени тяжести.

Общество Комаровский рассказал, что предпринял бы при симптомах коронавируса Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram, какие действия он предпринял бы при симптомах заражения коронавирусом.

Общество Раскрыты занятия россиян в период самоизоляции Россияне рассказали, чем занимаются в период самоизоляции из-за коронавирусной инфекции.

Политика Украина обвинила РФ в помехах при расследовании одесской трагедии «Россия является единственной стороной, которая не заинтересована в установлении объективной картины гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года», — передает слова МИД РИА «Новости».

Экономика Холдинг Berkshire Hathaway распродал свои акции авиакомпаний США Американская холдинговая компания Berkshire Hathaway в свете пандемии распродала все имевшиеся у нее акции авиаперевозчиков США.