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Известия

Дарига Назарбаева подтвердила смерть своего 29-летнего сына Айсултана

Дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига подтвердила смерть своего 29-летнего сына Айсултана, передают «РИА Новости» 16 апреля со ссылкой на заявление Назарбаевой.В источнике
С чего всё началось
"Моя семья глубоко скорбит по поводу кончины нашего любимого Айсултана, и в этот очень тяжелый для нас час мы надеемся, что общественность проявит понимание и уважительное отношение к нашей невосполнимой утрате", - говорится в опубликованном в Facebook
 сообщении фонда первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который возглавляет Дарига Назарбаева.
ТАСС12:03
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РБК

Дочь Назарбаева подтвердила смерть сына

РБК12:42
Интерфакс

Дарига Назарбаева подтвердила кончину своего сына Айсултана

Интерфакс11:33
ТАСС

Дарига Назарбаева подтвердила смерть своего сына Айсултана

ТАСС12:03
RT на русском

В Казахстане подтвердили смерть внука Назарбаева

RT на русском12:01
РИА Новости

Дочь Назарбаева подтвердила смерть сына

РИА Новости11:57
Комсомольская правда

Дочь Нурсултана Назарбаева Дарига подтвердила информацию о смерти своего сына

Комсомольская правда11:48
Известия

Дарига Назарбаева подтвердила смерть своего 29-летнего сына Айсултана

Известия12:15

Лукашенко после разговора с Путиным: Россия окажет помощь Белоруссии

Глава Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что договорился с российским президентом Владимиром Путиным об оказании помощи Республике по первому же требованию при необходимости обеспечения безопасности.
Лукашенко после разговора с Путиным: Россия окажет помощь Белоруссии
Ридусвчера в 13:23
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В Киеве обвинили Лукашенко в провокационном поведении

В офисе президента Украины заявили, что слова президента Белоруссии Александра Лукашенко в ходе митинга в Минске о том, что украинская сторона «приказывает» провести новые выборы в Белоруссии, являются «провокационным поведением».
RT на русском11:12
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В Крыму запуск украинского флага сравнили с полетом Винни-Пуха на шаре

Накануне украинские активисты запустили с территории Херсонской области, в районе контрольно-пропускного пункта "Чонгар" связку воздушных шариков, к которой прикрепили 25-метровый желто-синий украинский флаг и две тысячи листовок с надписью: "Крым — это Украина".
РИА Новости04:21
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