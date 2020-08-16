Дочь Назарбаева подтвердила смерть своего сына Айсултана

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Дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига подтвердила, что ее 29-летний сын Айсултан умер. Об этом сообщает РИА "Новости". "Моя семья опустошена потерей нашего любимого Айсултана, и мы просим уединения в это очень трудное время", - указывается в заявлении Дариги Назарбаевой.