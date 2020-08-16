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Газета.Ru
Газета.Ru

Дочь Назарбаева подтвердила смерть своего сына Айсултана

Дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига подтвердила, что ее 29-летний сын Айсултан умер. Об этом сообщает РИА "Новости". "Моя семья опустошена потерей нашего любимого Айсултана, и мы просим уединения в это очень трудное время", - указывается в заявлении Дариги Назарбаевой.В источнике
С чего всё началось
"Моя семья глубоко скорбит по поводу кончины нашего любимого Айсултана, и в этот очень тяжелый для нас час мы надеемся, что общественность проявит понимание и уважительное отношение к нашей невосполнимой утрате", - говорится в опубликованном в Facebook
 сообщении фонда первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который возглавляет Дарига Назарбаева.
ТАСС12:03
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РБК

Дочь Назарбаева подтвердила смерть сына

РБК12:42
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Дочь Назарбаева подтвердила смерть сына

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В Казахстане подтвердили смерть внука Назарбаева

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Дочь Назарбаева подтвердила смерть своего сына Айсултана

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Дочь Нурсултана Назарбаева Дарига подтвердила информацию о смерти своего сына

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