Политика

REGNUMREGNUMДочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов. Об этом она заявила в интервью Forbes, сравнивая митинги «жёлтых жилетов» в Париже и протесты в Москве летом 2019 года.
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с чего всё началось

«Я зарабатываю сама»: Елизавета Пескова о доходах от своего инстаграма, учебе во Франции и разоблачениях Навального

Хотя окончательное решение поступать в магистратуру в России я приняла после стажировки в Европарламенте. Помимо этого, я работаю в сфере digital-маркетинга, так как три года я отучилась во Франции, в бизнес школе на маркетинге.
Forbesвчера в 09:48

Подробнее о событии

Елизавета Пескова критикует действия правоохранительных органов во время уличных протестов в Москве

Эхо Москвы04:00

Дочь Пескова заявила о «конкретном беспределе» силовиков в России

Московский Комсомолец01:18

Дочь Пескова заявила об «идущем от силовиков» беспределе

РБКвчера в 15:30

Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России

REGNUM00:29

Елизавета Пескова рассказала об «идущем от силовиков» беспределе

News.ruвчера в 21:49

Дочь Пескова высказалась о «конкретном беспределе» в России

Lenta.ruвчера в 19:23

Дочь Пескова заявила о «беспределе» от силовиков

Газета.Ru01:07
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Политика

На должность генпрокурора Путин предложил Игоря Краснова

Президент России внес на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру 44-летнего заместителя председателя Следственного комитета РФ Игоря Краснова на должность генерального прокурора.
Вести.Ru 05:43
Происшествия

В Перми ввели режим ЧС после трагедии в хостеле

Администрация Перми сообщила о введении режима чрезвычайной ситуации на территории города после трагедии в мини-отеле "Карамель", где в результате прорыва трубы с кипятком погибло пять человек и ещё трое пострадали.
Life.ru 06:37
Общество

Роскомнадзор назначил нового пресс-секретаря

"На позиции помощника руководителя Роскомнадзора Елена Прохорова будет курировать направление связей с общественностью и исполнять функции пресс-секретаря службы", - сообщили в ведомстве.
Газета.Ru 05:18
Политика

Пресс-служба главы Чувашии разъяснила призыв «мочить» журналистов

Слова «мочить журналистов», которые произнес глава Чувашии Михаил Игнатьев на торжественном вечере, посвященном Дню чувашской печати, было использовано в контексте «раскрыть подноготную».
REGNUM вчера в 13:48
Общество

Банкам планируют запретить брать комиссию за платежи по ЖКХ

Кредитным организациям запретят брать банковскую комиссию, которая сейчас составляет 0,5-2%.
RuNews24.ru 00:24
Политика

Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле

Израильская сторона отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в праве выступить на форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря в Освенциме.
Известия вчера в 18:15
Экономика

Опубликованы данные о доходах Мишустина и его жены

Доход премьер-министра России Михаила Мишустина в 2018 году составил 19 миллионов рублей, а его жены — 47,7 миллиона рублей.
Lenta.ru вчера в 14:39
Спорт

Зеппельт раскритиковал UKAD за отказ передать допинг-пробы Фары

Немецкий журналист Хайо Зеппельт оценил поведение Британского антидопингового агентства (UKAD) в деле о допинг-пробах четырёхкратного олимпийского чемпиона Мо Фары.
RT на русском 04:27
Технологии

Фотографии тысяч девушек из Tinder оказались в сети

Более 70 тысяч фотографий девушек, пользующихся приложением для знакомств Tinder, оказались в сети на форуме киберпреступников.
Lenta.ru 06:41
Общество

Все станции метро в Москве проверяют из-за сообщений о минировании

Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады.
РИА Новости 03:05
Общество

Новый глава ФНС назвал ключевую задачу в работе с бизнесом

Ключевая задача ФНС — не собрать больше налогов, а «обелить рынок», заявил в интервью «Ведомостям» Даниил Егоров, сменивший на посту главы налоговой службы Михаила Мишустина.
РБК вчера в 18:23
Здоровье

Украина лидирует в Европе по младенческой смертности

Украина занимает одно из первых мест в Европе по показателю младенческой смертности - 7,5 на тысячу живорожденных.
ИА Новороссия 06:35
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Мордашов объявил о планах создать российский аналог Amazon

Председатель совета директоров ПАО «Северсталь», миллиардер (четвертое место с состоянием в $20,5 млрд в рейтинге богатейших предпринимателей России по версии Forbes) Алексей Мордашов рассказал Bloomberg о планах создать торговую экосистему на базе принадлежащих ему проектов в разных сферах бизнеса.
РБК 05:03
Общество

Прокурор застал Улюкаева за нарушением тюремного распорядка

Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев нарушил тюремный распорядок - проверяющий прокурор заметил его сидящим на кровати в дневное время.
Газета.Ru 06:10
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В Минэкономики предложили создать аналог GitHub за 2,1 млрд рублей

В Минэкономики предложили создать российский аналог GitHub – крупнейшей в мире платформы для программного обеспечения.
Ведомости 02:26
Общество

Две тысячи миллиардеров оказались богаче 4,6 млрд человек

Совокупное состояние 2153 миллиардеров в 2019 году оказалось выше, чем накопления 4,6 млрд людей с более низкими доходами.
Известия 05:18
Происшествия

В Забайкалье завершили расследование дела ОПГ со 170 потерпевшими

Управление МВД по Забайкальскому краю завершило расследование уголовного дела в отношении главы преступного сообщества Георгия Углавы по прозвищу Тахи и его 10 подчиненных, потерпевшими признаны не менее 170 человек, сообщили в пресс-службе УМВД.
РИА Новости 05:18
Происшествия

«Сапсан» насмерть сбил женщину в Тверской области

В понедельник около семи часов утра на станции Тверь на 363-м километре Октябрьской железной дороги высокоскоростной поезд "Сапсан", следовавший из Санкт-Петербурга в Москву, насмерть сбил женщину.
Pravda.Ru 03:23
Хоккей

Макдэвид: против меня стали действовать персонально, когда мне было лет восемь

Лучший Матч звёзд НХЛ был для меня в 2017 году. 100 лет НХЛ, 100 лучших хоккеистов.
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Происшествия

В Красноярском крае завели дело из-за беременности 13-летней школьницы

Уголовное дело возбуждено в Красноярском крае после случая с беременностью 13-летней школьницы из Железногорска, отцом ребенка которой, по информации СМИ, мог стать 10-летний мальчик.
РИА Новости 02:15
Общество

Принц Гарри прокомментировал отказ от титула

Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
RT на русском вчера в 18:38
Политика

Песков: Мишустин пока не представил Путину состав нового правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин пока не представил российскому лидеру Владимиру Путину структуру и состав нового правительства, это произойдёт в течение срока, который предусмотрен Конституцией.
RT на русском 06:18
Происшествия

Число отравившихся питьевой водой в Кизляре возросло до 193

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В России выдали первые загранпаспорта, оформленные в криптобиокабинах

В России выдали первые загранпаспорта с помощью криптобиокабин (КБК), сообщает 20 января пресс-служба единого поставщика этих устройств компании «Ростелеком».
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В инстаграм Веры Брежневой появился Константин Меладзе

После долгого перерыва и по просьбе трудящихся Вера Брежнева, наконец, опубликовала фотографии совместного отдыха с Константином Меладзе.
Paparazzi.ru 04:51
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Рабочая группа назвала требующие корректировки статьи Конституции

Чтобы разработать необходимые поправки, была создана рабочая группа, куда помимо сенаторов и депутатов вошли артисты, врачи и другие лидеры общественного мнения.
РБК 06:52
Происшествия

Жителю Крыма предъявили обвинение в шпионаже в пользу Украины

Жителю Крыма Ивану Яцкину предъявили обвинение в шпионаже в пользу Украины, сообщил его адвокат Николай Полозов.
РИА Новости 06:16
Армия и оружие

Средства ПВО авиабазы Хмеймим в Сирии отразили атаку беспилотников

ТАСС вчера в 16:07
Футбол

Экс-футболист МЮ Невилл раскритиковал руководство клуба

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед», а ныне телеведущий Гари Невилл считает, что руководство «красных дьяволов» тратит впустую деньги владельцев клуба.
RT на русском 02:33
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Бред Питт и Дженнифер Энистон подогрели слухи о воссоединении

Голливудские актеры Бред Питт и Дженнифер Энистон удивили фанатов теплыми объятиями на вручении премии Гильдии киноактеров США, пишет TMZ.
Газета.Ru 01:40
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