Политика
REGNUMДочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов. Об этом она заявила в интервью Forbes, сравнивая митинги «жёлтых жилетов» в Париже и протесты в Москве летом 2019 года.
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с чего всё началось
«Я зарабатываю сама»: Елизавета Пескова о доходах от своего инстаграма, учебе во Франции и разоблачениях Навального
Хотя окончательное решение поступать в магистратуру в России я приняла после стажировки в Европарламенте. Помимо этого, я работаю в сфере digital-маркетинга, так как три года я отучилась во Франции, в бизнес школе на маркетинге.Forbesвчера в 09:48
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Политика
На должность генпрокурора Путин предложил Игоря Краснова
Президент России внес на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру 44-летнего заместителя председателя Следственного комитета РФ Игоря Краснова на должность генерального прокурора.
Происшествия
В Перми ввели режим ЧС после трагедии в хостеле
Администрация Перми сообщила о введении режима чрезвычайной ситуации на территории города после трагедии в мини-отеле "Карамель", где в результате прорыва трубы с кипятком погибло пять человек и ещё трое пострадали.
Общество
Роскомнадзор назначил нового пресс-секретаря
"На позиции помощника руководителя Роскомнадзора Елена Прохорова будет курировать направление связей с общественностью и исполнять функции пресс-секретаря службы", - сообщили в ведомстве.
Политика
Пресс-служба главы Чувашии разъяснила призыв «мочить» журналистов
Слова «мочить журналистов», которые произнес глава Чувашии Михаил Игнатьев на торжественном вечере, посвященном Дню чувашской печати, было использовано в контексте «раскрыть подноготную».
Общество
Банкам планируют запретить брать комиссию за платежи по ЖКХ
Кредитным организациям запретят брать банковскую комиссию, которая сейчас составляет 0,5-2%.
Политика
Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле
Израильская сторона отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в праве выступить на форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря в Освенциме.
Экономика
Опубликованы данные о доходах Мишустина и его жены
Доход премьер-министра России Михаила Мишустина в 2018 году составил 19 миллионов рублей, а его жены — 47,7 миллиона рублей.
Спорт
Зеппельт раскритиковал UKAD за отказ передать допинг-пробы Фары
Немецкий журналист Хайо Зеппельт оценил поведение Британского антидопингового агентства (UKAD) в деле о допинг-пробах четырёхкратного олимпийского чемпиона Мо Фары.
Технологии
Фотографии тысяч девушек из Tinder оказались в сети
Более 70 тысяч фотографий девушек, пользующихся приложением для знакомств Tinder, оказались в сети на форуме киберпреступников.
Общество
Все станции метро в Москве проверяют из-за сообщений о минировании
Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады.
Общество
Новый глава ФНС назвал ключевую задачу в работе с бизнесом
Ключевая задача ФНС — не собрать больше налогов, а «обелить рынок», заявил в интервью «Ведомостям» Даниил Егоров, сменивший на посту главы налоговой службы Михаила Мишустина.
Здоровье
Украина лидирует в Европе по младенческой смертности
Украина занимает одно из первых мест в Европе по показателю младенческой смертности - 7,5 на тысячу живорожденных.
Общество
Мордашов объявил о планах создать российский аналог Amazon
Председатель совета директоров ПАО «Северсталь», миллиардер (четвертое место с состоянием в $20,5 млрд в рейтинге богатейших предпринимателей России по версии Forbes) Алексей Мордашов рассказал Bloomberg о планах создать торговую экосистему на базе принадлежащих ему проектов в разных сферах бизнеса.
Общество
Прокурор застал Улюкаева за нарушением тюремного распорядка
Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев нарушил тюремный распорядок - проверяющий прокурор заметил его сидящим на кровати в дневное время.
Общество
В Минэкономики предложили создать аналог GitHub за 2,1 млрд рублей
В Минэкономики предложили создать российский аналог GitHub – крупнейшей в мире платформы для программного обеспечения.
Общество
Две тысячи миллиардеров оказались богаче 4,6 млрд человек
Совокупное состояние 2153 миллиардеров в 2019 году оказалось выше, чем накопления 4,6 млрд людей с более низкими доходами.
Происшествия
В Забайкалье завершили расследование дела ОПГ со 170 потерпевшими
Управление МВД по Забайкальскому краю завершило расследование уголовного дела в отношении главы преступного сообщества Георгия Углавы по прозвищу Тахи и его 10 подчиненных, потерпевшими признаны не менее 170 человек, сообщили в пресс-службе УМВД.
Происшествия
«Сапсан» насмерть сбил женщину в Тверской области
В понедельник около семи часов утра на станции Тверь на 363-м километре Октябрьской железной дороги высокоскоростной поезд "Сапсан", следовавший из Санкт-Петербурга в Москву, насмерть сбил женщину.
Хоккей
Макдэвид: против меня стали действовать персонально, когда мне было лет восемь
Лучший Матч звёзд НХЛ был для меня в 2017 году. 100 лет НХЛ, 100 лучших хоккеистов.
Происшествия
В Красноярском крае завели дело из-за беременности 13-летней школьницы
Уголовное дело возбуждено в Красноярском крае после случая с беременностью 13-летней школьницы из Железногорска, отцом ребенка которой, по информации СМИ, мог стать 10-летний мальчик.
Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
Политика
Песков: Мишустин пока не представил Путину состав нового правительства
Премьер-министр России Михаил Мишустин пока не представил российскому лидеру Владимиру Путину структуру и состав нового правительства, это произойдёт в течение срока, который предусмотрен Конституцией.
Общество
В России выдали первые загранпаспорта, оформленные в криптобиокабинах
В России выдали первые загранпаспорта с помощью криптобиокабин (КБК), сообщает 20 января пресс-служба единого поставщика этих устройств компании «Ростелеком».
Шоу-бизнес
В инстаграм Веры Брежневой появился Константин Меладзе
После долгого перерыва и по просьбе трудящихся Вера Брежнева, наконец, опубликовала фотографии совместного отдыха с Константином Меладзе.
Политика
Рабочая группа назвала требующие корректировки статьи Конституции
Чтобы разработать необходимые поправки, была создана рабочая группа, куда помимо сенаторов и депутатов вошли артисты, врачи и другие лидеры общественного мнения.
Происшествия
Жителю Крыма предъявили обвинение в шпионаже в пользу Украины
Жителю Крыма Ивану Яцкину предъявили обвинение в шпионаже в пользу Украины, сообщил его адвокат Николай Полозов.
Футбол
Экс-футболист МЮ Невилл раскритиковал руководство клуба
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед», а ныне телеведущий Гари Невилл считает, что руководство «красных дьяволов» тратит впустую деньги владельцев клуба.
Шоу-бизнес
Бред Питт и Дженнифер Энистон подогрели слухи о воссоединении
Голливудские актеры Бред Питт и Дженнифер Энистон удивили фанатов теплыми объятиями на вручении премии Гильдии киноактеров США, пишет TMZ.