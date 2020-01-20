Политика

REGNUMREGNUMДочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов. Об этом она заявила в интервью Forbes, сравнивая митинги «жёлтых жилетов» в Париже и протесты в Москве летом 2019 года.
Читать в источнике
Комментировать312
с чего всё началось

«Я зарабатываю сама»: Елизавета Пескова о доходах от своего инстаграма, учебе во Франции и разоблачениях Навального

Хотя окончательное решение поступать в магистратуру в России я приняла после стажировки в Европарламенте. Помимо этого, я работаю в сфере digital-маркетинга, так как три года я отучилась во Франции, в бизнес школе на маркетинге.
Forbesвчера в 09:48

Подробнее о событии

Дочь пресс-секретаря президента России Елизавета Пескова раскритиковала действия силовиков во время протестов в Москве

Эхо Москвывчера в 22:01

Дочь Пескова заявила об «идущем от силовиков» беспределе

РБКвчера в 15:30

Дочь Пескова высказалась о «конкретном беспределе» в России

Lenta.ruвчера в 19:23

Елизавета Пескова рассказала об «идущем от силовиков» беспределе

News.ruвчера в 21:49

Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России

REGNUM00:29

Лиза Пескова рассказала о «беспределе», идущем от российских силовиков

Фонтанка.Ру00:43

Дочь Пескова высказалась по поводу «конкретного беспредела» в России

Национальная служба новостей00:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 00:58, Ашберн
Происшествия

В отеле Перми из-за прорыва трубы погибли пять человек

BFM.ru вчера в 22:57
Здоровье

«Росконтроль» нашел опасные транс-изомеры в вафельных тортах

В первую очередь эксперты проверили состав глазури — высокое содержание транс-изомеров жирных кислот в ней повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, и поэтому регламентируется, отмечается на сайте «Росконтроля» 20 января.
Известия 00:43
Экономика

В 2020 году в России ожидается рост цен на жилье

Ранее аналитики ЦИАН сообщили, что первичное жилье в 2020 году подорожает на 10%, вторичное – на 6%.
Онлайн Вологда 17 января в 06:21
Космос

Американский учёный первым разработал концепцию путешествий во времени

Уравнение, выведенное астрофизиком из Университета Коннектикута Роном Маллетом, станет базой для создания настоящей машины времени.
Live24 вчера в 08:41
Происшествия

На Ямале драка в ночном клубе закончилась смертью мужчины

Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе выясняют обстоятельства драки в ночном клубе, закончившейся смертью мужчины, который вмешался в конфликт между посетителями, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
РИА Новости 00:35
Общество

Банкам могут запретить брать комиссию за платежи по ЖКХ

До конца февраля в Госдуму будет внесен законопроект о запрете для банков брать комиссию при перечислении платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ), сообщил «Известиям» глава фракции «Единой России» Сергей Неверов.
Коммерсантъ вчера в 20:20
Общество

Ozon почти полностью откажется от собственных курьеров

Один из крупнейших интернет-магазинов России Ozon решил отказаться от большей части собственных курьеров.
Ведомости вчера в 23:44
Единоборства

Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Серроне в бою UFC

Ирландский боец Конор Макгрегор за 40 секунд нокаутировал американца Дональда Серроне в рамках турнира UFC 246.
Известия вчера в 00:30
Экономика

СМИ раскрыли источники доходов Мишустина и его супруги

Газета "Коммерсант" рассказала об источниках доходов премьер-министра Михаила Мишустина и его супруги.
РИА Новости вчера в 14:02
Общество

Принц Гарри прокомментировал отказ от титула

Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
RT на русском вчера в 18:38
Армия и оружие

СМИ узнали о блокировке пути российских военных солдатами США в Сирии

РБК вчера в 15:44
Экономика

В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году

Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает "Российская газета".
РБК 18 января в 02:23
Гаджеты

Графеновые аккумуляторы скоро появятся в продаже

Волга-Медиа 18 января в 01:26
Политика

РБК: голосование по поправкам в Конституцию может пройти 12 апреля

Наиболее вероятной датой проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию в Кремле называют 12 апреля, сообщает РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Коммерсантъ 00:53
Здоровье

Любимый россиянами продукт оказался опасен для здоровья

Российские специалисты утверждают, что мед один из самых переоцененных человеком продуктов.
Primpress.ru вчера в 21:30
Политика

Премьер Британии назвал Путину условие нормализации отношений

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту России Владимиру Путину, что позиция Великобритании по инциденту в Солсбери не изменилась и что нормализации отношений не будет, пока Россия не прекратит свою "дестабилизирующую деятельность", говорится в переданном в РИА Новости заявлении официального представителя канцелярии британского премьера.
РИА Новости вчера в 11:56
Политика

Представитель главы Чувашии объяснил его призыв «мочить» журналистов

Пресс-секретарь главы Чувашии Михаила Игнатьева Олег Сидоров заявил, что руководитель региона использовал слово «мочить» в значении «раскрыть подноготную» блогеров и оппозиционеров, которые называют себя журналистами и дестабилизируют ситуацию в стране.
Коммерсантъ вчера в 22:05
Авто

Названы 10 самых непопулярных кроссоверов в России

Автоновости дня вчера в 05:41
Хоккей

«Каролина» обыграла «Айлендерс» по буллитам, Свечников забил гол

«Каролина Харрикейнс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» (2:1, Б). Нападающий хозяев Андрей Свечников открыл счёт в этой встрече.
Metaratings 00:22
Происшествия

Полгода группового секса со школьницей: о происходящем рассказала мать

Жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию, когда выяснила, что ее 14-летняя дочь в течение полугода занимается сексом сразу с двумя молодыми людьми.
Вести.Ru вчера в 12:55
Шоу-бизнес

Светлана Хоркина крестила второго ребенка и раскрыла его имя

Судя по антуражу фотографии, женщина как раз крестила его.
Телепрограмма вчера в 12:34
Политика

Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле

Президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в праве выступить в Израиле на форуме память холокоста, который посвящен 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц.
РИА Новости вчера в 17:10
Шоу-бизнес

Модель Пунтус опровергла вину внука Михалкова в ее падении из окна

Фотомодель Ксения Пунтус, которая неделю назад выпала из окна квартиры в центре Москвы, прокомментировала инцидент и опровергла вину внука Никиты Михалкова Андрея Бакова в своем травмировании.
Национальная служба новостей 17 января в 08:19
Происшествия

Боксер Лебедев прокомментировал драку охранника с подростком в ТЦ

Российский боксер Денис Лебедев прокомментировал телеканалу РЕН ТВ видео, на котором охранник торгового центра «МЕГА Химки» избил подростка, разнимая драку посетителей.
Известия 18 января в 17:17
Общество

Раскрыты детали продажи «красивых» автомобильных номеров

Детали продажи номеров раскрыл «Коммерсантъ» со ссылкой на проект документа.
Lenta.ru 00:37
Спорт

Великобритания отказалась подчиняться требованиям WADA

Британское антидопинговое агентство UKAD решило отказать Всемирному агентству в передаче проб известного бегуна Мо Фары для перепроверки, сообщает "Спорт день за днем".
ProstoProSport вчера в 07:08
Происшествия

При столкновении машины и поезда в Подмосковье погибли два человека

Два человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля и поезда в Московской области, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.
РБК 00:23
Армия и оружие

В сети появилось видео испытания ПЗРК «Игла-С»

Красная весна 18 января в 07:14
Общество

В Госдуме назвали сроки начала выдачи маткапитала на первого ребенка

Россиянам могут начать оформлять материнский капитал на первого ребенка с марта или апреля 2020 года.
РБК вчера в 20:08
Экономика

Суд 11 февраля продолжит рассмотрение дела по банкротству Utair

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО - Югра) 11 февраля продолжит рассмотрение исков по банкротству авиакомпании Utair, следует из данных в картотеке арбитражных дел.
ТАСС вчера в 23:57
Как работают Яндекс.Новости?
Главное