Политика
REGNUMДочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов. Об этом она заявила в интервью Forbes, сравнивая митинги «жёлтых жилетов» в Париже и протесты в Москве летом 2019 года.
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с чего всё началось
«Я зарабатываю сама»: Елизавета Пескова о доходах от своего инстаграма, учебе во Франции и разоблачениях Навального
Хотя окончательное решение поступать в магистратуру в России я приняла после стажировки в Европарламенте. Помимо этого, я работаю в сфере digital-маркетинга, так как три года я отучилась во Франции, в бизнес школе на маркетинге.Forbesвчера в 09:48
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Дочь Пескова высказалась по поводу «конкретного беспредела» в России
Национальная служба новостей00:23
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Российские специалисты утверждают, что мед один из самых переоцененных человеком продуктов.
Политика
Премьер Британии назвал Путину условие нормализации отношений
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту России Владимиру Путину, что позиция Великобритании по инциденту в Солсбери не изменилась и что нормализации отношений не будет, пока Россия не прекратит свою "дестабилизирующую деятельность", говорится в переданном в РИА Новости заявлении официального представителя канцелярии британского премьера.
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Пресс-секретарь главы Чувашии Михаила Игнатьева Олег Сидоров заявил, что руководитель региона использовал слово «мочить» в значении «раскрыть подноготную» блогеров и оппозиционеров, которые называют себя журналистами и дестабилизируют ситуацию в стране.
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Президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в праве выступить в Израиле на форуме память холокоста, который посвящен 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц.
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Детали продажи номеров раскрыл «Коммерсантъ» со ссылкой на проект документа.
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Британское антидопинговое агентство UKAD решило отказать Всемирному агентству в передаче проб известного бегуна Мо Фары для перепроверки, сообщает "Спорт день за днем".
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Два человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля и поезда в Московской области, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.
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Россиянам могут начать оформлять материнский капитал на первого ребенка с марта или апреля 2020 года.
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