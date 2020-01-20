Политика

REGNUMREGNUMДочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов. Об этом она заявила в интервью Forbes, сравнивая митинги «жёлтых жилетов» в Париже и протесты в Москве летом 2019 года.
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с чего всё началось

«Я зарабатываю сама»: Елизавета Пескова о доходах от своего инстаграма, учебе во Франции и разоблачениях Навального

Хотя окончательное решение поступать в магистратуру в России я приняла после стажировки в Европарламенте. Помимо этого, я работаю в сфере digital-маркетинга, так как три года я отучилась во Франции, в бизнес школе на маркетинге.
Forbesвчера в 09:48

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Дочь пресс-секретаря президента России Елизавета Пескова раскритиковала действия силовиков во время протестов в Москве

Эхо Москвывчера в 22:01

Дочь Пескова заявила о «беспределе» от силовиков

Газета.Ru01:07

Лиза Пескова рассказала о «беспределе», идущем от российских силовиков

Фонтанка.Ру00:43

Елизавета Пескова рассказала об «идущем от силовиков» беспределе

News.ruвчера в 21:49

Дочь Пескова заявила о «конкретном беспределе» силовиков в России

Московский Комсомолец01:18

Дочь Пескова высказалась о «конкретном беспределе» в России

Lenta.ruвчера в 19:23

Дочь Пескова заявила об «идущем от силовиков» беспределе

РБКвчера в 15:30
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Армия и оружие

США заблокировали проход военного конвоя РФ в Сирии

Рамблер вчера в 07:45
Политика

Мартин Сайдик о перспективах урегулирования конфликта в Донбассе

Мартин Сайдик о перспективах урегулирования конфликта в Донбассе В Минске 16 января прошло первое в этом году заседание трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины.
Коммерсантъ вчера в 17:15
Общество

Принц Гарри расстроен лишением королевского титула

Британский принц Гарри сказал, что ему очень грустно от того, что он складывает свои королевские обязанности.
Вести.Ru 01:35
Гаджеты

В Сети появились первые снимки Xiaomi Mi 10 Pro

В Xiaomi ранее подтвердили, что представят Xiaomi Mi 10 Pro на платформе Snapdragon 865 Mobile с сенсором Samsung на 108 MП в первом квартале 2020 года.
Дни24 02:05
Здоровье

В Китае третий человек умер от нового типа коронавируса

РИА Новости вчера в 19:07
Общество

Банкам запретят брать комиссию за оплату услуг ЖКХ

До конца февраля в Госдуму будет внесен законопроект об отмене комиссии, которую банки сегодня взимают за перечисление оплаты услуг ЖКХ.
Российская газета 00:20
Происшествия

В отеле Перми из-за прорыва трубы погибли пять человек

В результате прорыва трубы с горячей водой в мини-отеле в Перми погибли четыре человека, еще трое госпитализированы с ожогами.
BFM.ru вчера в 22:57
Политика

Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле

Израильская сторона отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в праве выступить на форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря в Освенциме.
Известия вчера в 18:15
Армия и оружие

В Ираке после ракетного удара Ирана по базе «Айн аль-Асад» погибли более 100 военных США

Кэтрин Шакдам, аналитик и политический эксперт, на сайте Citizen Truth сообщила, что из-за ракетного обстрела иранскими ПВО американской базы «Айн аль-Асад» более 100 военных погибли в Ираке.
NewInform 18 января в 11:36
Армия и оружие

Украинские военные заявили об одном погибшем в Донбассе за сутки

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против народных республик Донбасса, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Украина.ру 01:10
Шоу-бизнес

Питта и Энистон сняли обнимающимися и счастливыми на красной дорожке

Позже во время фотографирования на красной дорожке со статуэтками Джен и Бред поздравили друг друга.
ТВ Центр 01:09
Происшествия

В центре Киева митингующих антифашистов закидали петардами

В центре Киева полиция задержала 11 человек, напавших на антифашистов.
Российская газета вчера в 18:14
Экономика

Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
RT на русском вчера в 12:53
Политика

Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец

Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
Вести.Ru вчера в 08:20
Единоборства

Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Серроне в бою UFC

Ирландский боец Конор Макгрегор за 40 секунд нокаутировал американца Дональда Серроне в рамках турнира UFC 246.
Известия вчера в 00:30
Политика

Зеленский рассказал об общении с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию The Times of Israel рассказал об общении с российским лидером Владимиром Путиным.
Lenta.ru 01:29
Общество

Россияне смогут покупать «красивые» госномера через портал госуслуг

Россияне смогут резервировать и выкупать «красивые» автомобильные номера через портал госуслуг, соответствующий проект постановления правительства подготовило Министерство экономики.
Известия 01:39
Политика

Кремль наметил дату голосования по поправкам в Конституцию

Всероссийское голосование состоится после того, как поправки в Основной закон примут Госдума и Совет Федерации, но до вступления принятого ими федерального конституционного закона в силу, сообщили два собеседника, близких к администрации президента.
РБК 00:30
Технологии

Новейший беспилотник США разбился во время испытаний

Новейший беспилотник США с турбореактивным двигателем X-61A Gremlin был потерян в конце испытаний после полутора часов полета.
Суть событий вчера в 11:28
Шоу-бизнес

Модель Пунтус опровергла вину внука Михалкова в ее падении из окна

Фотомодель Ксения Пунтус, которая неделю назад выпала из окна квартиры в центре Москвы, прокомментировала инцидент и опровергла вину внука Никиты Михалкова Андрея Бакова в своем травмировании.
Национальная служба новостей 17 января в 08:19
Футбол

Геннадий Орлов: «Смешно, когда говорят, что в „Зените“ нет комбинационного футбола»

Известный журналист и комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о стиле игры «Зенита».
Спорт-Экспресс вчера в 19:39
Общество

Путин: ветеранам к 75-летию Победы выплатят по 75 тыс. рублей

Президент России Владимир Путин уведомил, что всем участникам Великой Отечественной войны, а также всем приравненным категориям будут предоставлены выплаты в размере 75 тысяч рублей.
Газета.Ru 18 января в 08:32
Финансы

Доллар стабилизируется к мировым валютам после скачка

Курс доллара стабилизируется по отношению к большинству основных мировых валют после резкого подъема в пятницу, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ 01:23
Экономика

В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году

Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает "Российская газета".
РБК 18 января в 02:23
Политика

России вернут долги за военную технику

России вернут долги за военную технику, поставленную ранее другим странам.
Lenta.ru вчера в 21:12
Политика

СМИ сообщили о запрете выдачи виз для приезжающих в США рожать

Администрация президента Дональда Трампа на предстоящей неделе ужесточит правила выдачи виз для иностранцев, которые приезжают в США рожать для автоматического получения американского гражданства их детьми, пишет Axios со ссылкой на трех сотрудников Белого дома.
РБК вчера в 22:46
Общество

«Ростех» планирует создать авиакомпанию с российской авиатехникой

Индустриальный директор «Ростеха» Анатолий Сердюков сообщил, что госкорпорация планирует создать авиакомпанию, которая будет эксплуатировать только произведённую в России авиатехнику.
RT на русском 01:57
Происшествия

На Алтае напали на журналистку «за предвзятость к властям»

Сотрудницу СМИ обматерил и ударил по лицу посетитель кафе Корреспондент газеты "Листок" Полина Рябова написала заявление в полицию, сообщив, что на нее напали в кафе райцентра Турочакского района, пишет портал "Новости Горного Алтая".
АМИТЕЛ вчера в 22:30
Хоккей

Дивизион Боброва выиграл Матч звезд КХЛ 2020 года

Дивизион Боброва обыграл команду Дивизиона Тарасова в финале Матча звезд КХЛ 2020 года.
ProstoProSport вчера в 12:06
Энергетика

Переговоры России и Беларуси о транзите нефти затягиваются

Напомним, что соглашения между Россией и Беларусью о поставках нефти в республику завершились 31 декабря.
ГЛАС.RU 01:21
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