Политика
REGNUMДочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов. Об этом она заявила в интервью Forbes, сравнивая митинги «жёлтых жилетов» в Париже и протесты в Москве летом 2019 года.
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с чего всё началось
«Я зарабатываю сама»: Елизавета Пескова о доходах от своего инстаграма, учебе во Франции и разоблачениях Навального
Хотя окончательное решение поступать в магистратуру в России я приняла после стажировки в Европарламенте. Помимо этого, я работаю в сфере digital-маркетинга, так как три года я отучилась во Франции, в бизнес школе на маркетинге.Forbesвчера в 09:48
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Армия и оружие
США заблокировали проход военного конвоя РФ в Сирии
Политика
Мартин Сайдик о перспективах урегулирования конфликта в Донбассе
Мартин Сайдик о перспективах урегулирования конфликта в Донбассе В Минске 16 января прошло первое в этом году заседание трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины.
Общество
Принц Гарри расстроен лишением королевского титула
Британский принц Гарри сказал, что ему очень грустно от того, что он складывает свои королевские обязанности.
Гаджеты
В Сети появились первые снимки Xiaomi Mi 10 Pro
В Xiaomi ранее подтвердили, что представят Xiaomi Mi 10 Pro на платформе Snapdragon 865 Mobile с сенсором Samsung на 108 MП в первом квартале 2020 года.
Здоровье
В Китае третий человек умер от нового типа коронавируса
Общество
Банкам запретят брать комиссию за оплату услуг ЖКХ
До конца февраля в Госдуму будет внесен законопроект об отмене комиссии, которую банки сегодня взимают за перечисление оплаты услуг ЖКХ.
Происшествия
В отеле Перми из-за прорыва трубы погибли пять человек
В результате прорыва трубы с горячей водой в мини-отеле в Перми погибли четыре человека, еще трое госпитализированы с ожогами.
Политика
Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле
Израильская сторона отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в праве выступить на форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря в Освенциме.
Армия и оружие
В Ираке после ракетного удара Ирана по базе «Айн аль-Асад» погибли более 100 военных США
Кэтрин Шакдам, аналитик и политический эксперт, на сайте Citizen Truth сообщила, что из-за ракетного обстрела иранскими ПВО американской базы «Айн аль-Асад» более 100 военных погибли в Ираке.
Армия и оружие
Украинские военные заявили об одном погибшем в Донбассе за сутки
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против народных республик Донбасса, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Шоу-бизнес
Питта и Энистон сняли обнимающимися и счастливыми на красной дорожке
Позже во время фотографирования на красной дорожке со статуэтками Джен и Бред поздравили друг друга.
Происшествия
В центре Киева митингующих антифашистов закидали петардами
В центре Киева полиция задержала 11 человек, напавших на антифашистов.
Экономика
Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги
Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
Политика
Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец
Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
Единоборства
Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Серроне в бою UFC
Ирландский боец Конор Макгрегор за 40 секунд нокаутировал американца Дональда Серроне в рамках турнира UFC 246.
Политика
Зеленский рассказал об общении с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию The Times of Israel рассказал об общении с российским лидером Владимиром Путиным.
Общество
Россияне смогут покупать «красивые» госномера через портал госуслуг
Россияне смогут резервировать и выкупать «красивые» автомобильные номера через портал госуслуг, соответствующий проект постановления правительства подготовило Министерство экономики.
Политика
Кремль наметил дату голосования по поправкам в Конституцию
Всероссийское голосование состоится после того, как поправки в Основной закон примут Госдума и Совет Федерации, но до вступления принятого ими федерального конституционного закона в силу, сообщили два собеседника, близких к администрации президента.
Технологии
Новейший беспилотник США разбился во время испытаний
Новейший беспилотник США с турбореактивным двигателем X-61A Gremlin был потерян в конце испытаний после полутора часов полета.
Шоу-бизнес
Модель Пунтус опровергла вину внука Михалкова в ее падении из окна
Фотомодель Ксения Пунтус, которая неделю назад выпала из окна квартиры в центре Москвы, прокомментировала инцидент и опровергла вину внука Никиты Михалкова Андрея Бакова в своем травмировании.
Футбол
Геннадий Орлов: «Смешно, когда говорят, что в „Зените“ нет комбинационного футбола»
Известный журналист и комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о стиле игры «Зенита».
Общество
Путин: ветеранам к 75-летию Победы выплатят по 75 тыс. рублей
Президент России Владимир Путин уведомил, что всем участникам Великой Отечественной войны, а также всем приравненным категориям будут предоставлены выплаты в размере 75 тысяч рублей.
Финансы
Доллар стабилизируется к мировым валютам после скачка
Курс доллара стабилизируется по отношению к большинству основных мировых валют после резкого подъема в пятницу, свидетельствуют данные торгов.
Экономика
В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году
Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает "Российская газета".
Политика
России вернут долги за военную технику
России вернут долги за военную технику, поставленную ранее другим странам.
Политика
СМИ сообщили о запрете выдачи виз для приезжающих в США рожать
Администрация президента Дональда Трампа на предстоящей неделе ужесточит правила выдачи виз для иностранцев, которые приезжают в США рожать для автоматического получения американского гражданства их детьми, пишет Axios со ссылкой на трех сотрудников Белого дома.
Общество
«Ростех» планирует создать авиакомпанию с российской авиатехникой
Индустриальный директор «Ростеха» Анатолий Сердюков сообщил, что госкорпорация планирует создать авиакомпанию, которая будет эксплуатировать только произведённую в России авиатехнику.
Происшествия
На Алтае напали на журналистку «за предвзятость к властям»
Сотрудницу СМИ обматерил и ударил по лицу посетитель кафе Корреспондент газеты "Листок" Полина Рябова написала заявление в полицию, сообщив, что на нее напали в кафе райцентра Турочакского района, пишет портал "Новости Горного Алтая".
Хоккей
Дивизион Боброва выиграл Матч звезд КХЛ 2020 года
Дивизион Боброва обыграл команду Дивизиона Тарасова в финале Матча звезд КХЛ 2020 года.
Энергетика
Переговоры России и Беларуси о транзите нефти затягиваются
Напомним, что соглашения между Россией и Беларусью о поставках нефти в республику завершились 31 декабря.