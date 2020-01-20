Политика

REGNUMREGNUMДочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов. Об этом она заявила в интервью Forbes, сравнивая митинги «жёлтых жилетов» в Париже и протесты в Москве летом 2019 года.
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с чего всё началось

«Я зарабатываю сама»: Елизавета Пескова о доходах от своего инстаграма, учебе во Франции и разоблачениях Навального

Хотя окончательное решение поступать в магистратуру в России я приняла после стажировки в Европарламенте. Помимо этого, я работаю в сфере digital-маркетинга, так как три года я отучилась во Франции, в бизнес школе на маркетинге.
Forbesвчера в 09:48

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Елизавета Пескова критикует действия правоохранительных органов во время уличных протестов в Москве

Эхо Москвы04:00

Дочь Пескова заявила о «конкретном беспределе» силовиков в России

Московский Комсомолец01:18

Дочь Пескова высказалась о «конкретном беспределе» в России

Lenta.ruвчера в 19:23

Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России

REGNUM00:29

Елизавета Пескова рассказала об «идущем от силовиков» беспределе

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Дочь Пескова заявила о «беспределе» от силовиков

Газета.Ru01:07

Дочь Пескова заявила об «идущем от силовиков» беспределе

РБКвчера в 15:30
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Политика

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Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
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Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
RT на русском вчера в 12:53
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ASUS оснастила свои Radeon RX 5600 XT массивными системами охлаждения

Системы охлаждения видеокарт ROG Strix Radeon RX 5600 XT и TUF Gaming X3 Radeon RX 5600 XT EVO занимают в высоту 2,7 слота расширения.
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Ранее в прокуратуре сообщали, что за помощью в медучреждения Кизляра с симптомами кишечной инфекции обратились 310 человек, из них 164 были госпитализированы.
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Немецкий актер Фолькер Брух, исполнивший главную роль в сериале «Вавилон-Берлин», рассказал «Ленте.ру» о подготовке к съемкам и своем восприятии времени, в котором разворачивается действие телепроекта.
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Новый глава ФНС назвал главную задачу налоговой службы

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RT на русском 02:50
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Две тысячи миллиардеров оказались богаче 4,6 млрд человек

Совокупное состояние 2153 миллиардеров в 2019 году оказалось выше, чем накопления 4,6 млрд людей с более низкими доходами.
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Белый дом планирует ужесточить правила выдачи виз для иностранок, приезжающих в США рожать детей, чтобы те автоматически получали американское гражданство, сообщил портал Axios со ссылкой на представителей президентской администрации.
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В материале заявлено, что военные эксперты США оценили планы России объединить надводные корабли и ракеты наземного базирования для организации "засад" на авианосцы противника.
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Поезд насмерть сбил женщину в Тверской области

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему удалось наладить диалог с российским лидером Владимиром Путиным.
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Генсек РФС раскритиковал планы расширения российской премьер-лиги

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев высказался против расширения Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Эрдоган и Помпео покинули берлинскую конференцию по Ливии

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Гончарук заявил о множестве работающих в украинской власти «негодяев»

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Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады.
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Трое мужчин утонули на снегоходе в Онежском озере

Рыбаки утонули, а их тела обнаружили в акватории Онежского озера в ходе поисковых мероприятий.
Московский Комсомолец 05:20
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"НУ-КА, ВСЕ ВМЕСТЕ ". Приглашание на кастинг в вокальное шоу

В каждом выпуске шоу соревнуются 10 исполнителей.
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