Хотя окончательное решение поступать в магистратуру в России я приняла после стажировки в Европарламенте. Помимо этого, я работаю в сфере digital-маркетинга, так как три года я отучилась во Франции, в бизнес школе на маркетинге.

с чего всё началось

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