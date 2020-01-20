Политика
REGNUMДочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов. Об этом она заявила в интервью Forbes, сравнивая митинги «жёлтых жилетов» в Париже и протесты в Москве летом 2019 года.
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с чего всё началось
«Я зарабатываю сама»: Елизавета Пескова о доходах от своего инстаграма, учебе во Франции и разоблачениях Навального
Хотя окончательное решение поступать в магистратуру в России я приняла после стажировки в Европарламенте. Помимо этого, я работаю в сфере digital-маркетинга, так как три года я отучилась во Франции, в бизнес школе на маркетинге.Forbesвчера в 09:48
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Политика
РБК: В Кремле выбрали дату голосования по поправкам в Конституцию
В Кремле выбрали дату голосования по поправкам в Конституцию, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Происшествия
Пять человек погибли в отеле Перми при прорыве трубы с кипятком
По данным министерства территориальной безопасности края, в здании отеля «Карамель» на улице Советской Армии, 21 прорвало трубу отопления.
Армия и оружие
Сербия закупила российские комплексы «Панцирь-С1»
Ранее ГЛАС сообщал, что России начали возвращать долги за поставку оружия.
Общество
В Китае запретят использование пластиковых трубочек и пакетов
В Китае запретят использование одноразовых пластиковых трубочек и неразлагаемых пакетов.
Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
Футбол
«Спартак» может продать Айртона в «Сантос»
Айртон перешёл в «Спартак» в декабре 2018 года за 7 миллионов евро из бразильского «Флуминенсе».
Экономика
Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги
Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
Гаджеты
ASUS оснастила свои Radeon RX 5600 XT массивными системами охлаждения
Системы охлаждения видеокарт ROG Strix Radeon RX 5600 XT и TUF Gaming X3 Radeon RX 5600 XT EVO занимают в высоту 2,7 слота расширения.
Происшествия
Число госпитализированных с отравлением в Кизляре достигло 193
Ранее в прокуратуре сообщали, что за помощью в медучреждения Кизляра с симптомами кишечной инфекции обратились 310 человек, из них 164 были госпитализированы.
Кино
Звезда сериала «Вавилон-Берлин» рассказал о подготовке к съемкам
Немецкий актер Фолькер Брух, исполнивший главную роль в сериале «Вавилон-Берлин», рассказал «Ленте.ру» о подготовке к съемкам и своем восприятии времени, в котором разворачивается действие телепроекта.
Шоу-бизнес
Чернышева с дочерью Заворотнюк заметили в храме
Знакомый семьи тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк рассказал, что ее мужа фигуриста Петра Чернышева видели в храме с дочерью.
Общество
Новый глава ФНС назвал главную задачу налоговой службы
Новый руководитель Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров в интервью газете «Ведомости» заявил, что ключевой задачей ведомства является не собрать больший объём налогов, а сделать так, чтобы налогоплательщик был законопослушным, и «обелить рынок».
Общество
Две тысячи миллиардеров оказались богаче 4,6 млрд человек
Совокупное состояние 2153 миллиардеров в 2019 году оказалось выше, чем накопления 4,6 млрд людей с более низкими доходами.
Транспорт
По Крымскому мосту проехали первые сто поездов
Первые сто пассажирских поездов проехали по Крымскому мосту с момента открытия железнодорожного сообщения через Керченский пролив.
Политика
Axios: Трамп намерен ужесточить правила выдачи виз в США
Белый дом планирует ужесточить правила выдачи виз для иностранок, приезжающих в США рожать детей, чтобы те автоматически получали американское гражданство, сообщил портал Axios со ссылкой на представителей президентской администрации.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером
Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail, называя его греческим миллиардером.
Армия и оружие
The National Interest: Ракетные «засады» РФ похоронят авианосцы США
В материале заявлено, что военные эксперты США оценили планы России объединить надводные корабли и ракеты наземного базирования для организации "засад" на авианосцы противника.
Политика
Зеленский заявил о налаживании диалога с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему удалось наладить диалог с российским лидером Владимиром Путиным.
Футбол
Генсек РФС раскритиковал планы расширения российской премьер-лиги
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев высказался против расширения Российской премьер-лиги (РПЛ).
Политика
Эрдоган и Помпео покинули берлинскую конференцию по Ливии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и госсекретарь США Майкл Помпео покинули Международную конференцию по Ливии в Берлине.
Политика
Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле
Израильская сторона отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в праве выступить на форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря в Освенциме.
Политика
Гончарук заявил о множестве работающих в украинской власти «негодяев»
В органах государственной власти Украины работает множество негодяев, которых новое правительство и президент не смогли вычистить до конца.
Общество
Все станции метро в Москве проверяют из-за сообщений о минировании
Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады.
Происшествия
Трое мужчин утонули на снегоходе в Онежском озере
Рыбаки утонули, а их тела обнаружили в акватории Онежского озера в ходе поисковых мероприятий.
Культура
"НУ-КА, ВСЕ ВМЕСТЕ ". Приглашание на кастинг в вокальное шоу
В каждом выпуске шоу соревнуются 10 исполнителей.