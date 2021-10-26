Пескова считает, что в нынешнем виде закон может привести к «полнейшей неразберихе, так как будет и дальше диктовать избирательный подход к определению иностранными агентами тех или иных СМИ и отдельных журналистов».
Семь регионов страны находятся в наиболее напряженной ситуации по лечению больных коронавирусом, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
"Еще более 400 заключенных написали заявления, это заключенные ИК-13, речь здесь идет и о пытках в ОТБ-1, и об избиениях, о вымогании денег непосредственно в колонии", - сказала собеседница агентства, уточнив что "об изнасилованиях в колонии пока данных нет".