Будьте в Плюсе

Дочь Пескова призвала доработать закон о СМИ-иноагентах

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета призвала доработать закон о СМИ-иноагентах.
Газета.Ru
"В моем представлении закон, мягко скажем, сырой и требует доработок и пояснительных инструкций при применении", - написала Пескова.
Газета.Ru
Пескова считает, что в нынешнем виде закон может привести к «полнейшей неразберихе, так как будет и дальше диктовать избирательный подход к определению иностранными агентами тех или иных СМИ и отдельных журналистов».
Дождь
Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента
«В 21 веке, по крайней мере, мне хотелось бы видеть более конструктивный диалог и справедливое отношение к журналистам, которые то и дело "попадают в опалу"», — подытожила Елизавета Пескова.
Фонтанка.Ру

Подробнее о событии

Елизавета Пескова: закон об иноагентах сырой требует доработок и пояснительных инструкций
Lenta.ru17:06
Дочь пресс-секретаря президента России Елизавета Пескова раскритиковала закон об иностранных агентах
Эхо Москвы17:04
Дочь Пескова выступила в поддержку СМИ-иноагентов
Фонтанка.Рувчера в 14:58
Дочь Дмитрия Пескова осудила закон об иноагентах
URA.Ruвчера в 15:36
Дочь Пескова призвала изменить закон об иноагентах
News.ruвчера в 15:16
Дочь Пескова призвала доработать закон о СМИ-иноагентах
Газета.Ruвчера в 15:43
«Хочу поддержать журналистов в их желании бороться за свободу слова». Дочь Пескова призвала изменить закон об «иноагентах»
Дождьвчера в 14:22
Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента

Интересное

Комитет Госдумы по транспорту поддержал отмену техосмотра в России

Согласно инициативе, от обязательного техосмотра освобождаются легковые автомобили и мототранспортные средства, принадлежащие гражданам и используемые ими исключительно в личных целях.
Российская газетавчера в 06:08

Мурашко назвал регионы с самой сложной ситуацией по лечению COVID-19

Семь регионов страны находятся в наиболее напряженной ситуации по лечению больных коронавирусом, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
Российская газетавчера в 08:02

Минэкономики ФРГ подтвердило безопасность «Северного потока — 2» для поставок газа в ЕС

Министерство экономики Германии пришло к заключению, что сертификация "Северного потока — 2" не поставит под угрозу безопасность поставок топлива в Германию и ЕС, говорится в заявлении ведомства.
РИА Новостивчера в 12:23

Более 400 заключенных заявили о насилии по отношению к ним в саратовской колонии

"Еще более 400 заключенных написали заявления, это заключенные ИК-13, речь здесь идет и о пытках в ОТБ-1, и об избиениях, о вымогании денег непосредственно в колонии", - сказала собеседница агентства, уточнив что "об изнасилованиях в колонии пока данных нет".
ТАСС25 октября в 10:08