АФК запускает новый венчурный фонд АФК "Система" создает венчурный фонд Sistema SmartTech целевым объемом в 5 млрд руб. Его управляющим партнером станет дочь министра обороны Ксения Шойгу, развивающая собственную инвесткомпанию "Кэпитал Перформ".

с чего всё началось

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Общество Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.

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Происшествия В Иркутске мужчина умер после применения электрошокера полицейскими Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.

Политика В Кремле объяснили выбор даты голосования по поправкам в Конституцию Выбор 22 апреля датой общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ никак не связан с днем рождения Владимира Ленина, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Общество Роспотребнадзор рассказал о возможных путях заражения коронавирусом Заражение коронавирусной инфекцией COVID-2019 может произойти не только воздушно-капельным, но и фекально-оральным путём через грязные руки и воду.

Политика Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии своей программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.

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Политика Захарова назвала жалким зрелищем поведение журналисток из Грузии Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала поведение грузинских журналисток с телеканалов Imedi и 1TVGe, устроивших крик и толкотню в ходе попыток задать вопросы главе МИД РФ Сергею Лаврову.

Энергетика РБК: CША и Великобритания резко нарастили закупки нефти в России В прошлом году Россия более чем вдвое увеличила поставки нефти в США и Великобританию, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.

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