Экономика
ВедомостиДочь Шойгу станет управляющим партнером венчурного фонда АФК «Система»
Дочь министра обороны России Ксения Шойгу станет управляющим партнером создаваемого АФК «Система» венчурного фонда Sistema SmartTech.
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с чего всё началось
АФК запускает новый венчурный фонд АФК "Система" создает венчурный фонд Sistema SmartTech целевым объемом в 5 млрд руб. Его управляющим партнером станет дочь министра обороны Ксения Шойгу, развивающая собственную инвесткомпанию "Кэпитал Перформ".Коммерсантъвчера в 17:19
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Восьмиклассник напал с ножом на учительницу в Ульяновске
Как сообщили в СКР по региону, 15-летний школьник несколько раз ударил в живот кухонным ножом учителя алгебры и геометрии.
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На чемпионате Европы по биатлону стартуют смешанные эстафеты
В четверг, 27 февраля, на чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах состоятся одиночная смешанная (сингл-микст) и смешанная эстафеты.
Политика
Суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги, который 18 февраля вынес решение против России по жалобе бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа, опирался в том числе на Договор о принятии Крыма в состав Российской Федерации 2014 года как на свидетельство того, что Россия пользуется механизмом временного применения международных договоров во всей их целостности.
Политика
Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева
Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии своей программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
Политика
Путин ответил на вопрос о наличии у него двойников
Президент Владимир Путин рассказал, что в начале 2000-х гг. ему предлагали использовать двойника для его безопасности, но он отказался от этой идеи.
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Изменения в Конституцию вступят в силу одномоментно – Клишас
Изменения в Конституцию при поддержке со стороны россиян по итогам общероссийского голосования одномоментно вступят в силу.
Армия и оружие
Гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля
Российская гиперзвуковая ракета «Циркон» впервые была пущена с корабля в январе 2020 года.
Здоровье
В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии
В ФРГ обнародован список продуктов и вещей, который нужно иметь на случай распространения эпидемии коронавируса и карантина в этой связи.
Происшествия
В Саратове суд оправдал обвиняемого в двойном убийстве бездомного
Бездомный из Воронежской области отпущен из зала суда в Саратове после внесения оправдательного приговора.
Происшествия
В Турции задержали россиянку по подозрению в провозе наркотика
Турецкие власти задержали гражданку России по подозрению в попытке несанкционированного ввоза на территорию республики наркотического вещества.
Происшествия
Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой
По версии следствия, мужчина поссорился с супругой и ранил ножом ее и двоих дочерей.
Финансы
Россияне положили на текущие счета в банках рекордную сумму
За последние три года объем сбережений россиян на текущих счетах практически удвоился.
Общество
Какие изменения ждут россиян после 1 марта
Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
Наука
Классический закон Аррениуса смогла нарушить квантовая диффузия
Движения, которые нарушают классические законы, были зафиксированы во время облучения вольфрама потоком электронов.
Происшествия
На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершено покушение
Общество
Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП
Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.
Спорт
Шарапова возглавила список самых высокооплачиваемых спортсменов России
Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых российских спортсменов десятилетия, который возглавила Мария Шарапова, объявившая накануне о завершении карьеры теннисистки.
Здоровье
В Воронеже госпитализирована девушка, приехавшая из Италии
Девушка с ОРВИ, прибывшая из Италии, госпитализирована в Воронеже для проверки на коронавирус, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Воронежской области 27 февраля.
Авто
Volkswagen официально представил новый Golf GTI
Происшествия
Личности 13 свидетелей по делу о крушении MH17 решили оставить в тайне
Личности 13 свидетелей, которые проходят по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, останутся в тайне.
Происшествия
Подбросивший Голунову наркотики полицейский отправился домой
Суд смягчил меру пресечения бывшему сотруднику отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД Западного округа Денису Коновалову, пишет «Коммерсантъ».
Общество
Первый случай заражения коронавирусом выявили в Эстонии
Как уточняет rus.err.ee, остальную информацию по ситуации с новым типом коронавируса власти Эстонии намерены предоставить на пресс-конференции.
Общество
Водитель из Екатеринбурга забрал выигранные в лотерею 500 млн рублей
Одним из обладателей выигрыша в 500 млн рублей в новогоднем тираже лотереи «Русское лото» стал 35-летний водитель из Екатеринбурга Николай Мирошниченко, сообщает со ссылкой на пресс-службу «Столото».
Политика
Путин: Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР
Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства выплатить долги всех бывших советских республик и сделала это.
Происшествия
В Иркутске мужчина умер после применения электрошокера полицейскими
Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.
Общество
Съездившую в Италию вице-мэра Екатеринбурга предложили изолировать
Новости за ночь: Туристы могут вернуть деньги за турпутевки из-за коронавируса Володин даже посоветовал чиновнице съездить в санаторий «Бодрость», ранее использовавшегося как обсервационная зона для прибывших в Россию из Китая, говорится в материале.
Общество
В ЦБ сообщили о новой схеме мошенничества «такси от банка»
В Центробанке России рассказали о новой мошеннической схеме для похищения денег со счетов граждан, которое назвали "такси от банка", передают "Известия".
Общество
Ростуризм рекомендовал прекратить продажу туров в Италию, Иран и Корею
Ростуризм рекомендовал операторам прекратить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею.