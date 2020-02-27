Экономика

ВедомостиВедомостиДочь Шойгу станет управляющим партнером венчурного фонда АФК «Система»

Дочь министра обороны России Ксения Шойгу станет управляющим партнером создаваемого АФК «Система» венчурного фонда Sistema SmartTech.
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с чего всё началось

«Система» проведет инвестиции через «дочку»

АФК запускает новый венчурный фонд АФК "Система" создает венчурный фонд Sistema SmartTech целевым объемом в 5 млрд руб. Его управляющим партнером станет дочь министра обороны Ксения Шойгу, развивающая собственную инвесткомпанию "Кэпитал Перформ".
Коммерсантъвчера в 17:19

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Дочь министра обороны Шойгу станет управляющим партнером венчурного фонда АФК «Система»

Znak.comвчера в 20:55

Дочь Шойгу привлекли на работу в фонд объёмом 5 млрд рублей

News.ruвчера в 23:12

Дочь Шойгу станет управляющим партнером венчурного фонда

Тайга.инфовчера в 22:21

Дочь Шойгу станет управляющим партнером фонда объемом в 5 млрд рублей

URA.Ruвчера в 21:11

Дочь министра обороны Ксения Шойгу станет инвестором в стартапы

Фонтанка.Рувчера в 23:19

Дочь Шойгу станет управляющим партнером венчурного фонда АФК «Система»

Ведомостивчера в 19:20

«Система» проведет инвестиции через «дочку»

Коммерсантъвчера в 17:19
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Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли сделала очередную пластику

Rusturkey.com 00:27
Политика

В Госдуму внесли поправку о дате голосования по Конституции

В профильный комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству внесли корректировку о проведении голосования по поправкам к Конституции 22 апреля.
Газета.Ru 01:46
Происшествия

Арестован второй готовивший нападение на школу в Саратове подросток

Арестован второй подросток из Саратова, который планировал совершить вооружённое нападение на школу.
RT на русском вчера в 10:18
Футбол

«Манчестер Сити» обыграл на выезде «Реал» в матче Лиги чемпионов

Английский "Манчестер Сити" добился волевой победы в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Мадриде против "Реала" - 2:1. Ответная встреча запланирована на 17 марта.
Российская газета вчера в 17:08
Общество

«ВкусВилл» готовится к открытию первых магазинов в Европе

Конкретных планах по открытию магазинов в Европе в компании пока не подтверждают.
Моллы.Ru 01:14
Армия и оружие

В Пентагоне заявили о потере военного преимущества США перед Россией

Глава комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил, что Соединенные Штаты подорвали свое военное преимущество перед Россией и Китаем, передает ТАСС.
Газета.Ru 02:16
Политика

Путин назвал два возможных пути предотвращения «утечки мозгов»

По мнению президента, есть два пути предотвращения эмиграции специалистов: либо «закрывать» страну по опыту СССР, либо же создавать достойные условия для труда и хорошо платить.
РБК 01:53
Общество

Первоначальный источник эпидемии коронавируса мог появиться не в Китае

Первоначальный источник эпидемии нового коронавируса COVID-2019 необязательно был в Китае, несмотря на то что вспышка заболевания впервые была зафиксирована именно на территории этой страны.
Известия 00:02
Происшествия

В Балаково пропала 21-летняя Александра Харлова

ProBalakovo 02:06
Политика

Суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа

«Крымский» аргумент адвокаты бывших акционеров ЮКОСа предложили суду в 2017 году: с их точки зрения, российский Конституционный суд в 2014 году подтвердил, что временно применяемое соглашение имеет обязательную силу для России до ратификации и несмотря на расхождения между таким договором и существующими нормами российского права.
РБК вчера в 23:00
Здоровье

Россиян призвали отказаться от поездок в Италию, Корею и Иран

Роспотребнадзор порекомендовал гражданам РФ отсрочить поездки в Италию, Корею и Иран.
Профиль вчера в 04:08
Политика

Песков объяснил, почему Зеленский не получил приглашения в Москву

Москва пока не приглашала президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы 9 Мая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает "Газета.ру".
Москва 24 вчера в 06:33
Политика

Соловьев выгнал из студии бывшего депутата Верховной рады из-за слов об УПА*

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал бывшего депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко из студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" после того, как политик попытался оправдать действия Украинской повстанческой армии* (УПА) в годы Великой Отечественной войны.
Газета.Ru 00:21
Происшествия

Прокуратура обжаловала решение суда об УДО для экс-главы ФСИН Реймера

RT на русском 02:14
Происшествия

Супруг российской судьи устроил резню в семье и покончил с собой

По предварительной версии следствия, мужчина в ходе ссоры с супругой причинил ей и двоим дочерям ножевые ранения, после чего попытался поджечь квартиру, а затем свел счеты с жизнью.
Lenta.ru 02:58
Музыка

Назван российский участник «Евровидения-2020»

REGNUM вчера в 16:34
Происшествия

Школьник с ножом напал на учительницу во время урока в Ульяновске

В Ульяновске восьмиклассник во время урока напал на преподавателя математики, пырнув 59-летнюю женщину кухонным ножом, сообщает региональное управление МВД.
Вести.Ru вчера в 04:25
Хоккей

Малкин сыграл 900-й матч за «Питтсбург» в НХЛ

«Лос-Анджелес Кингз» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1.
REGNUM 01:46
Общество

В России появилась новая схема мошенничества с использованием такси

Мошенники часто предлагают перевести деньги через банкомат, и «такси от банка» — одна из разновидностей этой схемы, отметили там.
Lenta.ru вчера в 21:52
Общество

Какие изменения ждут россиян после 1 марта

Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
Вести.Ru 25 февраля в 02:35
Общество

Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении

Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
Газета.Ru вчера в 02:21
Шоу-бизнес

Артём Маркелов и Катя Жужа сыграли свадьбу

Гонщик Формулы 2 Артём Маркелов и телезвезда Катя Жужа узаконили отношения.
F1news.ru вчера в 10:44
Общество

В Эстонии подтвержден первый случай заражения коронавирусом

В Эстонии зафиксирован первый случай заражения новым типом коронавируса COVID-19, заявил министр социальных дел страны Танель Кийк 27 февраля в интервью телеканалу ETV.
REGNUM 01:28
Происшествия

Житель Иркутска скончался после применения полицейскими электрошокера

24-летний житель Иркутска умер после того, как сотрудники правоохранительных органов попытались разбудить его с помощью электрошокера.
Российская газета 01:13
Политика

Путин: Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР

Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства выплатить долги всех бывших советских республик и сделала это.
Московский Комсомолец вчера в 10:32
Общество

Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП

Резкое увеличение штрафов для нарушающих правила дорожного движения автомобилистов, предложенное в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), необходимо пересмотреть, заявил заместитель министра юстиции России Денис Новак.
Известия 01:21
Хоккей

Определились все участники плей-офф Кубка Гагарина

Хоккейный клуб «Сочи», который был соперником «Торпедо» в борьбе за выход в плей-офф, в параллельном матче проиграл «Северстали» 2:3. Клуб из Краснодарского края не сможет подняться в таблице выше девятой строчки.
РБК 25 февраля в 13:38
Шоу-бизнес

Бритни Спирс сломала ногу во время танца

Вы можете услышать, где я сломала ногу.
Говорит Москва 02:22
Политика

В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»

Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
РИА Новости вчера в 15:36
Армия и оружие

Минобороны обнародовало кадры боевой работы Сил специальных операций

Газета.Ru 00:44
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