Экономика

ВедомостиВедомостиДочь Шойгу станет управляющим партнером венчурного фонда АФК «Система»

Дочь министра обороны России Ксения Шойгу станет управляющим партнером создаваемого АФК «Система» венчурного фонда Sistema SmartTech.
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с чего всё началось

«Система» проведет инвестиции через «дочку»

АФК запускает новый венчурный фонд АФК "Система" создает венчурный фонд Sistema SmartTech целевым объемом в 5 млрд руб. Его управляющим партнером станет дочь министра обороны Ксения Шойгу, развивающая собственную инвесткомпанию "Кэпитал Перформ".
Коммерсантъвчера в 17:19

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Ксения Шойгу станет управляющим партнером нового венчурного фонда АФК «Система»

Интерфакс04:41

Ксения Шойгу станет управляющим партнером венчурного фонда АФК «Система»

Ведомости03:26

«Система» проведет инвестиции через «дочку»

Коммерсантъвчера в 17:19

Дочь Шойгу привлекли на работу в фонд объёмом 5 млрд рублей

News.ruвчера в 23:12

Дочь Шойгу станет управляющим партнером фонда объемом в 5 млрд рублей

URA.Ruвчера в 21:11

Дочь министра обороны Шойгу станет управляющим партнером венчурного фонда АФК «Система»

Znak.comвчера в 20:55

Дочь министра обороны Ксения Шойгу станет инвестором в стартапы

Фонтанка.Рувчера в 23:19
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Культура

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ТАСС вчера в 14:14
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Ведомости вчера в 10:51
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Газета.Ru вчера в 23:50
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что республика получит от России компенсацию за потери по налоговому маневру в нефтяной сфере.
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РИА Новости 05:51
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Панайотов прокомментировал сообщения о своём участии в Евровидении

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Происшествия

В Чечне назвали комедией покушение на критикующего Кадырова блогера

Lenta.ru 06:02
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Песков рассказал, почему Путин не встретится с Эрдоганом 5 марта

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, почему президент РФ Владимир Путин не сможет встретиться с турецким лидером Реджепом Эрдоганом 5 марта.
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Заведующий детским садом в Перми, где на празднике Масленицы детям включили песню про водку, пиво и вино, уволилась по собственному желанию, сообщили РИА Новости в департаменте образования Перми.
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В Эстонии подтвержден первый случай заражения коронавирусом

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Суд Гааги учел «крымский аргумент» в споре ЮКОСа с Россией

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Утечка: скриншоты Baldur’s Gate III

За десяток часов до первого показа геймплея Baldur's Gate III в сети появились первые скриншоты игры.
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Лера Кудрявцева ответила на слухи о брошенном в детдоме сыне

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Футбол

33 несчастья клубов премьер-лиги

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Мишустин поручил доработать программы развития для отстающих регионов

Индивидуальные программы опережающего развития отстающих регионов РФ должны быть доработаны и внесены в правительство до 10 марта.
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