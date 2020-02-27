Экономика
ВедомостиДочь Шойгу станет управляющим партнером венчурного фонда АФК «Система»
Дочь министра обороны России Ксения Шойгу станет управляющим партнером создаваемого АФК «Система» венчурного фонда Sistema SmartTech.
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с чего всё началось
АФК запускает новый венчурный фонд АФК "Система" создает венчурный фонд Sistema SmartTech целевым объемом в 5 млрд руб. Его управляющим партнером станет дочь министра обороны Ксения Шойгу, развивающая собственную инвесткомпанию "Кэпитал Перформ".Коммерсантъвчера в 17:19
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Политика
Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится в среду, 22 апреля, заявил депутат Госдумы Павел Крашенинников.
Политика
В ОНФ прокомментировали объединение с «Единой Россией»
Журналистка РИА Новости задала вопрос главе Исполкома ОНФ Михаилу Кузнецову об объединении Народного фронта с партией «Единая Россия».
Хоккей
«Вашингтон» отпраздновал 700-ю заброшенную шайбу Овечкина
Перед матчем НХЛ против «Виннипег Джетс» команда Овечкина отпраздновала 700-ю заброшенную им шайбу.
Религия
Представители шести церквей прибыли на всеправославную встречу в Амман
Армия и оружие
Новейшую гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля
Новейшую российскую гиперзвуковую ракету "Циркон" впервые испытали с корабля, передает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах Северо-Западного федерального округа.
Политика
Лукашенко подтвердил компенсацию от России за налоговый маневр
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что республика получит от России компенсацию за потери по налоговому маневру в нефтяной сфере.
Общество
У израильтянина, вернувшегося из Италии, диагностировали коронавирус
У израильтянина, вернувшегося из Италии, диагностирован коронавирус, сообщает государственная телерадиокомпания "Кан".
Музыка
Панайотов прокомментировал сообщения о своём участии в Евровидении
Политика
Песков пояснил слова Путина о претензиях на активы экс-республик СССР
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Путина о претензиях России на активы бывших республик СССР из-за долгов, передает корреспондент "Газеты.Ru" По его словам, речь идет о проблеме перерегистрации советской заграничной собственности.
Общество
Россия приостанавливает авиасообщение с Южной Кореей
С 1 марта Россия решила приостановить полеты в Южную Корею.
Политика
Песков рассказал, почему Путин не встретится с Эрдоганом 5 марта
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, почему президент РФ Владимир Путин не сможет встретиться с турецким лидером Реджепом Эрдоганом 5 марта.
Шоу-бизнес
Кети Топурия намекнула на свою беременность
Солистка группы A’Studio Кети Топурия опубликовала пост в Instagram, заставивший ее поклонников поверить в сообщения о беременности певицы.
Общество
Директор детсада в Перми уволилась из-за песни про водку на празднике
Заведующий детским садом в Перми, где на празднике Масленицы детям включили песню про водку, пиво и вино, уволилась по собственному желанию, сообщили РИА Новости в департаменте образования Перми.
Общество
В Эстонии подтвержден первый случай заражения коронавирусом
В Эстонии зафиксирован первый случай заражения новым типом коронавируса COVID-19, заявил министр социальных дел страны Танель Кийк 27 февраля в интервью телеканалу ETV.
Политика
Суд Гааги учел «крымский аргумент» в споре ЮКОСа с Россией
Апелляционный суд Гааги в качестве аргумента по решению по делу бывших владельцев ЮКОСа использовал договор о присоединении Крыма, сообщил РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
Шоу-бизнес
Бритни Спирс сняла на видео, как сломала ногу во время танца
В четверг в Instagram Бритни Спирс появился видеоролик, на котором запечатлен момент, когда певица время танца ломает ногу.
Теннис
Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры
Пять раз Шарапова побеждала в турнирах серии Большого шлема, два раза — в Открытом чемпионате Франции (2012, 2014), по одному разу — в Открытом чемпионате Австралии (2008), Уимблдоне (2004) и Открытом чемпионате США (2006).
Футбол
Уткин прокомментировал скандал, произошедший в финале Кубка легенд
Известный спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением о скандальном финале Кубка легенд по футболу с участием сборной России и команды звёзд мира.
Футбол
Гол вратаря на последней минуте спас команду от вылета из турнира
На последней добавленной минуте хозяева заработали право на стандарт, после чего аргентинский вратарь команды Науэль Гусман отправился в штрафную "Альянса".
Общество
Утечка: скриншоты Baldur’s Gate III
За десяток часов до первого показа геймплея Baldur's Gate III в сети появились первые скриншоты игры.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева ответила на слухи о брошенном в детдоме сыне
Кудрявцева была так возмущена этим предположением, что ответила этому подписчику в комментариях.
Футбол
33 несчастья клубов премьер-лиги
Ожидается, что оба вернутся не раньше 16 - 20 марта, но ведь им надо успеть не только восстановиться, но и набрать форму В их отсутствие груз ответственности за безопасность собственных ворот ляжет на медлительного Йона Фьолусона и перспективного, но пока не проведшего в Краснодаре ни одной официальной игры Егора Сорокина.
Общество
Ростуризм рекомендовал прекратить продажу туров в Италию, Иран и Корею
Ростуризм рекомендовал операторам прекратить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею.
Футбол
Хакер взломал почту Гвардиолы и изучил его переписки о трансферах
Полиция Манчестера арестовала неизвестного мужчину за получение незаконного доступа к электронной почте главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.
Экономика
Мишустин поручил доработать программы развития для отстающих регионов
Индивидуальные программы опережающего развития отстающих регионов РФ должны быть доработаны и внесены в правительство до 10 марта.