Экономика
ВедомостиДочь Шойгу станет управляющим партнером венчурного фонда АФК «Система»
Дочь министра обороны России Ксения Шойгу станет управляющим партнером создаваемого АФК «Система» венчурного фонда Sistema SmartTech.
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с чего всё началось
АФК запускает новый венчурный фонд АФК "Система" создает венчурный фонд Sistema SmartTech целевым объемом в 5 млрд руб. Его управляющим партнером станет дочь министра обороны Ксения Шойгу, развивающая собственную инвесткомпанию "Кэпитал Перформ".Коммерсантъвчера в 17:19
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Власти Петербурга объяснили увольнение главного врача больницы, откуда из карантина сбежали пациенты.
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Неизвестный открыл стрельбу на территории завода пивоваренной компании Molson Coors в американском городе Милуоки (штат Висконсин).
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Проходившие в Анкаре переговоры РФ и Турции по ситуации в сирийском Идлибе завершились.
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К поискам пропавших в море в Сочи детей привлекли вертолет
Вертолет МЧС России привлечен к поиску двоих детей, пропавших в море в Сочи, а также увеличена группировка сил для поиска на берегу, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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В Уфе врачи спасли жизнь беременной женщине и ее ребенку
Врачи Башкирии спасли беременную женщину, страдающую пороком сердца и ее малыша.
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Назван российский участник «Евровидения-2020»
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Bloomberg: ЕС может ввести «киберсанкции» против России и Китая
Евросоюз может ввести санкции в отношении китайских и российских юридических и физических лиц за преступления в киберпространстве, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на пять источников.
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За оскорбление учителей в России хотят штрафовать родителей
Россиян хотят штрафовать за то, что их дети издеваются над учителями. Законопроект об этом разработал Общероссийский профсоюз образования.
Спорт
Forbes назвал Шарапову самой высокооплачиваемой спортсменкой РФ 2010-х
Победительница пяти турниров серии Большого шлема теннисистка Мария Шарапова, объявившая в среду о завершении профессиональной карьеры, возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых российских спортсменов 2010-х годов по версии Forbes, сообщается на сайте издания.
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Президент Болгарии раскритиковал ход переговоров о снижении цен на российский газ
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Российская гиперзвуковая ракета «Циркон» впервые была пущена с корабля в январе 2020 года.
Политика
Саммит Совета Европы перенесли из Грузии во Францию
Запланированное на май заседание комитета министров Совета Европы (СЕ), которое должно было пройти в Грузии, состоится во Франции.
Общество
В ЦБ сообщили о новой схеме мошенничества «такси от банка»
В Центробанке России рассказали о новой мошеннической схеме для похищения денег со счетов граждан, которое назвали "такси от банка", передают "Известия".
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Дзюба пропустит матч с «Локомотивом» из-за травмы
Напомним, что матч «Зенита» против «Локомотива» состоится 29 февраля в 19:00 по московскому времени.
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Суд отпустил под домашний арест фигуранта дела Голунова Коновалова
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Саратовский областной суд оправдал бездомного жителя Воронежской области, которого обвиняли в убийстве пожилой супружеской пары, сообщила в четверг пресс-служба суда.
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На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершено покушение
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В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»
Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.