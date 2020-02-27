Экономика

ВедомостиВедомостиДочь Шойгу станет управляющим партнером венчурного фонда АФК «Система»

Дочь министра обороны России Ксения Шойгу станет управляющим партнером создаваемого АФК «Система» венчурного фонда Sistema SmartTech.
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с чего всё началось

«Система» проведет инвестиции через «дочку»

АФК запускает новый венчурный фонд АФК "Система" создает венчурный фонд Sistema SmartTech целевым объемом в 5 млрд руб. Его управляющим партнером станет дочь министра обороны Ксения Шойгу, развивающая собственную инвесткомпанию "Кэпитал Перформ".
Коммерсантъвчера в 17:19

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Ксения Шойгу станет управляющим партнером нового венчурного фонда АФК «Система»

Интерфакс04:41

Ксения Шойгу станет управляющим партнером венчурного фонда АФК «Система»

Ведомости03:26

Дочь министра обороны Шойгу станет управляющим партнером венчурного фонда АФК «Система»

Znak.comвчера в 20:55

Дочь Шойгу привлекли на работу в фонд объёмом 5 млрд рублей

News.ruвчера в 23:12

Дочь Шойгу станет управляющим партнером фонда объемом в 5 млрд рублей

URA.Ruвчера в 21:11

Дочь министра обороны Ксения Шойгу станет инвестором в стартапы

Фонтанка.Рувчера в 23:19

«Система» проведет инвестиции через «дочку»

Коммерсантъвчера в 17:19
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Биатлон

Павлова и Стрельцов стали шестыми в супермиксте на ЧЕ по биатлону

RT на русском 07:14
Политика

Лукашенко заявил, что РФ принуждает Белоруссию к интеграции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что современная Россия принуждает республику к интеграции с потерей суверенитета и независимости.
Газета.Ru 05:15
Политика

Комитет министров Совета Европы перенесли из Тбилиси в Страсбург

Запланированное на май заседание комитета министров Совета Европы перенесли из Грузии во Францию.
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Происшествия

В Самаре трамвай завалился на бок и придавил пять автомобилей

Трамвай упал на бок в Самаре, придавив пять легковых автомобилей, никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 07:25
Общество

У троих россиян диагностировали коронавирус

Gazeta.SPb вчера в 15:27
Шоу-бизнес

В Сети появилось видео, как Бритни Спирс во время танца сломала ногу

Недавно СМИ сообщали, что американская поп-певица Бритни Спирс попала в больницу с переломом ноги.
Новая Кубань 02:25
Экономика

Несколько сахарных заводов закрываются в России

В сельскохозяйственном сезоне – 2020/21 не смогут работать заводы, суммарные мощности которых превышают 150 тыс. т. Об этом 24 февраля сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на главу Союза сахаропроизводителей Андрея Бодина.
Известия 25 февраля в 10:01
Происшествия

В Кремле прокомментировали покушение на чеченского блогера

Как сообщало ИА REGNUM, днем 26 февраля в Польше неизвестный напал в квартире на блогера Тумсо Абдурахманова.
REGNUM 05:06
Футбол

«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» претендуют на Вернера

Среди претендентов на забивного немца называются «Барселона» и «Манчестер Юнайтед», однако он, как сообщается, хотел бы дождаться решения «Ливерпуля».
Metaratings 05:40
Общество

Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП

Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.
РИА Новости 02:19
Армия и оружие

Турецкие военные обстреляли самолеты ВКС России в Идлибе

Lenta.ru 07:25
Гаджеты

Более миллиарда смартфонов оказались под угрозой взлома

Уязвимость Wi-Fi чипов, произведенных Cypress и Broadcom, поставила под угрозу миллиарды устройств.
ToDay News Ufa 01:41
Авто

Volkswagen официально представил новый Golf GTI

SpeedMe вчера в 22:20
Политика

Путин: Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР

Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства выплатить долги всех бывших советских республик и сделала это.
Московский Комсомолец вчера в 10:32
Происшествия

Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой

По версии следствия, мужчина поссорился с супругой и ранил ножом ее и двоих дочерей.
ТАСС 02:26
Политика

Памфилова выступила против порога явки на голосовании по Конституции

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что не считает нужным вводить порог явки на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
Суть событий 06:45
Происшествия

На крупнейшем рынке Харькова произошли столкновения

Столкновения между неизвестными, частными предпринимателями и охранной фирмой произошли на крупнейшем рынке Харькова "Барабашово", в ходе стычки применялись пиротехника и слезоточивый газ, сообщает в четверг пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.
РИА Новости 07:23
Общество

В ЦБ сообщили о новой схеме мошенничества «такси от банка»

В Центробанке России рассказали о новой мошеннической схеме для похищения денег со счетов граждан, которое назвали "такси от банка", передают "Известия".
Газета.Ru вчера в 23:34
Политика

Крашенинников: изменение Конституции может повлечь смену правительства

Внесённый в Госдуму законопроект предусматривает, в частности, что нижняя палата парламента будет утверждать министров, кроме глав силовых ведомств, а также вице-премьеров и главу кабмина.
Говорит Москва 07:19
Автоспорт

В Барселоне начался пятый день зимних тестов

В Барселоне начался пятый день зимних тестов 2020 года.
F1news.ru 03:00
Музыка

Александр Панайотов опроверг свое участие в «Евровидении-2020»

Обновлено в 15:09 Александр Панайотов опроверг сообщения СМИ о том, что он станет представителем от России на "Евровидении" в 2020 году.
BFM.ru 07:11
Происшествия

В Симферополе сорванная ветром кровля повредила десять автомобилей

Штормовой ветер сорвал со здания НИИ сельского хозяйства в Симферополе кровлю, она повредила 10 автомобилей, сообщила пресс-служба ГУМЧС РФ по республике.
РИА Новости 07:09
Общество

Какие изменения ждут россиян после 1 марта

Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
Вести.Ru 25 февраля в 02:35
Здоровье

Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в ряд стран

Как пишет RT, заявление ведомства основано на данных ВОЗ, в которых говорится о росте числа зараженных новым штаммом COVID-19 в указанных странах.
Восток-Медиа вчера в 09:22
Происшествия

СКР предъявил новое обвинение экс-полковнику Захарченко

Следственный комитет России (СКР) предъявил новое обвинение бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко, приговоренному к 12,5 года колонии за коррупцию и воспрепятствование правосудию, пишет «Коммерсантъ».
Ведомости 04:50
Армия и оружие

Украина увеличит расходы на ракетное оружие на $12 млн

Украинские власти намерены в 2020 году увеличить расходы на разработку ракетного вооружения на 300 млн гривен ($12 млн).
RT на русском 06:46
Политика

Шнуров назвал членов партии «Единая Россия» «петухами»

Артист написал новый матерный стих о членах партии "Единая Россия". Напомним, что недавно Шнуров и сам стал членом партии.
DixiNews вчера в 11:37
Гаджеты

Подсчитана стоимость всех комплектующих Xiaomi Mi 10

Несколько дней ресурс Techinsights разобрал по запчастям старшую версию смартфона Xiaomi Mi 10 с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти, указав стоимость его комплектующих.
iXBT.com 03:40
Космос

Пригодную для жизни планету нашли в 124 световых годах от Земли

Как сообщает ToDay News Ufa, планета К2-18b была найдена в 2015 году на орбите красного карлика К2-18 в созвездии Льва.
ToDay News Ufa 02:49
Политика

В Кремле оценили заявление Суркова об обнулении президентских сроков

Слова экс-советника президента Владислава Суркова, который считает необходимым обнуление президентских сроков, это всего лишь «мнение гражданина России», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Взгляд.ру вчера в 04:55
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