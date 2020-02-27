Экономика
ВедомостиДочь Шойгу станет управляющим партнером венчурного фонда АФК «Система»
Дочь министра обороны России Ксения Шойгу станет управляющим партнером создаваемого АФК «Система» венчурного фонда Sistema SmartTech.
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с чего всё началось
АФК запускает новый венчурный фонд АФК "Система" создает венчурный фонд Sistema SmartTech целевым объемом в 5 млрд руб. Его управляющим партнером станет дочь министра обороны Ксения Шойгу, развивающая собственную инвесткомпанию "Кэпитал Перформ".Коммерсантъвчера в 17:19
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По версии следствия, мужчина поссорился с супругой и ранил ножом ее и двоих дочерей.
Политика
Памфилова выступила против порога явки на голосовании по Конституции
Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что не считает нужным вводить порог явки на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
Происшествия
На крупнейшем рынке Харькова произошли столкновения
Столкновения между неизвестными, частными предпринимателями и охранной фирмой произошли на крупнейшем рынке Харькова "Барабашово", в ходе стычки применялись пиротехника и слезоточивый газ, сообщает в четверг пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.
Общество
В ЦБ сообщили о новой схеме мошенничества «такси от банка»
В Центробанке России рассказали о новой мошеннической схеме для похищения денег со счетов граждан, которое назвали "такси от банка", передают "Известия".
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Крашенинников: изменение Конституции может повлечь смену правительства
Внесённый в Госдуму законопроект предусматривает, в частности, что нижняя палата парламента будет утверждать министров, кроме глав силовых ведомств, а также вице-премьеров и главу кабмина.
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В Барселоне начался пятый день зимних тестов
В Барселоне начался пятый день зимних тестов 2020 года.
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Александр Панайотов опроверг свое участие в «Евровидении-2020»
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Общество
Какие изменения ждут россиян после 1 марта
Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
Здоровье
Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в ряд стран
Как пишет RT, заявление ведомства основано на данных ВОЗ, в которых говорится о росте числа зараженных новым штаммом COVID-19 в указанных странах.
Происшествия
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Следственный комитет России (СКР) предъявил новое обвинение бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко, приговоренному к 12,5 года колонии за коррупцию и воспрепятствование правосудию, пишет «Коммерсантъ».
Армия и оружие
Украина увеличит расходы на ракетное оружие на $12 млн
Украинские власти намерены в 2020 году увеличить расходы на разработку ракетного вооружения на 300 млн гривен ($12 млн).
Политика
Шнуров назвал членов партии «Единая Россия» «петухами»
Артист написал новый матерный стих о членах партии "Единая Россия". Напомним, что недавно Шнуров и сам стал членом партии.
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Подсчитана стоимость всех комплектующих Xiaomi Mi 10
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Космос
Пригодную для жизни планету нашли в 124 световых годах от Земли
Как сообщает ToDay News Ufa, планета К2-18b была найдена в 2015 году на орбите красного карлика К2-18 в созвездии Льва.
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В Кремле оценили заявление Суркова об обнулении президентских сроков
Слова экс-советника президента Владислава Суркова, который считает необходимым обнуление президентских сроков, это всего лишь «мнение гражданина России», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.