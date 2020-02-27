АФК запускает новый венчурный фонд АФК "Система" создает венчурный фонд Sistema SmartTech целевым объемом в 5 млрд руб. Его управляющим партнером станет дочь министра обороны Ксения Шойгу, развивающая собственную инвесткомпанию "Кэпитал Перформ".

с чего всё началось

Политика Песков пояснил слова Путина о претензиях на активы экс-республик СССР Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Путина о претензиях России на активы бывших республик СССР из-за долгов, передает корреспондент "Газеты.Ru" По его словам, речь идет о проблеме перерегистрации советской заграничной собственности.

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Футбол В матче с «Лионом» прервалась голевая серия Роналду Ранее 35-летний нападающий забил в каждой из семи встреч Серии А и двух играх Кубка Италии, состоявшихся в текущем году.