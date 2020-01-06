Политика
РИА НовостиДочь Сулеймани предрекла США и Израилю черные дни
Дочь убитого иранского генерала Касема Сулеймани Зейнаб на церемонии похорон отца предупредила США и Израиль о последствиях, сообщило агентство Reuters. "Безумный Трамп, не думай, что со смертью моего отца все закончится", — заявила Зейнаб.
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Жуткие планеты выглядят как глазное яблоко
Спорт
Россиянин Большунов выиграл «Тур де Ски»
Экономика
В Минске предложили отказаться от доллара в расчетах за газ
В конце декабря Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что Минск неоднократно предлагал России продавать ей природный газ за российские рубли, а не за доллары, как сейчас, однако просьбы остаются без ответа.
Армия и оружие
В США прокомментировали данные о приказе Трампа убить Сулеймани
Генерал элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани был убит 3 января в ходе ракетного удара США по аэропорту Багдада.
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Политика
Американский истребитель F-15 столкнулся с самолетом-заправщиком
Как стало известно, американский истребитель F-15E Strike Eagle допустил столкнулся в воздухе с танкером KC-46 Pegasus.
Футбол
Рейньер прокомментировал возможный переход в «Реал»
17-летний полузащитник "Фламенго" Рейньер поделился мнением о вероятном трансфере в "Реал": Давайте посмотрим и подождем.
Политика
Иран отказался от ограничений ядерной сделки
Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", сообщило правительство Ирана, назвав этот шаг "последним".
Путешествия
Аксенов назвал число посетивших Крым туристов
Аксенов сообщил, что среди иностранных туристов по числу поездок в Крым лидируют украинцы — полуостров посетили порядка 1,1 млн граждан Украины.
Общество
FIFA 20 стала самой продаваемой игрой 2019 года в Великобритании
FIFA 20 стала лидером по продажам в Великобритании в 2019 году. Её тираж составил 1,5 млн копий.
Кино
Тарантино завоевал «Золотой глобус» за лучший сценарий
"Газета.Ru" следит за премией в режиме онлайн.
Армия и оружие
Ирак начал подготовку к выводу иностранных войск из страны
Ранее, 5 января, парламент Ирака проголосовал за прекращение соглашения с коалицией по борьбе с террористической организацией ИГ («Исламское государство», запрещена в России) и за вывод иностранных войск из страны.
Армия и оружие
СМИ сообщили о минометном обстреле американского посольства в Багдаде
"Зеленая зона" в центре Багдада подверглась минометному обстрелу, сообщил "Аль-Арабия".
Происшествия
СК по Крыму задержал полицейского из-за смертельного ДТП
В Крыму задержан начальник отдела участковых уполномоченных по Первомайскому району, сообщает пресс-служба Следкома России по РК.
Экономика
«Автор пенсионной реформы» подвел ее первые итоги
Экономиста Владимира Назарова, директора научно-исследовательского финансового института Минфина, многие именуют «автором пенсионной реформы».
Армия и оружие
Индия намерена запустить производство российских АК-203
Появилось видео испытаний российско-индийской сверхзвуковой ракеты Около 750 тыс. единиц АК-203 российского производства будут доставлены в Индию.
Армия и оружие
Во время атаки на военную базу в Кении погибли солдаты США
В результате атаки исламистов на военную базу Кении погибло три американских солдата, еще двое получили ранения, сообщает 5 января Reuters.
Происшествия
Сбежавший из воинской части в Забайкалье срочник пришел в полицию
Солдат-срочник Артур Хакимов, сбежавший из воинской части в Забайкальском крае 3 января, сдался полицейским в Красноярском крае.
Гаджеты
Samsung представила безрамочный телевизор Samsung Q950T
В Южной Корее компания сегодня показала Samsung Q950T.
Футбол
Нойер не хочет продлевать контракт с «Баварией», пока не прояснится ситуация с главным тренером
По информации Kicker, 33-летний немец хочет отложить переговоры до того момента, когда клуб определится с главным тренером команды на следующий сезон.
Происшествия
Юноша погиб в Нижегородской области, защищая женщину от грабителя
В Нижегородской области один молодой человек погиб, а второй был ранен, в результате попытки защитить местную жительницу от разбойного нападения, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Происшествия
В Японии выяснили, как Карлос Гон смог сбежать из страны
В японском международном аэропорту Кансай не проверяли багаж бизнес-джета, на котором территорию островного государства покинул подозреваемый в совершении финансовых преступлений экс-глава автоконцерна Nissan Карлос Гон, сообщает телерадиокомпания NHK со ссылкой на осведомленные источники.
Наука
Ученые назвали помогающий снизить давление напиток
Брусничный сок помогает снизить повышенное кровяное давление и улучшает работу сосудов, говорится в недавнем исследовании Хельсинкского университета.
Армия и оружие
Китай призвал США не злоупотреблять военной силой на Ближнем Востоке
Недавние рискованные военные действия США ведут к эскалации напряженности на Ближнем Востоке, Китай призывает США не злоупотреблять военной силой, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
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Опубликована информация о «Русском Прадо» от УАЗ
«Российская газета» собрала всю информацию о новинке и рассказала, каким будет «Русский Прадо» от УАЗ на самом деле.
Происшествия
В Омске женщина разбилась насмерть, катаясь на тюбинге
Омские следователи проводят проверку по факту смерти женщины, разбившейся во время катания на тюбинге, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Омской области.