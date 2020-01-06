Политика

РИА НовостиРИА НовостиДочь Сулеймани предрекла США и Израилю черные дни

Дочь убитого иранского генерала Касема Сулеймани Зейнаб на церемонии похорон отца предупредила США и Израиль о последствиях, сообщило агентство Reuters. "Безумный Трамп, не думай, что со смертью моего отца все закончится", — заявила Зейнаб.
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Дочь Сулеймани предупредила США о последствиях

RT на русском02:34

Дочь Сулеймани предрекла США и Израилю черные дни

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Дочь Сулеймани предрекла «черные дни» для США и Израиля

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Дочь Сулеймани заявила, что для США и Израиля наступили «темные дни»

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Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
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