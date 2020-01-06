Политика

Телеканал 360°Телеканал 360°Дочь Сулеймани предрекла США и Израилю «темные дни»

Дочь убитого в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани Зейнаб заявила, что для США и Израиля настали «темные дни». Об этом сообщило агентство Reuters. Свою речь она произнесла во время прощания с военнокомандующим в Тегеране.
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