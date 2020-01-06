Политика
Телеканал 360°Дочь Сулеймани предрекла США и Израилю «темные дни»
Дочь убитого в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани Зейнаб заявила, что для США и Израиля настали «темные дни». Об этом сообщило агентство Reuters. Свою речь она произнесла во время прощания с военнокомандующим в Тегеране.
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Армия и оружие
СМИ сообщили о минометном обстреле американского посольства в Багдаде
"Зеленая зона" в центре Багдада подверглась минометному обстрелу, сообщил "Аль-Арабия".
Кино
В США раздали «Золотые глобусы»
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Армия и оружие
WP: Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани
Госсекретарь США Майк Помпео в течение нескольких месяцев уговаривал Дональда Трампа устранить иранского генерала Касема Сулеймани.
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Время делать ставки на недвижимость: ипотека в России стала доступнее
Ипотечные кредиты в России стали доступнее. Займ можно получить под 9 процентов и даже меньше.
Футбол
Смолов может перебраться в «Эспаньол»
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Макаров прошёл второй медосмотр для перехода в «Рубин»
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Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
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Омский хор спел «Чеканную монету» из «Ведьмака» на «Вечернем Урганте»
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Определились соперники сборной России на МЧМ-2021
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Умер хирург-онколог Андрей Павленко
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка недавно потратила два триллиона долларов на новое вооружение.
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Металл в воде вредит и водопроводным трубам – образуется бактериальная слизь, приводящая к их разрушению.
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В Омске женщина разбилась насмерть, катаясь на тюбинге
Женщина в Омске разбилась насмерть, катаясь на тюбинге на не предназначенной для этого трассе, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по региону.
Экономика
Правительство выделило 95 млрд рублей на объекты здравоохранения
В этом году федеральный бюджет профинансирует работы на 35,5 миллиардов рублей, в 2021 году - еще на 29,54 миллиарда и в 2022 году - на 30,5 миллиардов рублей.
Гаджеты
Анонсирован новый смартфон OnePlus Concept One с невидимой камерой
Особенностью станет то, что все модули будут невидимыми. Однако такой режим будет активен в процессе пассивного состояния камеры.
Шоу-бизнес
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Напомним, что хайп по поводу воспитания дочери Шишковой появился после того, как ее бабушка Симона опубликовала в своем микроблоге короткий видеоролик, в конце которого внучка облизывает ее палец на ноге.
Политика
Решение парламента Ирака о выводе иностранных войск разочаровало США
Госдепартамент США выразил разочарование в связи с решением парламента Ирака о выводе иностранных войск с территории страны.
Экономика
Минск хочет рассчитываться с Москвой за газ белорусскими рублями
Минск хочет внести соответствующие изменения в соглашение с правительством РФ. Сейчас цена рассчитывается в долларах.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова показала своего мужчину
Среди череды бесконечных шпагатов в бикини Анастасия Волочкова, решила, наконец, показать своего таинственного мужчину.
Хоккей
Ковальчук подарил часы Rolex Кулаку за 17-й номер в «Монреале»
Армия и оружие
Американский дипломат: США понадобится опыт ВСУ в войне с Россией
Бывший временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что США понадобится опыт ВСУ в войне с Россией.
Происшествия
Задержан ростовчанин, пытавшийся войти в дом творчества с оружием
Футбол
Орлов назвал российских игроков «Зенита» пустым поколением
Орлов назвал нынешнее поколение игроков в стране пустым. И в данный момент необходимо обучать умению играть в пас молодых игроков.
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Опубликована полная информация о «Русском Прадо» от УАЗ
«Российская газета» собрала всю информацию о новинке и рассказала, каким будет «Русский Прадо» от УАЗ на самом деле.
Финансы
Рубль показал снижение к доллару и евро
На открытии торгов в понедельник, 6 января, рубль продемонстрировал снижение к доллару и евро, о чем свидетельствуют данные Московской биржи.