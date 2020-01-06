Политика
Газета.RuДочь Сулеймани предрекла США «темные дни»
Зейнаб Сулеймани, дочь погибшего иранского генерала Касема Сулеймани, на похоронной церемонии в Тегеране заявила, что для США и их союзника Израиля наступил "темный день" в связи со смертью ее отца, передает Reuters.
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Происшествия
В Тюменской области два человека погибли в ДТП с автобусом
Происшествия
Российский солдат-срочник сбежал из военной части в Забайкалье
Российский солдат-срочник Артур Хакимов 3 января самовольно покинул военную часть в поселке Большая Тура в Забайкалье, предварительно отправив своей матери сообщение с просьбой простить его.
Общество
Авербух назвал средний гонорар фигуриста в ледовом шоу
Российский хореограф Илья Авербух рассказал о затратах на организацию ледовых шоу.
Шоу-бизнес
Ксения Бородина на отдыхе в Таиланде пережила паническую атаку
Российская телеведущая Ксения Бородина на своей официальной странице в социальной сети Instagram опубликовала снимок с отдыха в Таиланде.
Хоккей
Игорь Ларионов: «В МХЛ и ВХЛ – страшная коррупция, в КХЛ – засилье ветеранов»
Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов после поражения от Канады (3:4) в финале МЧМ-2020 поделился мнением о развитии хоккея в стране.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова случайно показала таинственного бойфренда
Новогодние каникулы Анастасия Волочкова решила провести в жарком Таиланде, куда отправилась не одна, а в компании таинственного возлюбленного, которого уже целый год не могут увидеть подписчики.
Культура
Умер народный артист России певец Геннадий Пискунов
На 74-м году жизни умер народный артист России певец Геннадий Пискунов.
Кино
Сэм Мендес получил «Золотой глобус» как лучший режиссер
Американский режиссер Сэм Мендес получил кинопремию "Золотой глобус" в номинации "Лучший режиссер" за военную драму "1917".
Происшествия
В Петербурге аннулировали дело о «нацистском шоу» фанатов «Зенита»
Инцидент произошел вечером 3 января. Примерно 20 человек устроили огненное шоу и якобы вспомнили лидера Нацистской Германии Адольфа Гитлера.
Армия и оружие
Советский МиГ-25 назвали «королем скорости» в Японии
Японский военный аналитик Мори Кэнтаро рассказал об истребителе МиГ-25, назвав его "самым быстрым в мире", передает РИА "Новости".
Политика
Меркель, Макрон и Джонсон призвали Ирак к поддержке коалиции против ИГ
Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвали Ирак продолжать поддержку международной коалиции по борьбе с «Исламским государством»*.
Футбол
Винисиус после игры с «Хетафе» проигнорировал тренерское задание
Хавбек "Реала" Винисиус Жуниор после игры 19-го тура Примеры с "Хетафе" отказался выполнять тренерскую установку.
Политика
Трамп пригрозил Ираку «серьезными санкциями»
Дональд Трамп предупредил Ирак, что введет санкции, если тот предпримет в отношении США враждебные действия.
Шоу-бизнес
Племянница принцессы Дианы выходит замуж за 60-летнего миллионера
Племянница принцессы Дианы Китти Спенсер получила предложение руки и сердца от владельца модного дома Майкла Льюиса — на руке у девушки заметили кольцо, которое очень похоже на помолвочное.
Шоу-бизнес
Алена Шишкова ответила на обвинения о неправильном воспитании дочери
Алена Шишкова устала от постоянных обвинений пользователей в Сети о том, что она плохая мать и совсем не занимается воспитанием дочери Алисы.
Происшествия
Пьяный полицейский насмерть сбил пешехода в Крыму
Сотрудник пoлиции допустил наезд на трoих пешеходов — мужчин 1986 и 1987 годов рoждения и женщину 1990 года рождения.
Шоу-бизнес
Константин Эрнст вышел в свет с женой и двумя дочками
Примечательно, что на ледовое шоу Навки супругов Эрнст сопровождали их две маленькие дочери, старшая Эрика, а также младшая на год Кира.
Происшествия
Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лёд
Около 30 машин рыбаков частично провалились под лёд на острове Русский во Владивостоке.
Происшествия
В Бурятии бизнесмен на внедорожнике насмерть сбил 17-летнюю девушку
Бизнесмен из Улан-Удэ Галуст Пилосян на внедорожнике на большой скорости сбил насмерть 17-летнюю девушку, скрылся с места ДТП, но позже сам пришел в полицию, сообщает СУСК Бурятии.
Происшествия
В Таиланде задержали россиян за секс на пляже
В Паттайе задержали и оштрафовали двух россиян за секс на пляже, пишет Bangkokpost.
Происшествия
В Омске женщина разбилась насмерть, катаясь на тюбинге
Общество
Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях по всей России
Почти вся территория России находится под влиянием атлантического циклона, который стал причиной аномального тепла, сообщили в Гидрометцентре.
Общество
WSJ узнала о стремлении главы McDonald’s искоренить флирт на работе
Собеседники издания из числа бывших и нынешних работников рассказали, что, будучи главой американского McDonald’s, Кемпчински не позволял себе панибратства с коллегами.
Армия и оружие
Китай призвал США не злоупотреблять военной силой на Ближнем Востоке
Недавние рискованные военные действия США ведут к эскалации напряженности на Ближнем Востоке, Китай призывает США не злоупотреблять военной силой, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Теннис
Медведев принес России победу над США в матче ATP Cup
Первая ракетка России Даниил Медведев принес России ключевое очко в копилку сборной страны в матче против США.
Общество
Скончался боровшийся с раком онколог Андрей Павленко
Скончался онколог Андрей Павленко, который боролся с раком. Об этом в Facebook рассказала его жена.
Армия и оружие
Трое американских военных погибли при атаке боевиков в Кении
Нападение боевиков "Аш-Шабаб" (запрещена в России) на военную базу в Кении унесло жизни трех человек.
Политика
Forbes объяснил бессмысленность санкций против «Северного потока — 2»
Американские санкции в отношении "Северного потока — 2" потеряли всякий смысл после разрешения спора о транзите между Россией и Украиной, пишет журнал Forbes.
Общество
Северная Македония и Греция уже получают газ по «Турецкому потоку»
Болгария, Северная Македония и Греция начали получать газ из России по газопроводу "Турецкий поток" через новую точку входа "Странджа 2" - рассказал исполнительный директор "Булгартрансгаза" Владимир Малинов.