Политика

Газета.RuГазета.RuДочь Сулеймани предрекла США «темные дни»

Зейнаб Сулеймани, дочь погибшего иранского генерала Касема Сулеймани, на похоронной церемонии в Тегеране заявила, что для США и их союзника Израиля наступил "темный день" в связи со смертью ее отца, передает Reuters.
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с чего всё началось
«Сумасшедший Трамп, не думайте, что все закончилось с мученической смертью моего отца»,— цитирует Reuters
 заявление Зейнаб Сулеймани на иранском государственном телевидении.
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