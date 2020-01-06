Политика
Газета.RuДочь Сулеймани предрекла США «темные дни»
Зейнаб Сулеймани, дочь погибшего иранского генерала Касема Сулеймани, на похоронной церемонии в Тегеране заявила, что для США и их союзника Израиля наступил "темный день" в связи со смертью ее отца, передает Reuters.
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с чего всё началось
«Сумасшедший Трамп, не думайте, что все закончилось с мученической смертью моего отца»,— цитирует Reuters заявление Зейнаб Сулеймани на иранском государственном телевидении.Коммерсантъ01:31
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Авто
В Kia рассекретили кроссовер Kia Sonet
Как стало известно порталу NJCAR.RU, Kia Sonet будет доступен в четырех вариантах исполнения с двумя атмосферными моторами объемом 1,0 и 1,6 литра мощностью 83 и 123 л.с. соответственно, а также с наддувным 1, 0-литровым 120-сильным агрегатом и турбодизелем на 1,4 литра с отдачей 90 л.с.
Кино
Кинокритики США назвали лучший фильм 2019 года
Национальное общество кинокритиков США признало картину южнокорейского режиссера Пон Джун-хо «Паразиты» лучшим фильмом 2019 года.
Происшествия
Украинский военный погиб после подрыва на мине ВСУ в Донбассе
Грузовик с украинскими военными подорвался на мине в Донбассе, один человек погиб, еще один пострадал.
Политика
Ирак сообщит послу США о высылке американских войск
Как сообщает телеканал CNBC, глава иракского правительства проинформирует посла Соединённых Штатов о решение парламента страны выслать иностранные войска из Ирака.
Общество
Названы самые популярные породы кошек у москвичей в 2019 году
Спорт
Россиянин Большунов выиграл «Тур де Ски»
Российский лыжник Александр Большунов впервые в карьере стал победителем общего зачета многодневной гонки "Тур де Ски".
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Равшана Куркова решила последовать этому тренду и отправилась на Бали в компании совладельца одного из боксерских клубов столицы Сергея Амаряна.
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Общество
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Хоккей
Сборная России проиграла Канаде в финале МЧМ-2020
Политика
В конгрессе США хотят ограничить военные полномочия Трампа по Ирану
"На этой неделе Палата представит и проголосует по резолюции о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента в отношении Ирана", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте спикера.
Хоккей
«В МХЛ и ВХЛ — страшная коррупция». Жесткий Ларионов после поражения от Канады
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Происшествия
Солдат-срочник сбежал из части в Забайкалье
Космос
Иллюминаторы МКС укрепят нанопокрытием, разработанным в Томске
Экипаж Международной космической станции проведёт серию экспериментов, разработанных в Томском политехническом университете (ТПУ), рассказал ТАСС директор инженерной школы новых производственных технологий ТПУ Алексей Яковлев.
Футбол
Испанские СМИ: Смолов перейдёт из «Локомотива» в «Эспаньол»
Испанский футбольный клуб «Эспаньол» заинтересован в приобретении нападающего московского «Локомотива» и сборной России Фёдора Смолова.
Шоу-бизнес
Степаненко отказалась работать на Петросяна
Происшествия
В Саратовской области ищут двух девочек, сбежавших из детдома
Как уточняется на странице государственного бюджетного учреждения области "Центр психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей" в Балаково в соцсети "ВКонтакте", две воспитанницы центра самовольно ушли 2 января в 14.15 (13.15 мск).
Политика
Гуайдо сместили с поста главы парламента Венесуэлы
Новым председателем Национальной ассамблеи Венесуэлы стал Луис Парра — его избрание произошло в отсутствие Хуана Гуайдо, предшественника на посту, передает El Comercio.
Происшествия
В Москве из квартиры украли валюту и вещи на два миллиона рублей
Полиция завела дело о краже из квартиры на юго-западе Москвы 12 наручных часов, серебряных рюмок, валюты и золотой заколки на общую сумму почти 2 миллиона рублей, сообщает столичный главк МВД.
Происшествия
Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лёд
Около 30 машин рыбаков частично провалились под лёд на острове Русский во Владивостоке.
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Православные 6 января встречают Рождественский сочельник
Рожде́ственским соче́льником называют канун Рождества. Он является днём усиленного приготовления к Рождеству.
Армия и оружие
Во время атаки на военную базу в Кении погибли солдаты США
В результате атаки исламистов на военную базу Кении погибло три американских солдата, еще двое получили ранения, сообщает 5 января Reuters.
Хоккей
Фазель рассказал, что молодежный чемпионат мира-2023 пройдет в России
Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель заявил о том, что молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет в России, утверждает «Спорт-Экспресс».
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал об опасных блюдах в ресторане
Роспотребнадзор сообщил, что самыми опасными ресторанными блюдами из-за возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты, пирожные и торты с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса и студень.
Финансы
Банки продолжат отказывать гражданам в кредитах
Эксперты добавили, что основное внимание при выдаче кредита банки обращают на долговую нагрузку и кредитную историю.
Армия и оружие
В районе посольства США в Багдаде взорвалась ракета
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Опубликовано расписание рождественских богослужений в храмах Кемерова
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Экипаж Антона Шибалова выиграл первый этап ралли «Дакар»
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Недвижимость
Время делать ставки на недвижимость: ипотека в России стала доступнее
Ипотечные кредиты в России стали доступнее. Займ можно получить под 9 процентов и даже меньше.