с чего всё началось

Зейнаб Сулеймани, дочь погибшего иранского генерала Касема Сулеймани, на похоронной церемонии в Тегеране заявила, что для США и их союзника Израиля наступил "темный день" в связи со смертью ее отца, передает Reuters.

Авто В Kia рассекретили кроссовер Kia Sonet Как стало известно порталу NJCAR.RU, Kia Sonet будет доступен в четырех вариантах исполнения с двумя атмосферными моторами объемом 1,0 и 1,6 литра мощностью 83 и 123 л.с. соответственно, а также с наддувным 1, 0-литровым 120-сильным агрегатом и турбодизелем на 1,4 литра с отдачей 90 л.с.

Политика Ирак сообщит послу США о высылке американских войск Как сообщает телеканал CNBC, глава иракского правительства проинформирует посла Соединённых Штатов о решение парламента страны выслать иностранные войска из Ирака.

Спорт Россиянин Большунов выиграл «Тур де Ски» Российский лыжник Александр Большунов впервые в карьере стал победителем общего зачета многодневной гонки "Тур де Ски".

Шоу-бизнес Равшана Куркова проводит праздники с новым избранником Равшана Куркова решила последовать этому тренду и отправилась на Бали в компании совладельца одного из боксерских клубов столицы Сергея Амаряна.

Политика В конгрессе США хотят ограничить военные полномочия Трампа по Ирану "На этой неделе Палата представит и проголосует по резолюции о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента в отношении Ирана", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте спикера.

Космос Иллюминаторы МКС укрепят нанопокрытием, разработанным в Томске Экипаж Международной космической станции проведёт серию экспериментов, разработанных в Томском политехническом университете (ТПУ), рассказал ТАСС директор инженерной школы новых производственных технологий ТПУ Алексей Яковлев.

Происшествия В Саратовской области ищут двух девочек, сбежавших из детдома Как уточняется на странице государственного бюджетного учреждения области "Центр психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей" в Балаково в соцсети "ВКонтакте", две воспитанницы центра самовольно ушли 2 января в 14.15 (13.15 мск).

Политика Гуайдо сместили с поста главы парламента Венесуэлы Новым председателем Национальной ассамблеи Венесуэлы стал Луис Парра — его избрание произошло в отсутствие Хуана Гуайдо, предшественника на посту, передает El Comercio.

Происшествия В Москве из квартиры украли валюту и вещи на два миллиона рублей Полиция завела дело о краже из квартиры на юго-западе Москвы 12 наручных часов, серебряных рюмок, валюты и золотой заколки на общую сумму почти 2 миллиона рублей, сообщает столичный главк МВД.

Здоровье Роспотребнадзор рассказал об опасных блюдах в ресторане Роспотребнадзор сообщил, что самыми опасными ресторанными блюдами из-за возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты, пирожные и торты с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса и студень.