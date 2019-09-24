Общество

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецДочь Трампа показала грудь на Генассамблее ООН

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На появившихся в соцсетях и СМИ фотографиях Иванка предстала в элегантной юбке с цветочным принтом и вышивкой, стильных черных "лодочках" и голубой блузе строгого покроя. Одна беда: под блузой как будто не было нижнего белья, и пышная грудь 37-летней блондинки приковала всеобщие взгляды.
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