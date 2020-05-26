Общество
Газета.RuДочь Успенского обвинила писателя в домашнем насилии
Дочь Эдуарда Успенского Татьяна опубликовала открытое письмо против того, чтобы новую литературную премию назвали в честь ее отца, скончавшегося в 2018 году. Она назвала отца тираном и рассказала, что он избивал ее и был приверженцем секты.
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с чего всё началось
Государственная детская библиотека отказалась убирать имя Эдуарда Успенского из литературной премии, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на директора учреждения Марию Веденяпину.Дождь02:59
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«Мой папа – тиран»: дочь Успенского попросила не вручать премию имени ее отца
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ЦБ проверил устойчивость банков к шокам
Банк России на первом этапе провел стресс-тестирование на устойчивость к экономическим шокам 20 крупнейших банков, на которые приходится более 80% всех активов банковского сектора .
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Кремль не считает поправки к Конституции устаревшими
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По словам вице-премьера, до 1 июня появятся рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по работе санаторно-гостиничной сферы в условиях пандемии COVID-19.
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Первый трейлер кинокомикса «Майор Гром: Чумной доктор» выйдет 27 мая
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