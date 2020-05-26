Общество

Газета.RuГазета.RuДочь Успенского обвинила писателя в домашнем насилии

Дочь Эдуарда Успенского Татьяна опубликовала открытое письмо против того, чтобы новую литературную премию назвали в честь ее отца, скончавшегося в 2018 году. Она назвала отца тираном и рассказала, что он избивал ее и был приверженцем секты.
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с чего всё началось
Государственная детская библиотека отказалась убирать имя Эдуарда Успенского из литературной премии, сообщает
 «МБХ медиа» со ссылкой на директора учреждения Марию Веденяпину.
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Русский писатель, драматург и сценарист, автор детских книг, телеведущий. Среди популярных персонажей, придуманных им, - крокодил Гена и Чебурашка, пёс Шарик и кот Матроскин, дядя Фёдор, почтальон Печкин, Тр-тр Митя, братья Колобки, гарантийные человечки.
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