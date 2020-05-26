с чего всё началось

Дочь Эдуарда Успенского Татьяна опубликовала открытое письмо против того, чтобы новую литературную премию назвали в честь ее отца, скончавшегося в 2018 году. Она назвала отца тираном и рассказала, что он избивал ее и был приверженцем секты.

Общество Мишустин призвал россиян не планировать отдых за границей Глава российского правительства Михаил Мишустин попросил россиян не торопиться планировать поездки за рубеж из-за рисков развития пандемии, передает ТАСС. 2,9K

Наука Приматологи нашли у шимпанзе культурные различия в ловле термитов Приматологи изучили, как шимпанзе ловят термитов, с точки зрения этнографии, сообщается в Nature Human Behaviour.

Технологии Определены самые популярные игровые консоли в мире: это не PS4 и Xbox В первую очередь, аутсайдерами являются приставки Microsoft — они не попали даже в топ-5, а последняя модель Xbox One (2013 год) расположилась на пятнадцатой строчке рейтинга с менее чем пятьюдесятью миллионами проданных устройств. 1

Общество Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе. 1,3K

Экономика Накопительные пенсии с августа повысят на 9,13% Накопительные пенсии в текущем году будут повышены на 9,13%, сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР). 277

Общество Песков оценил эпидемиологическую ситуацию в России Эпидемиологическая опасность в России, связанная с коронавирусом, сохраняется, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Экономика ЦБ проверил устойчивость банков к шокам Банк России на первом этапе провел стресс-тестирование на устойчивость к экономическим шокам 20 крупнейших банков, на которые приходится более 80% всех активов банковского сектора .

Политика Кремль не считает поправки к Конституции устаревшими Глава ЦИКа Элла Памфилова говорила, что пока возможность электронного голосования по Конституции не рассматривается в регионах, кроме Москвы.

Кино Продюсер «Борна» хочет перезагрузить франшизу с новыми авторами В новом интервью продюсер серии «Борна» Фрэнк Маршалл заявил, что хотел бы перезагрузить франшизу с новыми авторами.

Футбол Арендные контракты в киевском «Динамо» будут действовать до конца сезона Киевское "Динамо" продлило сроки арендных контрактов футболистов до конца сезона-2019/20, сообщается на сайте клуба.

Энергетика Грузия договорилась с «Газпромом» о снижении цены на газ на 15% Власти Грузии пересмотрели действующий контракт с российской компанией "Газпром" и договорились о снижении цены импортируемого газа примерно на 15%.

Общество Минздрав впервые назвал число умерших из-за коронавируса медиков Минздрав ведет список медиков, которые умерли от коронавируса, в нем сейчас 101 человек. Об этом, как передает ТАСС, сообщили в ведомстве.

Экономика РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД). 31

Экономика В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока. 1,3K

Происшествия Россиянка умерла после многочисленных звонков в скорую Россиянка четырежды обращалась в скорую: первый раз — ночью 17 апреля, потом еще три раза — днем 18-го. 3