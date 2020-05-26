с чего всё началось

Дочь Эдуарда Успенского Татьяна опубликовала открытое письмо против того, чтобы новую литературную премию назвали в честь ее отца, скончавшегося в 2018 году. Она назвала отца тираном и рассказала, что он избивал ее и был приверженцем секты.

Гаджеты Представлены смартфоны Redmi 10X, Redmi 10X Pro и Redmi 10X 4G В Китае состоялась презентация двух новых смартфонов Redmi 10X и Redmi 10X Pro.

Здоровье В России резко выросла смертность трудоспособного населения В России смертность населения трудоспособного возраста за первые три месяца 2020 года уже превысила аналогичный показатель за весь период прошлого, 2019 года.

Происшествия В Москве найден мертвым генерал ФСБ В квартире на Космодамианской набережной района Замоскворечье нашли мертвым генерал-майора ФСБ Юрия Бзаева.

Общество Мишустин призвал россиян провести отпуск в России Премьер-министр России Михаил Мишустин напомнил, что ВОЗ не рекомендует отправляться на курорты даже после снятия ограничительных мер. 2,8K

Общество В России повысят накопительные пенсии В этом году накопительные пенсии в России повысят на 9,13%. Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда, поступившем в РБК.

Общество Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе. 1,3K

Политика Лавров поставил Японии жесткое условие по Курилам Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал Японии единственное условие продолжения переговоров по Курильским островам: Токио должен признать итоги Второй мировой войны. 216

Общество Власти Москвы не планируют отменять приложение «Социальный мониторинг» Действующее приложение "Социальный мониторинг" для контроля соблюдения самоизоляции заразившимися коронавирусом отменять в Москве не планируется.

Общество В Бенине освобождены захваченные пиратами российские моряки «По информации посольства России в Нигерии, 23 мая захваченные пиратами 19 апреля в территориальных водах Бенина трое российских граждан, члены экипажа контейнеровоза Tommi Ritscher -- старший помощник капитана А. Сигунов, старший механик С. Зайцев и электромеханик В. Супрун -- были освобождены»,-- сказала журналистам госпожа Захарова (цитата по ТАСС).

Экономика В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока. 934

Общество ФАС поручила проверить наличие сговоров между «Магнитом» и другими сетями в 56 регионах Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России поручила своим территориальным управлениям проверить наличие сговоров между "Магнитом" и другими сетями в 56 регионах, говорится в сообщении ведомства.

Общество В Минпросвещения рассказали о сроках проведения пробных ЕГЭ По словам министра, принятое решение провести 29 июня и 30 июня пробные экзамены позволит настроить всю систему, чтобы экзамен прошел без сбоев. 560

Экономика В ЦБ России оценили результаты стресс-тестирования банковского сектора Результаты стресс-тестирования российского банковского сектора на устойчивость к шокам на 1 апреля оказались «вполне удовлетворительными».

Авто На авторынке России появится новый бренд CheryExeed Ожидается, что первым экземпляром нового бренда станет новый ТХL. На следующий год планируется выход нового кроссовера XV. 12

Экономика Агрокомплекс Ткачева вошел в тройку крупнейших землевладельцев России Общая площадь земель под управлением "Агрокомплекса" выросла до 653 тыс. га с 649 тыс. При этом земельный банк "Русагро" снизился с 650 тыс. га до 643 тыс. га. 21

Общество Математик указал на нелогичность статистики по коронавирусу в РФ Директор по исследованиям агентства Data Insight Борис Овчинников обратил внимание, что цифра заразившихся новым коронавирусом в РФ за 25 дней четыре раза оканчивалась на «99». 1

Армия и оружие ВСУ дважды за сутки нарушили режим прекращения огня в ЛНР Луганск, 23 мая 2020, 23:08 — REGNUM Два раза украинские формирования нарушили за сутки 22 мая режим прекращения огня в ЛНР, сообщает 23 мая Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня. 12