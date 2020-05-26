Недавно Российская Государственная Детская Библиотека объявила о проведении конкурса на логотип премии имени Эдуарда Успенского. Однако Sobesednik.ru дочь писателя Татьяна Успенская призналась: она категорически против присвоения престижной премии имени её знаменитого отца.

с чего всё началось

Дочь писателя Эдуарда Успенского Татьяна призвала не присваивать новой литературной премии имя ее отца. Женщина заявила, что он не достоин такой чести, и выступила с открытым письмом.

Дочь Успенского призвала не давать литературной премии имя ее отца

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