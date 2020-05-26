Общество
ИзвестияДочь Успенского призвала не давать литературной премии имя ее отца
Дочь писателя Эдуарда Успенского Татьяна призвала не присваивать новой литературной премии имя ее отца. Женщина заявила, что он не достоин такой чести, и выступила с открытым письмом.
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с чего всё началось
Недавно Российская Государственная Детская Библиотека объявила о проведении конкурса на логотип премии имени Эдуарда Успенского. Однако Sobesednik.ru дочь писателя Татьяна Успенская призналась: она категорически против присвоения престижной премии имени её знаменитого отца.Собеседниквчера в 12:15
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«Мой папа – тиран»: дочь Успенского попросила не вручать премию имени ее отца
Собеседниквчера в 12:15
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