Шоу-бизнес

РамблерРамблерДочь Успенской нашлась после двухдневного отсутствия

К счастью, девушку удалось найти. Как ранее писал «Рамблер», Татьяне Плаксиной недавно исполнилось 30 лет. Любовь Успенская выкладывала в инстаграме фотографии с празднования юбилея и адресовала дочери немало теплых слов.
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