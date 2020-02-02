Шоу-бизнес
ИзвестияДочь Успенской обвинила мать в угрозах и насилии
Татьяна Плаксина, дочь певицы Любови Успенской, рассказала об отношениях со звездной мамой. Откровениями девушка поделилась в одной из телепередач, которая вышла в эфир 1 февраля.
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«Не трогай! Нет! Они меня силой берут»: дочь Успенской затолкали в машину и увезли к маме
Комсомольская правда18:30
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Происшествия
Самолет с неисправным шасси аварийно приземлился в Томске
Самолет Bombardier, летевший из Екатеринбурга в Томск, совершил аварийную посадку в Томске.
Происшествия
Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики
Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
Транспорт
Россия приостановила железнодорожное сообщение с Китаем
Россия из-за вспышки коронавируса с 3 февраля 2020 года приостановила движение всех пассажирских поездов в сообщении с Китаем, сообщили в РЖД.
Гаджеты
Продажи iPhone обрушились, iPhone 9 не поможет
Вспышка коронавируса в Ухане очень сильно повлияла на текущие продажи и продолжит отражаться на поставки смартфонов в обозримом будущем.
Авто
Названы основные ошибки при замене и доливе моторного масла
По мнению специалистов к "масложору" приводят высокое давление масла, превышение интервалов замены, старый воздушный фильтр, плохое масло и неблагоприятные условия.
Происшествия
Полиция следила за лондонским террористом в момент преступления
Сотрудники полиции Великобритании следили за злоумышленником, совершившим теракт на юге Лондона, в момент его нападения на людей.
Биатлон
Шевченко выиграла гонку преследования на юниорском ЧМ
Российская биатлонистка Анастасия Шевченко завоевала золотую медаль в гонке преследования в рамках чемпионата мира среди юниоров в Швейцарии.
Происшествия
Опубликовано видео расстрела известного хирурга в центре Киева
Украинские СМИ выложили видео, на котором виден момент расстрел известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.
Общество
Все школы Хабаровска эвакуируют из-за угроз
Кино
В Белоруссии начались съемки нового сезона сериала «Сваты»
Происшествия
Полицейский на Lexus попал в ДТП в Чите, ему грозит увольнение
В случае установления полицейским нарушения правил дорожного движения он будет привлечён к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения из органов внутренних дел.
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Политика
Китайский дипломат извинился после слов о коронавирусе и Холокосте
Исполняющий обязанности китайского посла в Израиле выразил надежду, что Израиль не закроет свои границы для китайцев из-за коронавируса, как Китай не закрыл двери для евреев во время Холокоста, сообщает телеканал Arutz 13.
Политика
Захарова ответила на заявление президента Эстонии о Тартуском мире
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Тартуский мирный договор 1920 года продолжает действовать.
Происшествия
На западе Бельгии на прохожих напала женщина с ножом
В центре бельгийского города Гент на западе страны на прохожих напала женщина с ножом. Об этом сообщает Het Laatste Niews.
Энергетика
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива
Россия оказалась на втором месте в Европе по дешевизне горючего, при этом наиболее низкие цены на топливо звфиксированы в Казахстане.
Общество
Число жертв коронавируса в провинции Хубэй достигло 56 человек
В провинции Хубэй, где расположен город Ухань, от коронавируса нового типа погибли уже 56 человек.
Общество
Опубликованы снимки пораженных коронавирусом легких
Общество
В двух районах Приморья введен режим ЧС из-за коронавируса
В двух граничащих с Китаем районах Приморского края из-за коронавируса введен режим чрезвычайной ситуации, сообщается на сайте правительства региона.
Общество
В России внесли коронавирус в перечень опасных заболеваний
В воскресенье, 2 февраля, правительство РФ внесло коронавирус в перечень опасных заболеваний.
Политика
Путин начал выметать чиновников за «совсем некрасивые события»
Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции.
Фигурное катание
Загитова упала во время показательного номера на ледовом шоу Слуцкой
Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступила в шоу Ирины Слуцкой на льду природного озера в парк-отеле «Доброград» во Владимирской области.
Здоровье
В Забайкалье отвергли жалобы китайца с коронавирусом на больницу
Пресс-служба правительства Забайкалья сообщила, что гражданин Китая, госпитализированный с коронавирусом, получает всю необходимую помощь.
Здоровье
От вируса 2019-nCoV скончалось свыше 300 человек
Роспотребнадзор обнародовал данные по количеству умерших от коронавируса (2019-nCoV).
Футбол
«Зенит» не стал отпускать Дзюбу в «Тоттенхэм»
Кино
Фильм «Плохие парни навсегда» стал лидером российского проката
Боевик "Плохие парни навсегда" с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом снова возглавил российский прокат, принеся 154,2 млн рублей за выходные.
Шоу-бизнес
Поклонская снялась в «голливудской фотосессии»
Депутат Госдумы Наталья Поклонская устроила себе «голливудскую» фотосессию и показала результаты своим подписчикам в Facebook.