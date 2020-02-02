Татьяна Плаксина, дочь певицы Любови Успенской, рассказала об отношениях со звездной мамой. Откровениями девушка поделилась в одной из телепередач, которая вышла в эфир 1 февраля.

Дочь Успенской обвинила мать в угрозах и насилии

Транспорт Россия приостановила железнодорожное сообщение с Китаем Россия из-за вспышки коронавируса с 3 февраля 2020 года приостановила движение всех пассажирских поездов в сообщении с Китаем, сообщили в РЖД.

Гаджеты Продажи iPhone обрушились, iPhone 9 не поможет Вспышка коронавируса в Ухане очень сильно повлияла на текущие продажи и продолжит отражаться на поставки смартфонов в обозримом будущем.

Биатлон Шевченко выиграла гонку преследования на юниорском ЧМ Российская биатлонистка Анастасия Шевченко завоевала золотую медаль в гонке преследования в рамках чемпионата мира среди юниоров в Швейцарии.

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Энергетика Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива Россия оказалась на втором месте в Европе по дешевизне горючего, при этом наиболее низкие цены на топливо звфиксированы в Казахстане.