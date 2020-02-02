Шоу-бизнес
ИзвестияДочь Успенской обвинила мать в угрозах и насилии
Татьяна Плаксина, дочь певицы Любови Успенской, рассказала об отношениях со звездной мамой. Откровениями девушка поделилась в одной из телепередач, которая вышла в эфир 1 февраля.
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«Мы не будем пить, мы ничего делать такого не будем»: Успенская обещала лечиться вместе с дочерью
Комсомольская правда12:04
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Политика
Захарова ответила на заявление президента Эстонии по Тартускому миру
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась по поводу заявления президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что советско-эстонский Тартуский договор по-прежнему действует.
Общество
Депутат Рады посоветовал пенсионерке продать пса для оплаты коммуналки
Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.
Политика
В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров
Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Авто
АвтоВАЗ собрал пилотную партию обновленного Lada Largus
По предварительной информации, 30 января с конвейера по производству автомашин на базе платформы B0 сошли первые обновленные Lada Largus из пробной партии, в частности 2 пассажирских универсала и фургон, которые пройдут дорожные испытания и оценку безопасности.
Политика
Россияне поддержали поправки в Конституцию
Большинство россиян поддержали предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки в Конституцию.
Политика
Зеленский опасается, что Иран не отдаст черные ящики сбитого Boeing
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что опасается отправлять украинских специалистов в Иран для участия в расшифровке "черных ящиков" сбитого самолета, поскольку это может стать поводом для Тегерана не отдавать самописцы.
Происшествия
В Лондоне произошел теракт, нападавший застрелен полицией
На юге Лондона полицейские застрелили человека.
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая впервые выступила на сцене спустя 25 лет
После 25-летнего перерыва певица Наталья Ветлицкая вернулась на сцену.
Транспорт
Россия приостановила пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем
Россия на фоне распространения коронавируса приостановила движение пассажирских поездов в сообщении с Китаем, говорится в заявлении РЖД.
Общество
Число жертв коронавируса выросло до 304, заражены 14380 человек
По сообщению госкомитета по вопросам здравоохранения Китая, число жертв коронавируса 2019-nCoV выросло до 304.
Кино
Британская драма «1917» получила премию BAFTA как лучший фильм
Британская киноакадемия BAFTA назвала лучшим фильмом драму «1917» о Первой мировой войне режиссера Сэма Мендеса.
Армия и оружие
Минобороны начинает эвакуацию россиян из Китая
Минобороны России начнет в понедельник эвакуацию граждан РФ из Китая, где произошла вспышка вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии.
Футбол
«Зенит» не стал отпускать Дзюбу в «Тоттенхэм»
Футбол
Три клуба РПЛ интересуются защитником «Ромы» Жезусом
Три клуба Российской премьер-лиги проявляют интерес к бразильскому защитнику итальянской «Ромы» Жуану Жезусу.
Политика
Джонсон заявит об отказе идти на уступки в торговых переговорах с ЕС
Великобритания не собирается идти на уступки в торговых переговорах с Евросоюзом, говорится в предстоящей речи премьер-министра страны Бориса Джонсона, выдержки из которой публикует британская пресса.
Здоровье
Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите
Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
Шоу-бизнес
Певица МакSим попала в больницу
Ранее помощница артистки рассказала, что МакSим прекратила концертную деятельность из-за серьёзных проблем со здоровьем, связанных с аварией, в которую попала певица в апреле 2019 года.
Происшествия
Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики
Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
Теннис
Новак Джокович в восьмой раз стал победителем Australian Open
Сербский теннисист Новак Джокович в восьмой раз выиграл турнир Большого шлема Australian Open. Турнир завершился 2 февраля в Мельбурне.
Общество
В РФ вступили в силу новые правила увольнения
Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
Игры
CD Projekt RED не планирует выпускать VR-версию Cyberpunk 2077
Джон Мамайс из CD Projekt RED заявил, что создатели Cyberpunk 2077 решили отказаться от разработки VR-версии игры.
Политика
В СПЧ назвали противоречащим Конституции упоминание бога в преамбуле
Упоминание бога в преамбуле Конституции России противоречит действующей норме основного закона, заявила заместитель председателя Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России, член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Ирина Киркора.
Футбол
Испанские болельщики оценили дебют Смолова в «Сельте»
В общем, фанаты команды из Виго положительно оценили дебют россиянина. Ранее экс-игрок "Сельты" Александр Мостовой оценил дебют Смолова.
Политика
Лукашенко рассказал Помпео об особенностях белорусской диктатуры
Политика
Песков объяснил отставку главы Чувашии Игнатьева
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал отставку главы Чувашии Михаила Игнатьева.
Экономика
Дедолларизация российского экспорта в Китай приостановилась
Экспорта в евро все равно больше Еще в начале 2018 года российские экспортеры в Китай получали почти 88% выручки в долларах и лишь 0,7% в евро.