Шоу-бизнес

ИзвестияИзвестияДочь Успенской обвинила мать в угрозах и насилии

Татьяна Плаксина, дочь певицы Любови Успенской, рассказала об отношениях со звездной мамой. Откровениями девушка поделилась в одной из телепередач, которая вышла в эфир 1 февраля.
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Миллионер Александр Плаксин отказался помогать своей дочери от Успенской

Актуальные Новости13:15

Смена веры, физическое насилие и запрещенные вещества: подробности скандальной программы с дочерью Успенской

StarHit.ru09:21

«Мы не будем пить, мы ничего делать такого не будем»: Успенская обещала лечиться вместе с дочерью

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«Она выпивает»: Дана Борисова прокомментировала скандал с Любовью Успенской

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Успенская обвинила телевизионщиков в похищении больной дочери

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Пригожин поддержал Успенскую в методах воспитания дочери

News.ru16:01

«Я от твоей мамы»: Успенская могла организовать похищение собственной дочери

Телепрограмма13:30
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Политика

Захарова ответила на заявление президента Эстонии по Тартускому миру

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась по поводу заявления президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что советско-эстонский Тартуский договор по-прежнему действует.
Газета.Ru 17:01
Общество

Депутат Рады посоветовал пенсионерке продать пса для оплаты коммуналки

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.
Российская газета вчера в 14:48
Политика

В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
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Хоккей

Хоккей с шайбой: «Адмирал» победил «Салават Юлаев»

ДВ-РОСС 04:47
Авто

АвтоВАЗ собрал пилотную партию обновленного Lada Largus

По предварительной информации, 30 января с конвейера по производству автомашин на базе платформы B0 сошли первые обновленные Lada Largus из пробной партии, в частности 2 пассажирских универсала и фургон, которые пройдут дорожные испытания и оценку безопасности.
32CARS.ru вчера в 06:57
Политика

Россияне поддержали поправки в Конституцию

Большинство россиян поддержали предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки в Конституцию.
Lenta.ru 17:47
Политика

Зеленский опасается, что Иран не отдаст черные ящики сбитого Boeing

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что опасается отправлять украинских специалистов в Иран для участия в расшифровке "черных ящиков" сбитого самолета, поскольку это может стать поводом для Тегерана не отдавать самописцы.
РИА Новости 14:09
Происшествия

В Лондоне произошел теракт, нападавший застрелен полицией

На юге Лондона полицейские застрелили человека.
Российская газета 10:36
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая впервые выступила на сцене спустя 25 лет

После 25-летнего перерыва певица Наталья Ветлицкая вернулась на сцену.
Газета.Ru 31 января в 16:59
Транспорт

Россия приостановила пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем

Россия на фоне распространения коронавируса приостановила движение пассажирских поездов в сообщении с Китаем, говорится в заявлении РЖД.
РБК 15:16
Общество

Число жертв коронавируса выросло до 304, заражены 14380 человек

По сообщению госкомитета по вопросам здравоохранения Китая, число жертв коронавируса 2019-nCoV выросло до 304.
Вести.Ru вчера в 20:12
Кино

Британская драма «1917» получила премию BAFTA как лучший фильм

Британская киноакадемия BAFTA назвала лучшим фильмом драму «1917» о Первой мировой войне режиссера Сэма Мендеса.
РБК 17:14
Армия и оружие

Минобороны начинает эвакуацию россиян из Китая

Минобороны России начнет в понедельник эвакуацию граждан РФ из Китая, где произошла вспышка вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии.
ТАСС 16:02
Футбол

«Зенит» не стал отпускать Дзюбу в «Тоттенхэм»

NewInform 13:25
Футбол

Три клуба РПЛ интересуются защитником «Ромы» Жезусом

Три клуба Российской премьер-лиги проявляют интерес к бразильскому защитнику итальянской «Ромы» Жуану Жезусу.
News.ru 12:48
Политика

Джонсон заявит об отказе идти на уступки в торговых переговорах с ЕС

Великобритания не собирается идти на уступки в торговых переговорах с Евросоюзом, говорится в предстоящей речи премьер-министра страны Бориса Джонсона, выдержки из которой публикует британская пресса.
Известия вчера в 20:19
Здоровье

Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите

Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
Газета.Ru 06:29
Шоу-бизнес

Певица МакSим попала в больницу

Ранее помощница артистки рассказала, что МакSим прекратила концертную деятельность из-за серьёзных проблем со здоровьем, связанных с аварией, в которую попала певица в апреле 2019 года.
Life.ru 13:53
Общество

Гендиректору телеканала «Дождь» диагностировали рак груди

Lenta.ru 11:40
Происшествия

Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики

Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
Вести.Ru 03:40
Теннис

Новак Джокович в восьмой раз стал победителем Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович в восьмой раз выиграл турнир Большого шлема Australian Open. Турнир завершился 2 февраля в Мельбурне.
Телеканал RTVI 08:00
Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
REGNUM 31 января в 21:02
Игры

CD Projekt RED не планирует выпускать VR-версию Cyberpunk 2077

Джон Мамайс из CD Projekt RED заявил, что создатели Cyberpunk 2077 решили отказаться от разработки VR-версии игры.
CyberSport.ru 07:42
Политика

В СПЧ назвали противоречащим Конституции упоминание бога в преамбуле

Упоминание бога в преамбуле Конституции России противоречит действующей норме основного закона, заявила заместитель председателя Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России, член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Ирина Киркора.
Газета.Ru 07:35
Хоккей

Гол Кузнецова не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Питтсбургом»

Газета.Ru 15:09
Футбол

Испанские болельщики оценили дебют Смолова в «Сельте»

В общем, фанаты команды из Виго положительно оценили дебют россиянина. Ранее экс-игрок "Сельты" Александр Мостовой оценил дебют Смолова.
Газета.Ru вчера в 20:25
Политика

Лукашенко рассказал Помпео об особенностях белорусской диктатуры

Профиль вчера в 06:06
Политика

Песков объяснил отставку главы Чувашии Игнатьева

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал отставку главы Чувашии Михаила Игнатьева.
РИА Новости 06:11
Музыка

Лепс прокомментировал сообщения об участии Панайотова в Евровидении

РИА Новости 09:44
Экономика

Дедолларизация российского экспорта в Китай приостановилась

Экспорта в евро все равно больше Еще в начале 2018 года российские экспортеры в Китай получали почти 88% выручки в долларах и лишь 0,7% в евро.
РБК 17:00
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Любовь Успенская
Певица
Советская, российская и американская певица, исполнительница городских романсов и русского шансона. Многократная обладательница премии «Шансон года».
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