Шоу-бизнес

ИзвестияИзвестияДочь Успенской обвинила мать в угрозах и насилии

Татьяна Плаксина, дочь певицы Любови Успенской, рассказала об отношениях со звездной мамой. Откровениями девушка поделилась в одной из телепередач, которая вышла в эфир 1 февраля.
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