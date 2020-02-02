Шоу-бизнес
ИзвестияДочь Успенской обвинила мать в угрозах и насилии
Татьяна Плаксина, дочь певицы Любови Успенской, рассказала об отношениях со звездной мамой. Откровениями девушка поделилась в одной из телепередач, которая вышла в эфир 1 февраля.
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«Не трогай! Нет! Они меня силой берут»: дочь Успенской затолкали в машину и увезли к маме
Комсомольская правда18:30
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Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая впервые вышла на сцену после 25-летнего перерыва
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Опубликовано видео расстрела известного хирурга в центре Киева
Украинские СМИ выложили видео, на котором виден момент расстрел известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.
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Саакашвили предсказал распад Украины на пять частей
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Отец Нурмагомедова дал совет Александру Емельяненко
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова, в интервью YouTube-каналу FIGHT NIGHTS GLOBAL TV дал совет бойцу Александру Емельяненко.
Киберспорт
Zayac покинул основной состав NAVI. Его временно заменит CemaTheSlayer
Бакыт «Zayac» Эмилжанов покинул основной состав NAVI. Zayac выступал за NAVI с апреля 2019 года.
Культура
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Эксклюзивно для интерактивного ТВ и онлайн-кинотеатра Wink «Кураж-Бамбей» переведет и озвучит пакет из 20 кинофильмов, которые будут доступны в специальном именном разделе.
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Захарова ответила на заявление президента Эстонии о Тартуском мире
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Тартуский мирный договор 1920 года продолжает действовать.
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Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич высоко оценил своего экс-партнера по московской команде Вагнера Лава.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае выросло до 361 человека
Общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 17205 человек, 361 человек скончался, сообщили в государственном комитете по вопросам здравоохранения КНР.
Шоу-бизнес
Дима Билан провел экскурсию по своему роскошному новому особняку
Билан пока не назвал точное местоположение особняка.
Религия
В Черногории проходит самое массовое шествие в защиту Сербской церкви
В Подгорице проходит самое массовое до сих пор шествие и молебен в защиту Сербской православной церкви.
Происшествия
В Лондоне произошел теракт, нападавший застрелен полицией
Происшествия
Смертельное ДТП в Москве попало на видео
Камера наблюдения сняла момент ДТП на улице Свободы в Москве, в результате которого погибли два человека.
Общество
С 1 февраля в России отменили более тысячи советских законов
Два акта датированы 1917 годом. В конце 2019 года Минюст представил к отмене более 3,7 тысячи актов СССР и около 1300 актов РФ и РСФСР.
Хоккей
Финский вратарь совершил «сейв скорпиона» в матче НХЛ
Политика
Помпео заявил о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%
«США готовы продавать Белоруссии энергоресурсы в необходимых объемах по рыночным ценам», — цитирует слова Помпео «Интерфакс».
Игры
Фанат разработал концепт карты GTA 6 с городами из всех частей серии
Фанат Grand Theft Auto продумал концепт карты для GTA 6. На ней он разместил все города из предыдущих игр серии.
Общество
Все школы Хабаровска эвакуируют из-за сообщений об угрозах
Все школы Хабаровска эвакуируют из-за поступивших сообщений об угрозах распространения в зданиях нервно-паралитического газа.
Футбол
Томас Цорн: «Должны были взять опорника. Сделка сорвалась в последний момент»
Эксклюзивное интервью генерального директора «Спартака» Соболев нужен «Спартаку»: команда Тедеско преобразится в атаке Даже сам Соболев не знал о переговорах — Сделка по приобретению нападающего «Крыльев Советов» Соболева прошла в тишине.
Шоу-бизнес
Елена Ханга назвала размер своей пенсии
Шоу-бизнес
Поклонская опубликовала фото с «голливудской» фотосессии
Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская опубликовала снимки со своей "голливудской" фотосессии в Facebook.
Политика
Поправки в Конституцию поддержали свыше 90% россиян
Свыше 90% россиян считают нужными поправки в Конституцию.
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Президент, верховный главнокомандующий России Владимир Путин дал приказ эвакуировать на родину на военных самолётах россиян, которые сейчас находятся в Китае.
Политика
Трамп обвинил Блумберга в желании казаться выше ростом
Президент США Дональд Трамп обвинил бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга в желании скрыть свой настоящий рост, об этом 2 февраля сообщает Fox News.
Происшествия
Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян
Генеральная прокуратура России обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, что повлечет за собой прекращение уголовного преследования.
Происшествия
Росгвардия прокомментировала нападение боксеров
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин подтвердил нападение боксеров на сотрудников ведомства, сообщает РИА Новости.
Кино
Режиссёр «Сайлент Хилла» снимет новый фильм по игровой франшизе
Хоккей
В матче НХЛ между «Калгари» и «Эдмонтоном» произошла драка вратарей
Голкипер «Калгари Флэймз» Кэм Тальбо подрался с вратарём «Эдмонтон Ойлерз» Майком Смитом во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Происшествия