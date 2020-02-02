Татьяна Плаксина, дочь певицы Любови Успенской, рассказала об отношениях со звездной мамой. Откровениями девушка поделилась в одной из телепередач, которая вышла в эфир 1 февраля.

Дочь Успенской обвинила мать в угрозах и насилии

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