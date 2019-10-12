Шоу-бизнес

Газета КемероваГазета КемероваДочь Заворотнюк объяснила молчание семьи по поводу здоровья актрисы

Анна, дочь Анастасии Заворотнюк, объяснила молчание семьи по поводу здоровья актрисы. По словам девушки, семья не желает «хайповать» на этой теме. Один из комментаторов в Instagram Анны посчитал, что молчанием родные актрисы пытаются создать ажиотаж.
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