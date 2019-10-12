Анна, дочь Анастасии Заворотнюк, объяснила молчание семьи по поводу здоровья актрисы. По словам девушки, семья не желает «хайповать» на этой теме. Один из комментаторов в Instagram Анны посчитал, что молчанием родные актрисы пытаются создать ажиотаж.

Происшествия Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подозревают в уголовном преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и хищением бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей.

Армия и оружие Путин: Россия создаст способные преодолеть любую систему ПРО комплексы Президент России Владимир Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky Nеws Arabia заявил, что российская сторона намерена разработать ударные комплексы, которые преодолеют любую систему противоракетной обороны.

Политика Захарова раскритиковала заявление Латвии о салюте в Москве Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала позицию латвийского МИД, назвавшего праздничный салют в Москве 13 октября по случаю освобождения Риги от фашистских захватчиков неприемлемым.

Здоровье Прокуратура предложила запретить больным ВИЧ и гепатитом служить в ней В Генпрокуратуре подготовили проект постановления правительства о внесении изменений в перечень заболеваний, препятствующих поступлению на службу в органы прокуратуры и исполнению служебных обязанностей прокурорского работника.