Шоу-бизнес
Газета КемероваДочь Заворотнюк объяснила молчание семьи по поводу здоровья актрисы
Анна, дочь Анастасии Заворотнюк, объяснила молчание семьи по поводу здоровья актрисы. По словам девушки, семья не желает «хайповать» на этой теме. Один из комментаторов в Instagram Анны посчитал, что молчанием родные актрисы пытаются создать ажиотаж.
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Дочь Заворотнюк объяснила, почему не рассказывает о здоровье мамы на телевидении
Телепрограммавчера в 23:06
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Происшествия
Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии
Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подозревают в уголовном преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и хищением бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей.
Политика
Зеленский: поведение Порошенко шокирует Европу
Поведение Порошенко шокирует европейских руководителей, заявил Зеленский на видео, опубликованном Офисом президента Украины.
Армия и оружие
Путин: Россия создаст способные преодолеть любую систему ПРО комплексы
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky Nеws Arabia заявил, что российская сторона намерена разработать ударные комплексы, которые преодолеют любую систему противоракетной обороны.
Теннис
Медведев победил Циципаса и вышел в финал турнира в Шанхае
Российский теннисист Даниил Медведев пробился в финал турнира серии "Мастерс" в Шанхае, призовой фонд которого составляет почти 7,5 миллиона долларов.
Происшествия
Два россиянина находились на борту разбившегося Ан-72 в Конго
На борту грузового военного самолета Ан-72, разбившегося накануне на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), находились два гражданина России.
Театры
В Казани ведущий актер ТЮЗа умер во время спектакля
Политика
Захарова раскритиковала заявление Латвии о салюте в Москве
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала позицию латвийского МИД, назвавшего праздничный салют в Москве 13 октября по случаю освобождения Риги от фашистских захватчиков неприемлемым.
Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21
Здоровье
Прокуратура предложила запретить больным ВИЧ и гепатитом служить в ней
В Генпрокуратуре подготовили проект постановления правительства о внесении изменений в перечень заболеваний, препятствующих поступлению на службу в органы прокуратуры и исполнению служебных обязанностей прокурорского работника.
Футбол
Кепа рассказал, что хотел бы вернуться в «Атлетик»
Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага, являющийся воспитанником «Атлетика», хотел бы вернуться в баскский клуб.
Здоровье
Врачи-онкологи: Мы не имеем права лишать человека полноценной жизни
Пациентам оказывается психосоциальная поддержка, бытовая и физическая реабилитация, постоперационная реабилитация, людей учат жить со своим диагнозом, причем жить полноценно.
Происшествия
Безопасные подходы к школам проверят после убийства девочки в Саратове
Отмечается, что поручение о создании комиссий отдал губернатор Валерий Радаев.
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове назвал мотив преступления
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Спорт
Кипчоге первым в истории пробежал марафон быстрее, чем за два часа
Кениец Элиуд Кипчоге первым в истории легкой атлетики выбежал из двух часов на марафонской дистанции, которая составляет 42 километра 195 метров.
Здоровье
В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами
Кино
«Джокер» собрал более миллиарда рублей в российском прокате
Общество
На дне Чудского озера найден фундамент церкви времен Ледового побоища
Группа ученых обнаружила на дне Чудского озера в Псковской области фундамент церкви XV века.
Происшествия
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии
Происшествия
Семь человек пострадали в ДТП с автобусом и цементовозом в Ленобласти
Семь человек, включая десятилетнего ребенка, получили ранения в ДТП на 119 километре трассы «Кола» в Ленинградской области.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк венчалась с Петром Чернышевым 11 лет назад
Менее суток назад в профиле актрисы от имени семьи сообщили, что будут вести борьбу против лжи и травли в СМИ.
Наука
Физики опять допустили существование кротовых нор
Британские и американские физики провели исследование возможности существования кротовых нор, по которым можно перемещаться по Вселенной за более короткий промежуток времени.
Происшествия
Опоздавший на самолет пассажир устроил погром в Шереметьево
Армия и оружие
Боевики взорвали две бомбы на маршруте военной полиции России в Сирии
В провинции Деръа на юге Сирии боевики взорвали две бомбы с разницей в 20 минут на маршруте патрулирования военной полиции РФ.