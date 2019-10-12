Шоу-бизнес
Lenta.ruДочь Заворотнюк объяснила отказ от общения с журналистами
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала, что семья не общается с журналистами, так как не желает «хайповать» на состоянии здоровья артистки, передает РИА Новости.
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Общество
В Японии из-за тайфуна без света остались 45 тысяч домов
В префектуре Тиба, уже пострадавшей от сильного тайфуна в сентябре, без света остались 12 тысяч домов, передает РИА Новости Японской столицы тайфун достигнет в ночь с субботы на воскресенье.
Вести.Ru вчера в 21:15
Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21
Вести.Ru вчера в 21:25
Происшествия
Мать подозреваемого в убийстве девочки из Саратова вступилась за сына
Мать подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Ольга Туватина рассказала о своем сыне Михаиле.
РИА Новости вчера в 17:31
Политика
Пресс-секретарь Зеленского вновь толкнула журналиста
Газета.Ru 04:57
Авто
На автомобили из «Кортежа» Путина поступили сотни заказов
Более 600 заказов поступило на российские автомобили бренда Aurus, известного также под проектным названием «Кортеж», сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Lenta.ru вчера в 09:31
Происшествия
Катер с людьми затонул в Хабаровском крае
Катер, на борту которого, по предварительным данным, были три человека, затонул в Хабаровском крае.
RT на русском 03:26
Армия и оружие
В ЛНР заявили об обнаружении ЗРК «Бук» на позициях ВСУ
RT на русском вчера в 15:04
Кино
Фею в новой «Золушке» сыграет темнокожий гей
Американский темнокожий актер, открытый гомосексуалист Билли Портер сыграет фею-крестную в новом мюзикле «Золушка».
Культуромания вчера в 09:41
Кино
Marvel может снять женское супергеройское кино
Киностудия Marvel Studios намерена снять фильм о супергероях, в котором все роли будут принадлежать женщинам.
Газета.Ru 10 октября в 02:55
Футбол
Защитник «Ростова» запустил новый челлендж в Instagram
Спорт-Экспресс 03:10
Армия и оружие
СМИ: турецкие войска установили контроль над 20 населенными пунктами на севере Сирии
Авиация и артиллерия турецких войск наносят сейчас интенсивные удары по пограничному городу Рас-эль-Айн, где обороняются бойцы курдских "Сил народной самообороны", входящих в состав коалиции "Силы демократической Сирии".
ТАСС 05:18
Технологии
Visa и MasterCard вышли из криптовалютного проекта Facebook
Из проекта Facebook по созданию собственной криптовалюты Libra Association вышли Visa, MasterCard, Stripe и EBay, передает CNBC со ссылкой на заявления компаний.
РБК вчера в 23:28
Кино
Умер американский актер Роберт Форстер
В 1997 году номинировался на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Джеки Браун».
МИР 24 03:17
Технологии
Опубликовано видео экстремальных испытаний АК-201
РИА Новости 10 октября в 07:25
Происшествия
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии
Российская газета вчера в 16:32
Происшествия
В Красном море взорвали иранский танкер
В Красном море на иранском танкере произошли взрывы и вспыхнул пожар, сообщило иранское издание ISNA.
Коммерсантъ вчера в 02:57
Политика
Додон пока не подарил Путину обещанное вино
Президент Молдавии Игорь Додон пока не подарил своему российскому коллеге Владимиру Путину вино, которое обещал ему в честь его Дня рождения.
Rambler News Service вчера в 16:02
Наука
Электрохимия на службе у фотоники: как углеродные нанотрубоки управляют лазерными импульсами
Результаты опубликованы в престижном международном журнале Nano Letters.
Naked Science 10 октября в 04:59
Происшествия
В Москве задержан сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов
Полиция задержала сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального (ФБК) Руслана Шаведдинова, сообщил директор ФБК Иван Жданов в твиттере.
Интерфакс вчера в 18:29
Армия и оружие
Турецкая армия обстреляла базу американского спецназа
Евразия Daily вчера в 19:33
Политика
В Ашхабаде состоится саммит глав государств СНГ
Turkmenportal 10 октября в 06:31
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк выступила с официальным заявлением
Вчера группа неравнодушных людей создала официальный аккаунт в Инстаграме в поддержку Анастасии.
7Дней.ру вчера в 08:00
Единоборства
Стивен Сигал показал несколько приемов Александру Емельяненко
Совместная тренировка прошла в рамках Международного фестиваля айкидо. Сигал показал спортсмену несколько приемов и дал ряд советов.
Газета.Ru вчера в 10:49
Происшествия
Большинство россиян поддержали возвращение смертной казни
Около 80% опрошенных пользователей одной из социальных сетей выступили за возвращение смертной казни для убийц детей и педофилов.
Газета.Ru 01:59
Происшествия
В Пензенской области КамАЗ насмерть сбил двух человек
РБК вчера в 20:51
Политика
Володин передал Эрдогану на встрече в Стамбуле приветствие от Путина
Народные новости 00:10
Авто
Опубликованы первые фото Lada Vesta с вариатором
Первую «живую» фотографию новинки опубликовала «Российская газета». Как оказалось, «Весту» с вариатором легко распознать и внешне.
Автоновости дня 04:57
Армия и оружие
ВСУ несут большие потери, нацисты активизируются не только на Донбассе, а в нацгвардии назревает бунт: сводка
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшую неделю по итогам сегодняшнего брифинга заместителя командующего оперативным командованием Республики Эдуарда Басурина.
Rusvesna.su вчера в 08:39
Происшествия
Два россиянина находились на борту разбившегося Ан-72 в Конго
На борту грузового военного самолета Ан-72, разбившегося накануне на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), находились два гражданина России.
Известия 05:11