Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала, что семья не общается с журналистами, так как не желает «хайповать» на состоянии здоровья артистки, передает РИА Новости.

Дочь Заворотнюк объяснила отказ от общения с журналистами

Общество В Японии из-за тайфуна без света остались 45 тысяч домов В префектуре Тиба, уже пострадавшей от сильного тайфуна в сентябре, без света остались 12 тысяч домов, передает РИА Новости Японской столицы тайфун достигнет в ночь с субботы на воскресенье.

Происшествия Мать подозреваемого в убийстве девочки из Саратова вступилась за сына Мать подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Ольга Туватина рассказала о своем сыне Михаиле.

Авто На автомобили из «Кортежа» Путина поступили сотни заказов Более 600 заказов поступило на российские автомобили бренда Aurus, известного также под проектным названием «Кортеж», сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Происшествия Катер с людьми затонул в Хабаровском крае Катер, на борту которого, по предварительным данным, были три человека, затонул в Хабаровском крае.

Кино Фею в новой «Золушке» сыграет темнокожий гей Американский темнокожий актер, открытый гомосексуалист Билли Портер сыграет фею-крестную в новом мюзикле «Золушка».

Кино Marvel может снять женское супергеройское кино Киностудия Marvel Studios намерена снять фильм о супергероях, в котором все роли будут принадлежать женщинам.

Армия и оружие СМИ: турецкие войска установили контроль над 20 населенными пунктами на севере Сирии Авиация и артиллерия турецких войск наносят сейчас интенсивные удары по пограничному городу Рас-эль-Айн, где обороняются бойцы курдских "Сил народной самообороны", входящих в состав коалиции "Силы демократической Сирии".

Технологии Visa и MasterCard вышли из криптовалютного проекта Facebook Из проекта Facebook по созданию собственной криптовалюты Libra Association вышли Visa, MasterCard, Stripe и EBay, передает CNBC со ссылкой на заявления компаний.

Кино Умер американский актер Роберт Форстер В 1997 году номинировался на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Джеки Браун».

Происшествия В Красном море взорвали иранский танкер В Красном море на иранском танкере произошли взрывы и вспыхнул пожар, сообщило иранское издание ISNA.

Политика Додон пока не подарил Путину обещанное вино Президент Молдавии Игорь Додон пока не подарил своему российскому коллеге Владимиру Путину вино, которое обещал ему в честь его Дня рождения.

Происшествия В Москве задержан сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов Полиция задержала сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального (ФБК) Руслана Шаведдинова, сообщил директор ФБК Иван Жданов в твиттере.

Шоу-бизнес Дочь Анастасии Заворотнюк выступила с официальным заявлением Вчера группа неравнодушных людей создала официальный аккаунт в Инстаграме в поддержку Анастасии.

Единоборства Стивен Сигал показал несколько приемов Александру Емельяненко Совместная тренировка прошла в рамках Международного фестиваля айкидо. Сигал показал спортсмену несколько приемов и дал ряд советов.

Происшествия Большинство россиян поддержали возвращение смертной казни Около 80% опрошенных пользователей одной из социальных сетей выступили за возвращение смертной казни для убийц детей и педофилов.

Авто Опубликованы первые фото Lada Vesta с вариатором Первую «живую» фотографию новинки опубликовала «Российская газета». Как оказалось, «Весту» с вариатором легко распознать и внешне.

Армия и оружие ВСУ несут большие потери, нацисты активизируются не только на Донбассе, а в нацгвардии назревает бунт: сводка «Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшую неделю по итогам сегодняшнего брифинга заместителя командующего оперативным командованием Республики Эдуарда Басурина.