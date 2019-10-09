Шоу-бизнес
ИзвестияДочь Заворотнюк объяснила отказ семьи общаться с журналистами
Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк — Анна — рассказала, что ее семью не интересует «хайп», поэтому они не общаются с журналистами по поводу состояния здоровья артистки. Об этом она написала в Instagram в субботу, 12 октября.
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Дочь Заворотнюк объяснила, почему не рассказывает о здоровье мамы на телевидении
Телепрограммавчера в 23:06
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Армия и оружие
Путин: Россия создаст способные преодолеть любую систему ПРО комплексы
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky Nеws Arabia заявил, что российская сторона намерена разработать ударные комплексы, которые преодолеют любую систему противоракетной обороны.
RT на русском 06:34
Шоу-бизнес
37-летняя телеведущая Ольга Ушакова объявила о четвертой беременности
Ольга решила рассказать о том, что скоро станет мамой в четвертый раз, потому что об этом начали догадываться ее поклонники.
Woman.ru 04:28
Происшествия
Песков ответил на вопрос о возвращении смертной казни
Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова спросили о возможности возвращения в стране смертной казни, передает ТАСС.
Газета.Ru 08:14
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк опровергла новости о ее состоянии
Родственники актрисы Анастасии Заворотнюк опубликовали опровержение некоторых новостей о ее состоянии, а также обнародовали фото преследующих ее семью папарацци.
Lenta.ru вчера в 12:06
Происшествия
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии
Российская газета вчера в 16:32
Происшествия
Дело о хищении 330 миллионов рублей у Роскосмоса направлено в суд
Направлено в суд уголовное дело о хищении порядка 330 миллионов рублей у Роскосмоса.
Вести.Ru 07:53
Происшествия
Челябинский экс-губернатор Дубровский стал фигурантом уголовного дела
Бывший челябинский губернатор Борис Дубровский стал фигурантом уголовного дела. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на его адвоката Игоря Трунова.
REGNUM вчера в 15:37
Экономика
Акции «Яндекса» упали более чем на 10%
Стоимость акций компании «Яндекс» упала более чем на 10%. По данным Московской биржи, на 15:44 она снизилась до 2076 руб. (на 10,79%).
Коммерсантъ вчера в 09:19
Политика
Элладская церковь признала право Варфоломея предоставлять автокефалию
Элладская церковь признала право патриарха Константинопольского Варфоломея предоставлять автокефалию, сообщил по окончании архиерейского собора митрополит Яннинский Максим РИА Новости.
РИА Новости 07:39
Происшествия
Как Усэйн Болт стал участником массовой драки в ночном клубе Лондона
Легендарный спринтер Усэйн Болт стал участником массовой драки возле элитного ночного клуба в Лондоне, где он развлекался на вечеринке звезд самого популярного британского телевизионного шоу на данный момент - Love Island (аналог российского "Дом-2").
Газета.Ru 07:29
Происшествия
Умер отдыхавший в «Артеке» российский школьник
По факту смерти 12-летнего мальчика из Петербурга, отдыхавшего в международном детском центре «Артек», возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).
Lenta.ru 07:08
Происшествия
Власти Японии рекомендовали 9 млн человек эвакуироваться из-за тайфуна
В Японии более 9 млн человек рекомендовано эвакуироваться из-за тайфуна «Хагибис», сообщает NHK.
РБК 08:03
Общество
Forbes составил рейтинг самых перспективных городов России
Журнал Forbes составил топ-10 российских городов, добившихся заметных результатов в урбанистике, культуре и качестве жизни за последние 10 лет.
Известия вчера в 08:55
Происшествия
Опоздавший на самолет пассажир устроил погром в Шереметьево
Известия вчера в 15:17
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове назвал мотив преступления
RuNews24.ru вчера в 05:12
Армия и оружие
В ЛНР заявили об обнаружении ЗРК «Бук» на позициях ВСУ
RT на русском вчера в 15:04
Происшествия
Предполагаемого убийцу Лизы Киселевой вывезли из Саратова
Радио Комсомольская правда 06:15
Экономика
Выпуск криптовалюты от Telegram в США приостановили
«Наши чрезвычайные действия сегодня направлены на то, чтобы помешать Telegram наводнить рынки США цифровыми токенами, которые, как мы считаем, были проданы незаконно», — заявила сопредседатель отдела правоприменения SEC Стефани Авакян.
Lenta.ru 02:22
Шоу-бизнес
В инстаграме Заворотнюк появились новые фото
На странице в инстраграме актрисы Анастасии Заворотнюк появились новые фото.
Газета.Ru 08:23
Авто
Эксперты установили реальный срок службы зимней резины
Автоновости дня 04:23
Футбол
Алекс Крал назвал «исторической» победу Чехии над Англией
Чешский хавбек московского футбольного клуба «Спартак» Алекс Крал считает исторической победу национальной сборной своей страны над командой Англии в матче седьмого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
REGNUM 04:30
Спорт
Кипчоге первым в истории пробежал марафон быстрее, чем за два часа
Кениец Элиуд Кипчоге первым в истории легкой атлетики выбежал из двух часов на марафонской дистанции, которая составляет 42 километра 195 метров.
РИА Новости 04:27
Общество
На дне Чудского озера найден фундамент церкви времен Ледового побоища
Группа ученых обнаружила на дне Чудского озера в Псковской области фундамент церкви XV века.
Российская газета 09 октября в 11:42
Кино
«Джокер» собрал более миллиарда рублей в российском прокате
iReactor вчера в 19:53
Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21
Вести.Ru вчера в 21:25
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян опубликовала фото с крещения в Армении
Звезда успела принять крещение, а в Инстаграме поделилась фотографиями с таинства. Поездка Ким Кардашьян с детьми в Армению закончилась.
Woman.ru вчера в 02:09
Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости вчера в 07:15
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погодной аномалии в России
Температура воздуха в России в октябре превышает климатическую норму на несколько градусов, особенно эта погодная аномалия проявляется в азиатской части страны.
Известия вчера в 21:05
Теннис
Медведев победил Циципаса и вышел в финал турнира в Шанхае
Российский теннисист Даниил Медведев пробился в финал турнира серии "Мастерс" в Шанхае, призовой фонд которого составляет почти 7,5 миллиона долларов.
РИА Новости 06:29
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