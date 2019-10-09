Шоу-бизнес

ИзвестияИзвестияДочь Заворотнюк объяснила отказ семьи общаться с журналистами

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк — Анна — рассказала, что ее семью не интересует «хайп», поэтому они не общаются с журналистами по поводу состояния здоровья артистки. Об этом она написала в Instagram в субботу, 12 октября.
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Два человека погибли в Токио из-за тайфуна «Хагибис»

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В публикации утверждается, что последние сообщения СМИ о состоянии актрисы не соответствуют действительности.
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Зеленский: поведение Порошенко шокирует Европу

Поведение Порошенко шокирует европейских руководителей, заявил Зеленский на видео, опубликованном Офисом президента Украины.
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В Нью-Йорке четыре человека погибли при стрельбе

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Избивавшего заключенного начальника колонии уволят

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Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии

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Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице

В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
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Путин пошутил про вмешательство в выборы США

Президент Владимир Путин пошутил, что предположение корреспондента RT о переизбрании Дональда Трампа на должность главы США приведёт к новым разговорам о вмешательстве России в американские выборы.
News.ru 07:15
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Элладская церковь признала право Варфоломея предоставлять автокефалию

«Решение собора говорит, что он признаёт право вселенского патриарха предоставлять автокефалию и право блаженнейшего архиепископа поминать (главу неканонической церкви Украины Епифания)», — приводит РИА Новости слова митрополита.
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Происшествия

Под Нижним мотоциклист погиб во время следственного эксперимента

АиФ Нижний Новгород 08:58
Шоу-бизнес

В Instagram Заворотнюк появилось новое фото

В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в Instagram появилась новая фотография – в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
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МИД Латвии выступил против салюта в Москве в честь освобождения Риги

МИД Латвии выступил против проведения в Москве праздничного салюта, посвященного 75-летию освобождения Риги советскими войсками от немецкой оккупации.
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Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21

После продолжительного лечения скончалась одна из раненых педагогов. Трагедия в керченском колледже произошла 17 октября прошлого года.
Вести.Ru вчера в 21:25
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AliExpress открывает в России интернет-магазин электроники Molnia

Китайский онлайн-ретейлер AliExpress запускает интернет-магазин Molnia, который будет ориентирован на российских покупателей.
МонаВиста вчера в 11:57
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Дело о хищении 330 миллионов рублей у Роскосмоса направлено в суд

Направлено в суд уголовное дело о хищении порядка 330 миллионов рублей у Роскосмоса.
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Родители и ученики вышли на защиту уволенного учителя ОБЖ в Боровском

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Турция отправила в бой устаревшие танки

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Кино

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Сборы американского фильма «Джокер» режиссера Тодда Филлипса в российском прокате превысили один миллиард рублей.
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Дмитрий Комбаров дебютировал в кино

Футболист самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров снялся в картине «Перевод с немецкого», сообщает «Комсомольская правда».
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Дубль Малиновского обеспечил сборной Украины победу над Литвой

Руслан Малиновский забил в ворота литовцев оба мяча, на 29-ой и 58-ой минуте. У сборной Украины по итогам шести матчей 16 очков.
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Елена Малышева призвала отказаться от туалетной бумаги

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Умер советский космонавт Алексей Леонов

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Германия прекратит военные поставки в Турцию из-за операции в Сирии

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что немецкое правительство не будет выдавать разрешения на новые поставки вооружений Турции из-за турецкой военной операции в Сирии.
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О новом подходе к обустройству гипермаркетов рассказал директор по управлению компании Руслан Исмаилов на конференции для партнеров «НаОднойВолне2019» в Сочи.
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Четыре российских актера пополнили список «врагов Украины»

Накануне стало известно, что Министерство культуры Украины решило расширить список лиц, которые угрожают национальной безопасности страны.
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Российская актриса
Российская актриса театра, кино и дубляжа, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации.
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