Дочь Анастасии Заворотнюк Анна ответила одному из комментаторов на странице актрисы в Instagram, пояснив, что хочет спокойной жизни для своей мамы. Ранее на странице Заворотнюк было опубликовано официальное обращение семьи актрисы.

Дочь Заворотнюк объяснила отказ семьи от общения со СМИ

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