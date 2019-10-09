Шоу-бизнес

Радио SputnikРадио SputnikДочь Заворотнюк объяснила отказ семьи от общения со СМИ

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна ответила одному из комментаторов на странице актрисы в Instagram, пояснив, что хочет спокойной жизни для своей мамы. Ранее на странице Заворотнюк было опубликовано официальное обращение семьи актрисы.
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Российская актриса
Российская актриса театра, кино и дубляжа, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации.
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