Шоу-бизнес
Радио SputnikДочь Заворотнюк объяснила отказ семьи от общения со СМИ
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна ответила одному из комментаторов на странице актрисы в Instagram, пояснив, что хочет спокойной жизни для своей мамы. Ранее на странице Заворотнюк было опубликовано официальное обращение семьи актрисы.
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Дочь Заворотнюк объяснила, почему не рассказывает о здоровье мамы на телевидении
Телепрограммавчера в 23:06
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Происшествия
Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове признался
Футбол
Дмитрий Комбаров дебютировал в кино
Футболист самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров снялся в картине «Перевод с немецкого», сообщает «Комсомольская правда».
Политика
В Кремле не обсуждают возвращение смертной казни
В Кремле «не обсуждается» вопрос о возвращении в России смертной казни, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Армия и оружие
Германия прекратит военные поставки Турции из-за операции в Сирии
«Ввиду турецкой военной операции на северо-востоке Сирии федеральное правительство не будет выдавать разрешения на новые поставки продукции оборонного комплекса, которые могут быть задействованы Турцией в Сирии», — заявил он в интервью Bild am Sonntag.
Происшествия
В Буркина-Фасо при атаке боевиков на мечеть погибли 16 человек
В Буркина-Фасо в результате нападения боевиков на мечеть погибли 16 человек, еще двое получили ранения, сообщает 12 октября AFP.
Политика
Иркутский губернатор объяснил идею повысить себе оклад
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что повышение его оклада необходимо, чтобы решить вопрос с повышением зарплат работникам бюджетных организаций.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора
Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, сообщил сегодня, 11 октября, Mash.
Происшествия
ФСИН пообещала уволить начальника колонии после видео с избиениями
Начальника петрозаводской колонии ИК-9 Ивана Савельева уволят после публикации видеозаписи, где он якобы избивает заключенного.
Футбол
Московское «Торпедо» обыграло «Спартак-2» и упрочило лидерство в ФНЛ
"Торпедо" набрало 43 очка и упрочило свое лидерство в ФНЛ.
Космос
Физики опять допустили существование кротовых нор
Британские и американские физики провели исследование возможности существования кротовых нор, по которым можно перемещаться по Вселенной за более короткий промежуток времени.
Политика
Глава МИД Украины попросит ЕС «дожать» Россию в вопросе Донбасса
Глава МИД Украины Вадим Пристайко намерен на заседании Совета министров ЕС по иностранным делам призвать партнеров "дожать" Россию в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.
Теннис
Зверев считает Медведева лучшим теннисистом планеты
Ранее сообщалось, что Зверев победил Берреттини и стал соперником Медведева по финалу турнира АТР в Шанхае.
Музыка
Стартует восьмой сезон шоу «Голос»
Хоккей
КХЛ. «Спартак» уступил «Амуру» по буллитам
Буллиты лучше выполнили хоккеисты "Амура" 2:0. Свои попытки использовали Томаш Зокорна и Игорь Руденков.
Кино
Умер американский актёр Роберт Форстер
В США в возрасте 78 лет скончался голливудский киноактёр Роберт Форстер. Причиной смерти артиста стал рак головного мозга.
Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
Гаджеты
Опубликован список приложений для обязательной установки на Android 10
В Сети размещен документ, где перечислено, какие приложения Google производители должны в обязательном порядке устанавливать на смартфоны с Android 10.
Единоборства
Усик оказался легче Уизерспуна на 12 кг, Бивол легче Кастильо
Россиянин в канун встречи с доминиканцем показал на весах 79,0 кг, а вес Кастильо составил 79,3 кг.
Экономика
Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов спрогнозировал увеличение страховой пенсии.
Кино
Netflix выпустил полнометражное продолжение «Во все тяжкие»
На стриминговом сервисе Netflix 11 октября состоялась премьера полнометражного продолжения сериала "Во все тяжкие" — фильма "Путь: Во все тяжкие".
Происшествия
Полиция назвала причину массовой драки на рынке в Новосибирске
Днем 7 октября в районе Хилокского рынка Новосибирска произошла массовая драка, где, по данным СМИ, приняли участие около 50 человек.
Футбол
Жена экс-футболиста «Ростова» Новосельцева возмущена решением суда о размере алиментов
Недавно состоялось заседание, на котором суд определил размер алиментов, которые спортсмен должен выплачивать экс-супруге и ребенку.
Происшествия
Избиение звезды «Дома-2» на корпоративе попало на видео
Участница реалити-шоу «Дом-2», 23-летняя Марго Овсянникова была избита на корпоративе в Москве, сообщает «Стархит».
Политика
МИД Латвии выступил против салюта в Москве в честь освобождения Риги
МИД Латвии выступил против проведения в Москве праздничного салюта, посвященного 75-летию освобождения Риги советскими войсками от немецкой оккупации.
Армия и оружие
Генштаб Украины усилил боеготовность воинских частей
По приказу начальника генерального штаба Украины Руслана Хомчака в течение выходных и праздничных дней усилена боеготовность воинских частей, сообщила в субботу пресс-служба генштаба ВСУ.
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Политика
Переводивший ФБК деньги бизнесмен рассказал об угрозах в его адрес
Бизнесмен Юрий Маслихов, компанию которого Министерство юстиции назвало одним из источников иностранного финансирования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), рассказал, что ему стали поступать угрозы.
Политика
Украина заметила охлаждение со стороны Франции и ФРГ
Глава МИД Украины Вадим Пристайко посетовал на негативные последствия скандала вокруг телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.