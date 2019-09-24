Шоу-бизнес
REGNUMДочь Заворотнюк рассказала о фейке про 15 млн рублей
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, будто Анну Заворотнюк настойчиво приглашали в программу «Прямой эфир» Андрея Малахова, чтобы она рассказала о состоянии здоровья матери. Якобы ей предлагали за участие в программе Малахова 15 миллионов рублей.
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Политика
Госдума приняла закон, дающий полиции право объявлять предостережения
Законопроектом предлагается внести в статью 13 ФЗ "О полиции" изменение, предусматривающее наделение полиции правом объявлять обязательное для исполнения предостережение о недопустимости действий, создающих условия для преступлений и административных правонарушений, отнесённых законодательством РФ к подведомственности полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.
РИА Новости 06:21
Политика
Зеленский: Украина не собирается просить чего-либо у США
Украина является сильной страной и не собирается просить чего-либо у Соединенных Штатов, заявил российским журналистам президент Украины Владимир Зеленский на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает ТАСС.
BFM.ru 18:32
Хоккей
Тренера «Локомотива» Мактавиша отправили в отставку
Нового тренера ярославского «Локомотива» канадца Крэйга Мактавиша отправили в отставку.
АиФ-Верхняя Волга 05:06
Происшествия
Кокорин и Мамаев не приехали на суд к Протасовицкому
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев не посетили заседание суда по УДО фигуранта их дела Александра Протасовицкого.
RT на русском 11:34
Политика
Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа
Палата представителей США начала процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru 17:45
Наука
Биоразлагаемый имплантат с лекарствами от ВИЧ испытали на мышах
N+1 вчера в 13:31
Энергетика
В Хабаровском крае началось проектирование «Дальневосточного СПГ»
Акционеры проекта "Сахалин-1" начали проектирование "Дальневосточного СПГ", который планируется создать в Хабаровском крае, сообщил ТАСС президент ExxonMobil Russia Inc. Гленн Уоллер на ХХІІІ Международной конференции "Нефть и газ Сахалина-2019" в Южно-Сахалинске.
ТАСС 01:30
Гаджеты
Очередная революция AMD. Следующее поколение CPU Epyc может получить способность выполнять до четырёх потоков на ядро
Из названия ясно, что речь идёт о способности процессора выполнять до четырёх потоков вычислений на каждом ядре против двух в Hyper-Threading и нынешней версии SMT.
iXBT.com 13:08
Кино
Фильм «Дылда» выдвинули на «Оскар» от России
Газета.Ru 12:42
Политика
СМИ раскрыли содержание послания Путина странам НАТО
Президент Владимир Путин в минувший четверг направил в столицы ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа.
РИА Новости 19:06
Общество
1 октября бюджетникам повысят зарплату
В начале года Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений разослала в регионы рекомендации по повышению зарплаты бюджетникам с 1 октября как минимум на 4,3 процента, а можно и выше.
Российская газета вчера в 20:16
Политика
Лавров «поблагодарил» США за то, что «в конце концов получил визу»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров "выразил благодарность" США за то, что смог получить визу для участия в сессии генеральной ассамблеи ООН.
РИА Новости 18:13
Футбол
Леонид Слуцкий рассказал об отношении «Витесса» к его «инстаграму»
Спорт день за днем 12:01
Футбол
18-летний Жори получил премию имени Пушкаша за самый красивый гол года
Чемпионат вчера в 14:56
Энергетика
Дания попала в газовую зависимость от России
На период простоя Копенгаген планирует закупать голубое топливо у Германии, тем самым попав в зависимость от России.
News.ru вчера в 11:44
Гаджеты
Xiaomi представила смартфон с экраном со всех сторон
Китайская компания Xiaomi представила новый смартфон Mi MIX Alpha с экраном со всех сторон, говорится в блоге компании.
Ведомости 12:37
Политика
Песков пояснил свои слова о расстрелах в США без суда и следствия
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал журналистам свое высказывание о том, что в США за брошенный в полицейских стаканчик человека застрелили бы без суда и следствия.
Lenta.ru 08:52
Политика
Песков прокомментировал выступление эко-активистки Греты Тунберг в ООН
Политика России учитывает экологические вопросы, которые подняла в ООН юная эко-активистка из Швеции Грета Тунберг, и уделяет много внимания борьбе с вызовами, которые в области климата стоят перед человечеством, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:35
Армия и оружие
Загороднюк заявил, что в украинской армии «не очень» с топливом
Отвечая на вопрос, как обстоит ситуация со снабжением армии топливом, министр ответил, что «не очень хорошо».
Украина.ру 04:36
Общество
Температура в Москве может вернуться к +20 °С в октябре
Коммерсантъ 10:58
Киберспорт
Solo опубликовал фотографию с Иваном Ургантом
Капитан состава Virtus.pro по Dota 2 Алексей Solo Березин выложил фотографию с Иваном Ургантом в Instagram.
CyberSport.ru 09:39
Политика
Россия отказалась расширять список поставщиков газа на Украину
Министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель, который на этой неделе заинтриговал общественность заявлением о возможности закупки газа в России не только у "Газпрома", или не то имел в виду, или не знает российского законодательства.
Газета.Ru 17:20
Общество
МЧС России ликвидирует более 500 своих учреждений
МЧС России переведет свои территориальные органы и силы на новую организационно-штатную структуру с 1 января 2020 года.
Коммерсантъ 16:51
Экономика
Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих
Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления.
Газета.Ru вчера в 08:51
Политика
Рухани: йеменцы унизили США своей атакой на саудовские НПЗ
Йеменцы унизили Соединённые Штаты, преодолев американские системы ПВО и поразив нефтяные объекты Саудовской Аравии, заявил иранский президент Хасан Рухани.
RT на русском 11:02
Шоу-бизнес
Моника Беллуччи удивила публику новой стрижкой
Прическу актрисы обсуждают в Сети Звезда картин "Малена", "Страсти Христовы" и "Братья Гримм" Моника Беллуччи долгие годы не изменяла своему стилю и длинным волосам, экспериментируя лишь с оттенками локонов.
WomanHit.ru 03:21
Политика
Соловьев эмоционально отреагировал на «либеральный бред» о России
Телеведущий Владимир Соловьев вышел из себя во время обсуждения образа Иосифа Сталина в прямом эфире канала "Россия 1". Журналист громко кричал, бил по барьеру и в целом очень резко отреагировал на "либеральный бред про российскую историю".
Комсомольская правда 00:52
Технологии
В России появится идентификация сотовых абонентов по лицу и голосу
В России начата работа над созданием удаленной идентификации сотовых абонентов по лицу и голосу.
Реальное время вчера в 20:50
Наука
Короткий шаг может быть признаком эректильной дисфункции
Результаты измерений показали, что у мужчин с коротким относительно роста шагом на 40% выше риск развития дисфункции половой системы.
Naked Science вчера в 08:59