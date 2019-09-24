с чего всё началось

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, будто Анну Заворотнюк настойчиво приглашали в программу «Прямой эфир» Андрея Малахова, чтобы она рассказала о состоянии здоровья матери. Якобы ей предлагали за участие в программе Малахова 15 миллионов рублей.

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Происшествия Кокорин и Мамаев не приехали на суд к Протасовицкому Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев не посетили заседание суда по УДО фигуранта их дела Александра Протасовицкого.

Политика Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа Палата представителей США начала процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа.

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Политика СМИ раскрыли содержание послания Путина странам НАТО Президент Владимир Путин в минувший четверг направил в столицы ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа.

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Политика Песков прокомментировал выступление эко-активистки Греты Тунберг в ООН Политика России учитывает экологические вопросы, которые подняла в ООН юная эко-активистка из Швеции Грета Тунберг, и уделяет много внимания борьбе с вызовами, которые в области климата стоят перед человечеством, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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