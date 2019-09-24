с чего всё началось

За фигуриста Петра Чернышева актриса вышла замуж в 2008 году. В октябре 2018 года Заворотнюк подарила ему дочь Милу. Уже спустя полгода после родов - весной 2019 года - у Анастасии нашли рак мозга.

Гаджеты Xiaomi представила необычный смартфон Xiaomi Mi MIX Alpha В продажу Mi Mix Alpha поступит в декабре по цене около $2800, а вот сколько компания планирует выпустить таких смартфонов неизвестно.

Политика Лавров провел краткие переговоры с Зеленским Глава Министерства внутренних дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Политика Верховный суд Великобритании признал решение Джонсона незаконным Верховный суд Великобритании принял уникальное решение, возложив вину за остановку работы парламента на премьер-министра Бориса Джонсона, передает BBC.

Политика Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа Палата представителей США начала процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа.

Культура Минкульт назвал ошибкой публикацию «Культурного норматива школьника» Как рассказал «Интерфаксу» замминистра Алла Манилова, список был компилирован из мнений различных экспертов и не утвержден на официальном уровне.

Политика Израиль назвал виновного в атаках на Саудовскую Аравию Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран несет ответственность за атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

Политика В администрации США пытались не допустить встречу Трампа и Зеленского Сотрудники администрации президента США Дональда Трампа пытались не допустить проведение телефонного разговора, а также встречи американского лидера и его украинского коллеги Владимира Зеленского, в связи с тем, что Трамп мог использовать рычаги давления и потребовать у Киева порочащую информацию о своем политическом оппоненте.

Экономика Путин обратился к Медведеву с просьбой после обсуждения госбюджета В разговоре с президентом председатель правительства обратил внимание на то, что в проекте бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов основная статья расходов относится к социальной сфере.

Политика США выделят оппозиции Венесуэлы $52 млн помощи «Сегодня глава USAID Марк Грин на встрече с венесуэльской оппозицией, правозащитниками и послом [Гуаидо] в Соединенных Штатах Карлосом Веккьо объявил о выделении $52 млн для помощи временному президенту Венесуэлы Хуану Гуаидо, его правительству и народу страны в их стремлении восстановить в своей стране демократическую власть, отвечающую интересам граждан», — говорится в нем.

Финансы Беспрецедентное укрепление гривны: Украина побила сразу три рекорда Финансовый аналитик Василий Невмержицкий в комментарии «Вестям» отмечает, что в этом году Украина побила сразу три рекорда, которые обеспечили масштабные валютные притоки.

Общество В МВД оценили идею о снижении допустимого порога превышения скорости Заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин в эфире «Авторадио» заявил, что порог ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости могут изменить в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.

Футбол Головин забил первый мяч в сезоне за «Монако» Полузащитник "Монако" Александр Головин открыл счет в матче седьмого тура чемпионата Франции против "Ницци".

Политика «Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.

Общество Госдума одобрила запрет продажи алкоголя в кафе в жилых домах Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи алкогольной продукции в местах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.

Политика Трамп превысил регламент выступления в ООН и не упомянул Россию Президент США Дональд Трамп во время выступления на Генассамблее ООН превысил регламент.

Политика Россия решила не расширять список поставщиков газа на Украину Россия не планирует разрешать экспорт трубопроводного газа на Украину кому-либо, кроме «Газпрома».

Экономика Хасан Татриев назначен президентом «Башнефти» Президентом «Башнефти» вместо Андрея Шишкина назначен Хасан Татриев сроком на пять лет. Такое решение принял совет директоров компании.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов выступит на «Газпром Арене» Как сообщил 31-летний боец, 5 октября он выступит на «Газпром Арене» в рамках Synergy Global Forum.

Общество До конца сентября работы могут лишиться почти 52 тысячи россиян До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян, следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».

Политика Более 50% россиян назвали рост цен самой острой проблемой Более половины сограждан (59%) самой острой проблемой считают рост цен, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

Происшествия В Ангарске в результате ДТП один человек погиб Автомобиль Subaru Legacy в результате превышения скорости перевернулся и сбил двух пешеходов на тротуаре в городе Ангарске Иркутской области.

Здоровье В Минздраве РФ сообщили, как правильно питаться в осенний период Какие продукты нужно употреблять в пищу для поддержания иммунитета осенью, назвал главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян в интервью RT.

Происшествия Бывший мэр Новокуйбышевска покончил с собой Владимир Фомин стал главой Новокуйбышевска 4 декабря 2018 года, до этого он около 20 лет возглавлял Новокуйбышевский завод масел и присадок.