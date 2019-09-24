Шоу-бизнес

МосмониторМосмониторДочь Заворотнюк сделала заявление

За фигуриста Петра Чернышева актриса вышла замуж в 2008 году. В октябре 2018 года Заворотнюк подарила ему дочь Милу. Уже спустя полгода после родов - весной 2019 года - у Анастасии нашли рак мозга.
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с чего всё началось
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна назвала фейком новость о предложении участвовать за 15 млн руб. в ток-шоу Андрея Малахова на телеканале «Россия 1». Об этом она написала
 на своей странице в Instagram.
РБКвчера в 12:37

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Дочь актрисы Заворотнюк заявила о грязной сенсации

АБНвчера в 23:41

Дочь больной раком Заворотнюк назвала сообщения прессы грязными сенсациями

Слово и Деловчера в 14:09

Дочь Анастасии Заворотнюк сделала официальное заявление

Дни.рувчера в 12:19

«Невыносимо»: Дочь Заворотнюк вступилась за Малахова и отчитала журналистов

Царьградвчера в 11:40

Дочь Заворотнюк сделала первое и жесткое заявление от лица семьи за время болезни актрисы

Экономика сегоднявчера в 11:00

Дочь Заворотнюк сделала первое заявление после слухов о болезни матери

Телепрограммавчера в 10:01

Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление о якобы предложенных Малаховым 15 миллионах

Bimru.ruвчера в 10:48
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Шоу-бизнес

Моника Беллуччи удивила публику новой стрижкой

WomanHit.ru вчера в 03:21
Гаджеты

Xiaomi представила необычный смартфон Xiaomi Mi MIX Alpha

В продажу Mi Mix Alpha поступит в декабре по цене около $2800, а вот сколько компания планирует выпустить таких смартфонов неизвестно.
Astera вчера в 05:54
Политика

Лавров провел краткие переговоры с Зеленским

Глава Министерства внутренних дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru вчера в 22:49
Политика

Верховный суд Великобритании признал решение Джонсона незаконным

Верховный суд Великобритании принял уникальное решение, возложив вину за остановку работы парламента на премьер-министра Бориса Джонсона, передает BBC.
BFM.ru вчера в 06:49
Политика

Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа

Палата представителей США начала процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 17:45
Культура

Минкульт назвал ошибкой публикацию «Культурного норматива школьника»

Как рассказал «Интерфаксу» замминистра Алла Манилова, список был компилирован из мнений различных экспертов и не утвержден на официальном уровне.
Эхо Москвы вчера в 16:03
Политика

Израиль назвал виновного в атаках на Саудовскую Аравию

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран несет ответственность за атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии.
Lenta.ru вчера в 13:06
Политика

В администрации США пытались не допустить встречу Трампа и Зеленского

Сотрудники администрации президента США Дональда Трампа пытались не допустить проведение телефонного разговора, а также встречи американского лидера и его украинского коллеги Владимира Зеленского, в связи с тем, что Трамп мог использовать рычаги давления и потребовать у Киева порочащую информацию о своем политическом оппоненте.
Известия 00:49
Экономика

Путин обратился к Медведеву с просьбой после обсуждения госбюджета

В разговоре с президентом председатель правительства обратил внимание на то, что в проекте бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов основная статья расходов относится к социальной сфере.
РБК 23 сентября в 08:00
Политика

СМИ рассказали, как Зеленский пытался извиниться перед Кадыровым

РИА Новости вчера в 21:13
Политика

США выделят оппозиции Венесуэлы $52 млн помощи

«Сегодня глава USAID Марк Грин на встрече с венесуэльской оппозицией, правозащитниками и послом [Гуаидо] в Соединенных Штатах Карлосом Веккьо объявил о выделении $52 млн для помощи временному президенту Венесуэлы Хуану Гуаидо, его правительству и народу страны в их стремлении восстановить в своей стране демократическую власть, отвечающую интересам граждан», — говорится в нем.
РБК 01:28
Финансы

Беспрецедентное укрепление гривны: Украина побила сразу три рекорда

Финансовый аналитик Василий Невмержицкий в комментарии «Вестям» отмечает, что в этом году Украина побила сразу три рекорда, которые обеспечили масштабные валютные притоки.
REGNUM вчера в 03:25
Кино

Фильм «Тайна печати дракона» уже стал лидером российского проката

Фильм «Тайна печати дракона» совместного российско-китайского производства в выходные возглавил прокат в России.
TV BRICS 23 сентября в 04:10
Происшествия

Экипажу горящей плавбазы «Петр Житников» удалось запустить двигатель

РИА Новости вчера в 03:36
Общество

В МВД оценили идею о снижении допустимого порога превышения скорости

Заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин в эфире «Авторадио» заявил, что порог ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости могут изменить в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.
RT на русском 00:22
Футбол

Головин забил первый мяч в сезоне за «Монако»

Полузащитник "Монако" Александр Головин открыл счет в матче седьмого тура чемпионата Франции против "Ницци".
Газета.Ru вчера в 15:35
Политика

«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Общество

Госдума одобрила запрет продажи алкоголя в кафе в жилых домах

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи алкогольной продукции в местах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.
RT на русском вчера в 09:32
Футбол

Месси может пропустить игру с «Хетафе»

Спорт-Экспресс 01:12
Политика

Трамп превысил регламент выступления в ООН и не упомянул Россию

Президент США Дональд Трамп во время выступления на Генассамблее ООН превысил регламент.
Известия вчера в 12:29
Политика

Россия решила не расширять список поставщиков газа на Украину

Россия не планирует разрешать экспорт трубопроводного газа на Украину кому-либо, кроме «Газпрома».
РБК вчера в 15:42
Экономика

Хасан Татриев назначен президентом «Башнефти»

Президентом «Башнефти» вместо Андрея Шишкина назначен Хасан Татриев сроком на пять лет. Такое решение принял совет директоров компании.
RT на русском вчера в 13:08
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов выступит на «Газпром Арене»

Как сообщил 31-летний боец, 5 октября он выступит на «Газпром Арене» в рамках Synergy Global Forum.
Фонтанка.Ру вчера в 06:54
Общество

До конца сентября работы могут лишиться почти 52 тысячи россиян

До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян, следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Коммерсантъ вчера в 22:39
Политика

Более 50% россиян назвали рост цен самой острой проблемой

Более половины сограждан (59%) самой острой проблемой считают рост цен, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Интерфакс вчера в 23:07
Происшествия

В Ангарске в результате ДТП один человек погиб

Автомобиль Subaru Legacy в результате превышения скорости перевернулся и сбил двух пешеходов на тротуаре в городе Ангарске Иркутской области.
ТАСС вчера в 08:55
Здоровье

В Минздраве РФ сообщили, как правильно питаться в осенний период

Какие продукты нужно употреблять в пищу для поддержания иммунитета осенью, назвал главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян в интервью RT.
REGNUM 01:25
Здоровье

В Салехарде пропала вакцина от гриппа

В Салехарде исчезла вакцина от гриппа.
Подмосковье Сегодня вчера в 05:11
Происшествия

Бывший мэр Новокуйбышевска покончил с собой

Владимир Фомин стал главой Новокуйбышевска 4 декабря 2018 года, до этого он около 20 лет возглавлял Новокуйбышевский завод масел и присадок.
РБК вчера в 03:03
Общество

МЧС России ликвидирует более 500 своих учреждений

МЧС России переведет свои территориальные органы и силы на новую организационно-штатную структуру с 1 января 2020 года.
Коммерсантъ вчера в 16:51
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Анастасия Заворотнюк
Российская актриса
Советская и российская актриса театра, кино и дубляжа, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации.
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