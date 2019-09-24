Шоу-бизнес
МосмониторДочь Заворотнюк сделала заявление
За фигуриста Петра Чернышева актриса вышла замуж в 2008 году. В октябре 2018 года Заворотнюк подарила ему дочь Милу. Уже спустя полгода после родов - весной 2019 года - у Анастасии нашли рак мозга.
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с чего всё началось
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна назвала фейком новость о предложении участвовать за 15 млн руб. в ток-шоу Андрея Малахова на телеканале «Россия 1». Об этом она написала на своей странице в Instagram.РБКвчера в 12:37
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Дочь Заворотнюк сделала первое и жесткое заявление от лица семьи за время болезни актрисы
Экономика сегоднявчера в 11:00
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Шоу-бизнес
Моника Беллуччи удивила публику новой стрижкой
WomanHit.ru вчера в 03:21
Гаджеты
Xiaomi представила необычный смартфон Xiaomi Mi MIX Alpha
В продажу Mi Mix Alpha поступит в декабре по цене около $2800, а вот сколько компания планирует выпустить таких смартфонов неизвестно.
Astera вчера в 05:54
Политика
Лавров провел краткие переговоры с Зеленским
Глава Министерства внутренних дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru вчера в 22:49
Политика
Верховный суд Великобритании признал решение Джонсона незаконным
Верховный суд Великобритании принял уникальное решение, возложив вину за остановку работы парламента на премьер-министра Бориса Джонсона, передает BBC.
BFM.ru вчера в 06:49
Политика
Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа
Палата представителей США начала процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 17:45
Культура
Минкульт назвал ошибкой публикацию «Культурного норматива школьника»
Как рассказал «Интерфаксу» замминистра Алла Манилова, список был компилирован из мнений различных экспертов и не утвержден на официальном уровне.
Эхо Москвы вчера в 16:03
Политика
Израиль назвал виновного в атаках на Саудовскую Аравию
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран несет ответственность за атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии.
Lenta.ru вчера в 13:06
Политика
В администрации США пытались не допустить встречу Трампа и Зеленского
Сотрудники администрации президента США Дональда Трампа пытались не допустить проведение телефонного разговора, а также встречи американского лидера и его украинского коллеги Владимира Зеленского, в связи с тем, что Трамп мог использовать рычаги давления и потребовать у Киева порочащую информацию о своем политическом оппоненте.
Известия 00:49
Экономика
Путин обратился к Медведеву с просьбой после обсуждения госбюджета
В разговоре с президентом председатель правительства обратил внимание на то, что в проекте бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов основная статья расходов относится к социальной сфере.
РБК 23 сентября в 08:00
Политика
СМИ рассказали, как Зеленский пытался извиниться перед Кадыровым
РИА Новости вчера в 21:13
Политика
США выделят оппозиции Венесуэлы $52 млн помощи
«Сегодня глава USAID Марк Грин на встрече с венесуэльской оппозицией, правозащитниками и послом [Гуаидо] в Соединенных Штатах Карлосом Веккьо объявил о выделении $52 млн для помощи временному президенту Венесуэлы Хуану Гуаидо, его правительству и народу страны в их стремлении восстановить в своей стране демократическую власть, отвечающую интересам граждан», — говорится в нем.
РБК 01:28
Финансы
Беспрецедентное укрепление гривны: Украина побила сразу три рекорда
Финансовый аналитик Василий Невмержицкий в комментарии «Вестям» отмечает, что в этом году Украина побила сразу три рекорда, которые обеспечили масштабные валютные притоки.
REGNUM вчера в 03:25
Кино
Фильм «Тайна печати дракона» уже стал лидером российского проката
Фильм «Тайна печати дракона» совместного российско-китайского производства в выходные возглавил прокат в России.
TV BRICS 23 сентября в 04:10
Происшествия
Экипажу горящей плавбазы «Петр Житников» удалось запустить двигатель
РИА Новости вчера в 03:36
Общество
В МВД оценили идею о снижении допустимого порога превышения скорости
Заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин в эфире «Авторадио» заявил, что порог ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости могут изменить в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.
RT на русском 00:22
Футбол
Головин забил первый мяч в сезоне за «Монако»
Полузащитник "Монако" Александр Головин открыл счет в матче седьмого тура чемпионата Франции против "Ницци".
Газета.Ru вчера в 15:35
Политика
«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Общество
Госдума одобрила запрет продажи алкоголя в кафе в жилых домах
Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи алкогольной продукции в местах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.
RT на русском вчера в 09:32
Футбол
Месси может пропустить игру с «Хетафе»
Спорт-Экспресс 01:12
Политика
Трамп превысил регламент выступления в ООН и не упомянул Россию
Президент США Дональд Трамп во время выступления на Генассамблее ООН превысил регламент.
Известия вчера в 12:29
Политика
Россия решила не расширять список поставщиков газа на Украину
Россия не планирует разрешать экспорт трубопроводного газа на Украину кому-либо, кроме «Газпрома».
РБК вчера в 15:42
Экономика
Хасан Татриев назначен президентом «Башнефти»
Президентом «Башнефти» вместо Андрея Шишкина назначен Хасан Татриев сроком на пять лет. Такое решение принял совет директоров компании.
RT на русском вчера в 13:08
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов выступит на «Газпром Арене»
Как сообщил 31-летний боец, 5 октября он выступит на «Газпром Арене» в рамках Synergy Global Forum.
Фонтанка.Ру вчера в 06:54
Общество
До конца сентября работы могут лишиться почти 52 тысячи россиян
До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян, следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Коммерсантъ вчера в 22:39
Политика
Более 50% россиян назвали рост цен самой острой проблемой
Более половины сограждан (59%) самой острой проблемой считают рост цен, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Интерфакс вчера в 23:07
Происшествия
В Ангарске в результате ДТП один человек погиб
Автомобиль Subaru Legacy в результате превышения скорости перевернулся и сбил двух пешеходов на тротуаре в городе Ангарске Иркутской области.
ТАСС вчера в 08:55
Здоровье
В Минздраве РФ сообщили, как правильно питаться в осенний период
Какие продукты нужно употреблять в пищу для поддержания иммунитета осенью, назвал главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян в интервью RT.
REGNUM 01:25
Здоровье
В Салехарде пропала вакцина от гриппа
В Салехарде исчезла вакцина от гриппа.
Подмосковье Сегодня вчера в 05:11
Происшествия
Бывший мэр Новокуйбышевска покончил с собой
Владимир Фомин стал главой Новокуйбышевска 4 декабря 2018 года, до этого он около 20 лет возглавлял Новокуйбышевский завод масел и присадок.
РБК вчера в 03:03
Общество
МЧС России ликвидирует более 500 своих учреждений
МЧС России переведет свои территориальные органы и силы на новую организационно-штатную структуру с 1 января 2020 года.
Коммерсантъ вчера в 16:51