Дочь экс-главы Казахстана подтвердила смерть Айсултана Назарбаева
Точную причину смерти пока не разглашают. Внук первого президента Казахстана Айсултан Назарбаев умер в возрасте 29 лет. Эту информацию подтвердила его мать, наследница главы Казахстана, Дарига Назарбаева.В источнике
С чего всё началось
"Моя семья глубоко скорбит по поводу кончины нашего любимого Айсултана, и в этот очень тяжелый для нас час мы надеемся, что общественность проявит понимание и уважительное отношение к нашей невосполнимой утрате", - говорится в опубликованном в Facebook
сообщении фонда первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который возглавляет Дарига Назарбаева.
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Дочь Нурсултана Назарбаева Дарига подтвердила информацию о смерти своего сына
Комсомольская правда11:48