Дочь экс-главы Казахстана подтвердила смерть Айсултана Назарбаева

ФАН 22

Точную причину смерти пока не разглашают. Внук первого президента Казахстана Айсултан Назарбаев умер в возрасте 29 лет. Эту информацию подтвердила его мать, наследница главы Казахстана, Дарига Назарбаева.