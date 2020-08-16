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ПолитРоссия
ПолитРоссия

Дочь экс-главы Казахстана подтвердила смерть Айсултана Назарбаева

Точную причину смерти пока не разглашают. Внук первого президента Казахстана Айсултан Назарбаев умер в возрасте 29 лет. Эту информацию подтвердила его мать, наследница главы Казахстана, Дарига Назарбаева.В источнике
С чего всё началось
"Моя семья глубоко скорбит по поводу кончины нашего любимого Айсултана, и в этот очень тяжелый для нас час мы надеемся, что общественность проявит понимание и уважительное отношение к нашей невосполнимой утрате", - говорится в опубликованном в Facebook
 сообщении фонда первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который возглавляет Дарига Назарбаева.
ТАСС12:03
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РБК

Дочь Назарбаева подтвердила смерть сына

РБК12:42
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Дарига Назарбаева подтвердила смерть своего 29-летнего сына Айсултана

Известия12:15
Газета.Ru

Дочь Назарбаева подтвердила смерть своего сына Айсултана

Газета.Ru11:53
RT на русском

В Казахстане подтвердили смерть внука Назарбаева

RT на русском12:01
РИА Новости

Дочь Назарбаева подтвердила смерть сына

РИА Новости11:57
ТАСС

Дарига Назарбаева подтвердила смерть своего сына Айсултана

ТАСС12:03
Комсомольская правда

Дочь Нурсултана Назарбаева Дарига подтвердила информацию о смерти своего сына

Комсомольская правда11:48

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