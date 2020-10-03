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РБК
РБК

Дочь покончившей с собой журналистки вышла на пикет в Нижнем Новгороде

Дочь главного редактора издания «Коза Пресс» Ирины Славиной, покончившей с собой в пятницу, Маргарита вышла на одиночный пикет в центре Нижнего Новгорода, сообщает «Новая газета». Девушка встала на улице Большая Покровская с плакатом «Пока моя мама горела заживо, вы молчали».В источнике
С чего всё началось
Дочь главного редактора издания «Коза Пресс» Ирины Славиной, покончившей с собой в пятницу, Маргарита вышла на одиночный пикет в центре Нижнего Новгорода, сообщает
 «Новая газета».
РБКвчера в 12:40
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Эхо Москвы

В Нижнем Новгороде прошли одиночные пикеты в память журналистки Ирины Славиной, совершившей самосожжение у здания МВД

Эхо Москвы19:06
РБК

Дочь покончившей с собой журналистки вышла на пикет в Нижнем Новгороде

РБКвчера в 12:40
Дождь

«Пока моя мама горела заживо, вы молчали»: дочь главреда Koza Press вышла на одиночный пикет

Дождьвчера в 12:52
Открытый Нижний

В Нижнем Новгороде продолжаются пикеты после самосожжения Ирины Славиной

Открытый Нижнийвчера в 12:41
Фонтанка.Ру

Дети журналистки Ирины Славиной вышли на пикет с плакатом: «Пока моя мама горела заживо, вы молчали». Петербург показал свою солидарность

Фонтанка.Рувчера в 12:56
В Городе N

Дети сгоревшей журналистки вышли с плакатом на Большую Покровскую

В Городе Nвчера в 11:18
Newsroom24

Дочь погибшей Ирины Славиной вышла на пикет

Newsroom24вчера в 10:30

Гэтжи озвучил условия для матча-реванша с Хабибом Нурмагомедовым

Временный чемпион UFC в легкой весовой категории Джастин Гэтжи озвучил условия, при которых видит возможным повторный поединок с чемпионом Хабибом Нурмагомедовым после того, как 24 октября состоится их встреча на турнире UFC 254.
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Вести.Ruвчера в 18:05
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РИА Новости23:07