Дочь покончившей с собой журналистки вышла на пикет в Нижнем Новгороде
Дочь главного редактора издания «Коза Пресс» Ирины Славиной, покончившей с собой в пятницу, Маргарита вышла на одиночный пикет в центре Нижнего Новгорода, сообщает «Новая газета». Девушка встала на улице Большая Покровская с плакатом «Пока моя мама горела заживо, вы молчали».В источнике
С чего всё началось
Дочь главного редактора издания «Коза Пресс» Ирины Славиной, покончившей с собой в пятницу, Маргарита вышла на одиночный пикет в центре Нижнего Новгорода, сообщает
«Новая газета».
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