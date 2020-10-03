Дочь главного редактора издания «Коза Пресс» Ирины Славиной, покончившей с собой в пятницу, Маргарита вышла на одиночный пикет в центре Нижнего Новгорода, сообщает «Новая газета». Девушка встала на улице Большая Покровская с плакатом «Пока моя мама горела заживо, вы молчали».

С чего всё началось Дочь главного редактора издания «Коза Пресс» Ирины Славиной, покончившей с собой в пятницу, Маргарита вышла на одиночный пикет в центре Нижнего Новгорода, сообщает «Новая газета». РБК вчера в 12:40